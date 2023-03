Modellen bij Loewe – Parijs Fashion Week winter 2023 2024 – Photo ADVERSUS

Aan het einde van elke modeshow begint de ‘jacht’ op de fashion modellen. En dat is niet gemakkelijk. Steeds vaker is de backstage uitgang goed verscholen want iedereen weet inmiddels wel dat de modellen na afloop van de show belaagd worden door legers streetstyle fotografen.

Ook bij de modeshow van Loewe voor herfst winter 2023 2024 dreigden we de dames mis te lopen. Het modehuis showde in het indrukwekkende Château de Vincennes in Parijs. Voor de hoofdingang leverde een stroom aan zwarte limousines de VIPs af die luidkeels door de honderden fans werden toegejuicht.

Na afloop van de show stroomden de mode peopletjes naar buiten over het afgezette plein naar de bussen van de Chambre de la Mode maar van modellen was geen spoor te bekennen. We besloten het op te geven en naar de volgende show te gaan. Daarover moesten we om het kasteel heenlopen en aan de achterkant stuitten we zowaar… op de backstage uitgang.

Veel modellen waren al weg maar het lukte ons toch nog om een paar meisjes te fotograferen. Gelukkig waren ze niet te beroerd om even voor ons te poseren. Voordeel van zo’n verborgen backstage uitgang is dan wel weer dat je vrij unieke plaatjes schiet.

Maar het blijft een zoektocht met als enige indicatie de zware zwarte motoren die de meest gevraagde modellen na de modeshow komt halen om ze zo snel mogelijk naar de volgende show te brengen. Als je die motoren kunt lokaliseren, dan zit je goed  En als je dan helemaal gelukt hebt, stuit je op een supermodel.

Net zoals in vele andere aspecten is er een hang naar ‘exclusiviteit’. Want de modehuizen mogen dan ‘inclusivity’ van de daken schreeuwen, in de praktijk draait het allemaal om exclusiviteit en gebeurt alles achter de schermen. Slechts de ‘uitverkorenen’ krijgen toegang tot de shows, de VIPs en de modellen. Zelfs voor de streetstyle fotografen wordt het steeds moeilijker.

