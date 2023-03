De modellen bij Giambattista Valli

De Paris Fashion Week is in volle gang en wij van ADVERSUS zijn erbij. Ontmoet de modellen bij de modeshow van Valli.

Modellen bij Giambattista Valli – Parijs Fashion Week winter 2023 2024 – Photo ADVERSUS

De Paris Fashion Week is in volle gang. Op de catwalk showen de nieuwe damescollecties voor herfst winter 2023 2024. Wij volgen de modeweek live. Niet alleen de modeshows maar ook het modepubliek en natuurlijk de modellen. Ook off-duty. Het moment na de show, als ze het backstage verlaten, is altijd weer bijzonder. Het is voorbij, de show is gelopen, het zit erop. Nu mag iedereen ontspannen.

Dat is de mood waarmee de meeste modellen naar buiten komen. Tenzij ze razendsnel weer naar de volgende show moeten. Dan speuren ze gestresst naar hun driver met motor en zijn ze binnen enkele minuten weg.

Vaak is het moeilijk de modellen in de menigte die uit de showlocatie komt te vinden maar bij Giambattista Valli is de situatie gunstig. Het grote publiek komt over een pad tussen dranghekken naar buiten. Aan weerszijden staan fans en fotografen. Maar er is ook een ander pad waar het veel rustiger is en dat nemen de modellen.

Bij Valli zien we allerlei typen modellen zoals dat steeds vaker bij de shows het geval is. Modellen met kort haar, met bobkapsels, met lang haar. Moderne typetjes maar ook klassieke gezichten. We horen veel Nederlands praten want Nederlandse modellen zijn nog altijd erg geliefd bij de modehuizen.

Inmiddels maakt het poseren na afloop van de show zo ongeveer deel uit van het werk als model. Sommige modellen gaan er snel vandoor maar er zijn er ook die er plezier in hebben.

Bekijk onze fotoreportage maar eens. Meet the models!

