Volgens wetenschappers is eten voor het slapen gaan een perfecte manier om aan te komen. En dat lijkt wel te kloppen want sumovechters zouden…

Snacken voor het slapen gaan is funest voor je lijn

Volgens wetenschappers is eten voor het slapen gaan een perfecte manier om aan te komen. En dat lijkt wel te kloppen want sumovechters zouden dit trucje allang kennen en vooral ’s avonds ladingen eten naar binnen werken om kilo’s op te bouwen. Dus ben je aan het trainen voor een sumogevecht, blijf dan vooral ’s avonds voor het slapen gaan eten of snacken.

Maar… wil je die overtollige kilootjes juist te lijf gaan, dan zal je op de tegenovergestelde manier te werk moeten gaan en de ‘avondsnack’ moeten vermijden. En dat is vaak zo gemakkelijk nog niet. Want misschien heb je wel gemerkt dat je juist ’s avonds vaak trek krijgt. En dan nog wel in allemaal lekkere dingen zoals zoete of zoute snacks.

Wetenschappers van de Oregon Health and Science University denken dat dit te wijten is aan de biologische klok die niet alleen het slaap-waakritme regelt maar ook de hongersignalen zou aansturen. Zij ontdekten dat mensen in een gecontroleerde omgeving ’s morgens rond acht uur het minst honger hebben en ’s avonds rond acht uur juist het meest. Dit verklaart dan meteen waarom velen van ons juist ’s avonds de neiging hebben om veel te eten en om voor het slapen gaan nog even de koelkast in te duiken.

Wil je je overgeven aan de biologische klok en ’s avonds blijven snacken, ga dan je gang. Maar weet wel dat je een paar dingen kun doen om excessieve avondsnacks te vermijden en zo die overtollige kilootjes buiten de deur te houden. Hier een paar snelle tips.

Gooi je eetritme om. Ga voor een stevig ontbijt, een goede lunch en een mager diner. Iedereen kent het gezegde ‘Ontbijt als een keizer, lunch als een koning en diner als een zwerver’. Ga eerder naar bed. Zo voorkom je dat moeilijke after-diner moment. Haal geen snacks in huis. Wat er niet is, kun je ook niet eten. Heel simpel. Vermijd (teveel) alcohol. Heb je gemerkt dat je na een avondje stappen nog sneller lekkere trek krijgt? Zorg voor voldoende nachtrust. Gebrek aan slaap verhoogt de eetlust. En kun je het niet laten om dan toch iets te eten, kies dan ‘verstandige’ snacks die gemakkelijk verteerbaar zijn en/of de nachtrust bevorderen, zoals yoghurt, olijven, een appel, avocado, noten of een gekookt eitje (ideaal na stappen). Het klinkt ongezellilg maar deze snacks helpen je de nacht door en dat kun je van een dubbele whopper met kaas bepaald niet zeggen.

ADVERSUS