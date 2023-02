PHILIPP PLEIN herfst winter 2023 2024 – Photo Courtesy of PHILIPP PLEIN

De modeshow van Philipp Plein herfst winter 2023 2024 begint met een hels kabaal als zware motoren de catwalk oprijden. Het publiek krijgt cowboys en cowgirls in een hedendaagse westernfilm entourage te zien. Ze staan klaar om de catwalk te betreden. Ze zijn uitgedost in westernlooks met een punk rock touch die door Philipp Plein opnieuw is geïnterpreteerd. Eigentijds en maximalistisch.

PHILIPP PLEIN herfst winter 2023 2024 – Photo Courtesy of PHILIPP PLEIN

De nieuwe modecollectie van Philipp Plein voor winter 2023 2024 bestaat uit 80 looks voor dames en heren.

PHILIPP PLEIN herfst winter 2023 2024 – Photo Courtesy of PHILIPP PLEIN

De nieuwe cowboy look voor de heren is stoer, een soort cyberpunk, zoiets als Texas meets Los Angeles. Denk aan denim met bloemenprints, studs, kristallen en goudkleurige accessoires en glinsterend zilver. En verder zacht fonkelende boots, maxi tassen en zonnebrillen.

PHILIPP PLEIN herfst winter 2023 2024 – Photo Courtesy of PHILIPP PLEIN

PHILIPP PLEIN herfst winter 2023 2024 – Photo Courtesy of PHILIPP PLEIN

PHILIPP PLEIN herfst winter 2023 2024 – Photo Courtesy of PHILIPP PLEIN

PHILIPP PLEIN herfst winter 2023 2024 – Photo Courtesy of PHILIPP PLEIN

PHILIPP PLEIN herfst winter 2023 2024 – Photo Courtesy of PHILIPP PLEIN

De dames heeft Plein omgetoverd in sensuele en gewaagde cowgirls die gekleed gaan in minirokken van denim, bomber jacks met luipaardprints, bloemenprints die naar het paars neigen, jumpsuits met franjes en leren jacks. De zilverkleurige laarzen vormen een onmisbaar item in deze look.