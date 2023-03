Max Mara herfst winter 2023 2024 – Photo Courtesy of Max Mara

De afgelopen week (21-27 februari 2023) showden de Italiaanse modehuis hun nieuwe collecties. We hebben alvast een voorproefje voor je van de nieuwe wintercollectie van Max Mara die ‘The Camelocracy’ heet. Als je het (romantische) verhaal achter de nieuwe collectie leest en de catwalkfoto’s en looks bekijkt, zal je begrijpen waarom.

De nieuwe collectie van Max Mara en Émilie du Châtelet

Max Mara herfst winter 2023 2024 – Photo Courtesy of Max Mara

Max Mara reist met deze nieuwe collectie door de tijd terug naar de roerige achttiende eeuw. Wat vandaag online gebeurt, gebeurde toen in cafés: de verspreiding van nieuws en ideeën – zowel echt als nep – met de snelheid van het licht. Net zoals nu, probeerde iedereen de wereld om zich heen te begrijpen en had iedereen een mening.

Max Mara herfst winter 2023 2024 – Photo Courtesy of Max Mara

Met deze collectie zet Max Mara Émilie du Châtelet, een vrije geest die met haar briljante intellect de problemen van die tijd analyseerde, in het zonnetje. Ze had zo haar eigen ideeën over onderwijs en de sociale rol van vrouwen, het hiernamaals en menselijk geluk. ‘Om gelukkig te zijn, moeten we ons ontdoen van vooroordelen ́, schreef ze.

Émilie had een minnaar. De man wordt wel beschreven als Europa’s eerste echte moderne beroemdheid: Voltaire. In een tijd waarin filosofie en natuurwetenschappen met elkaar verbonden waren door mystiek, bracht het paar tien jaar samen door. Het waren jaren van wetenschappelijke experimenten en intellectuele debatten.

Max Mara herfst winter 2023 2024 – Photo Courtesy of Max Mara

Als vrouw moest ze schreeuwen om gehoord te worden, maar ze zei ook: ‘De mannelijke onrechtvaardigheid om ons uit te sluiten van de wetenschappen zou dan toch tenminste moeten dienen om te voorkomen dat we slechte boeken schrijven.’

De mode in het tijdperk van de rede droeg de sporen van donkere tijden waarin men zich wenste te beschermen tegen kwade krachten: volumineuze draperieën, veren, paardenhaar, crinoline en majestueuze pruiken. Voltaire vertelt ons dat Émilie een hekel had aan bijgeloof en necromantie: in verhaal van Max Mara minacht Émilie de ingewikkelde en beperkende modestijl van die tijd. De wetenschap tilt het gordijn op en onthult een kledingkast voor vandaag.

Max Mara herfst winter 2023 2024 – Photo Courtesy of Max Mara

Op de catwalk van Max Mara showen stoffen in rijk brokaat, korsetten en onderjurken, allemaal gemaakt met een uitgesproken Newtoniaanse precisie en gecombineerd met transparante coltruien en grove laarzen.

Max Mara herfst winter 2023 2024 – Photo Courtesy of Max Mara

Op rokken, mini of maxi, geïnspireerd door de achttiende eeuw verschijnen anachronistische trekkoord en sportieve zakken. Rechtstreeks uit de toekomst komt de fishtail parka in camelkleur, van damasten revers. De geplisseerde ‘Watteau’-rug, een kenmerk van hofkleding, is te vinden in een militaire overjas en op een cocktailjurk.

Max Mara herfst winter 2023 2024 – Photo Courtesy of Max Mara

Émilie vermomde zich vaak als man: het was de enige manier om toegang te krijgen tot de cafés en zichzelf te vermaken met de beste gedachten van de tijd. Max Mara is geïnspireerd door een cast van gekostumeerde personages: de gentleman en déshabillé pronkt in zijn overjas, de onberispelijke notaris draagt zijn haar bijeengebonden door een zwarte strik, de nonchalante officier die een cape of jas over één schouder draagt, of een heerszuchtige hertog met zijn grote mantel, gedragen à la mode.

Het gedicht van Voltaire is een duidelijk bewijs dat zijn liefde voor Émilie niet alleen cerebraal was, maar hij beschreef haar ook als ³een geweldige man wiens enige fout is dat hij als vrouw is geboren ́. Bijna drie eeuwen later is haar vrouwzijn geen reden meer om aan haar talent te twijfelen. Ze maakte deel uit van een leger van vrouwen wier humor en intellect bijdroegen aan deze verandering van visie. Met een collectie die rede en orde combineert met een snufje romantiek, brengt Max Mara ode aan Madame du Châtelet e aan alle vrouwen zoals zij: the Camelocracy.

In samenwerking met TRENDYSTYLE.NET

Charlotte Mesman