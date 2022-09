De nieuwe modecollectie van Prada voor lente zomer 2023 is een mix van niet-bewerkt en sensueel, van delicaat en ruw.

De nieuwe modecollectie van Prada voor lente zomer 2023, ontworpen door Miuccia Prada en Raf Simons, draagt de naam ‘Touch of Crude’. Het is een mix van niet-bewerkt en sensueel, leggen de ontwerpers uit, een mix van delicaat en ruw, een triomf van contrasten.

Zoals altijd neemt Prada de klassieke regels op de schop. In een serie gescheurde jurken die nauw om het lichaam sluiten, is een materiaal op basis van papier verwerkt. De scheuren en vouwen in de creaties geven uitdrukking aan een nieuwe spontaneïteit en creatieve vrijheid.

De grens tussen daywear en kleding voor de avond vervaagt. Elegante jassen versmelten met leren jacks, items in delicate pastelkleuren voor in huis versmelten met buitenshuis kleding.

En verder herinterpreteert Prada klassieke modeaccessoires van het modehuis door deze te verkreukelen om ze een nieuw jasje mee te geven.

