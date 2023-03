De nieuwe GLC Coupé: het lifestyle-model in de succesvolle Mercedes-Benz SUV-familie

Een stijlvol design en dynamisch rijplezier: dat is de kern van de nieuwe GLC Coupé. Als het sportieve zustermodel van de GLC SUV completeert hij de best verkochte modelserie van Mercedes-Benz. De GLC Coupé straalt al stilstaand elegantie, dynamiek en offroad-avontuur uit. Markante proporties, spannende oppervlakken en precieze lijnen onderstrepen de unieke uitstraling, aangevuld met een duidelijk gestructureerd, hoogwaardig interieur.

De GLC Coupé combineert sportieve prestaties met een hoge efficiëntie. Hij is leverbaar met geëlektrificeerde aandrijving: als plug-in hybrid met een elektrische actieradius die toereikend is voor de dagelijkse ritten of als mild- hybrid met 48V-technologie en een geïntegreerde startdynamo voor een extra boost en energierecuperatie. De nieuwe GLC Coupé voelt zich thuis in vrijwel elk terrein. Zowel op als naast de gebaande paden maakt hij indruk met zijn comfort en wendbaarheid. Het sportonderstel behoort tot de standaarduitrusting. De optionele achterasbesturing met een maximale stuurhoek van 4,5° maakt de GLC nog wendbaarder. Deze maakt deel uit van het technologiepakket, samen met de AIRMATIC luchtvering. Offroad scoort de Coupé met de standaard vierwielaandrijving 4MATIC en volledig elektrisch terreinrijden in de plug-in hybrids. Het offroad-screen en de ‘transparante motorkap’ als onderdeel van de 360°-camera verhogen het comfort tijdens het rijden.

De hoge standaarden van de GLC Coupé komen in elk detail naar voren. De hard- en software van de nieuwste generatie infotainmentsysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) zorgen voor nog meer gebruiksvriendelijkheid. De scherpe beelden op het bestuurdersdisplay en centrale display maken het eenvoudig om voertuig- en comfortfuncties te bedienen. De twee lcd-displays geven de informatie gestructureerd en overzichtelijk weer. De schermvullende navigatie biedt de bestuurder de best mogelijke routegeleiding. MBUX augmented reality voor navigatie (optie) combineert route-informatie met echte weergaven: een camera registreert het gebied vóór het voertuig. Het centrale display toont de bewegende beelden en legt er als het ware ook virtuele graphics, informatie en markeringen overheen. Denk daarbij aan verkeersborden, richtingspijlen, rijstrookadviezen en huisnummers. Dit kan de navigatie veel gemakkelijker maken, vooral in de stad.

De intuïtieve spraakbediening “Hey Mercedes” reageert nog beter op natuurlijke taal en gebruikersvoorkeuren. Muziekstreamingdiensten kunnen in MBUX worden geïntegreerd, inclusief persoonlijke instellingen[1], waardoor klanten kunnen genieten van een gepersonaliseerde muziekervaring in het voertuig. Aanvullende informatie wordt verstrekt door de audiogids Tourguide, die deel uitmaakt van de MBUX spraakassistent van Mercedes me. Na het geven van het spraakcommando “Hey Mercedes, start Tourguide” leest het infotainmentsysteem MBUX nuttige informatie voor over bezienswaardigheden langs de route. Het systeem reageert op de circa 3.400 bruine informatieborden langs de Duitse snelwegen. De MBUX Smart Home-functie geeft klanten onderweg in de nieuwe GLC Coupé toegang tot een thuisnetwerk om bijvoorbeeld de temperatuur, verlichting, rolluiken of elektrische apparaten te controleren en in- en uit te schakelen.

Het design: sensuele puurheid, intelligentie en emotie

Het bepalende kenmerk van de nieuwe GLC Coupé is het sportieve coupésilhouet. Tegelijkertijd is hij onmiddellijk herkenbaar als lid van de Mercedes-Benz SUV-familie. Tot de standaarduitrusting behoren het AVANTGARDE exterieur met 18 inch lichtmetalen velgen en het chroompakket. De hybrids krijgen achter bredere banden dan voor. De voertuigbreedte wordt geaccentueerd door de naadloze overgang van de koplampen naar de grille. Het Mercedes-Benz pattern siert standaard de grille.

De spannende oppervlakken blijven het exterieurdesign kenmerken. Dit effect wordt versterkt door precieze randen die de proporties en krachtige wielkasten accentueren. Ze zorgen ook voor een evenwicht tussen elegantie en dynamiek. De AMG Line is leverbaar met 19” of 20” velgen met achter bredere banden dan voor en carrosseriekleurige wielkastbekleding. Als optie zijn ook treeplanken die het instappen vergemakkelijken en (vanaf de AMG Line) een nightpakket leverbaar. Andere kenmerken van de soevereine uitstraling zijn de grote spoorbreedte en strak op de carrosserie aansluitende velgen in de maten 18” tot 20”. Verschillende af-fabriek leverbare velgen zijn glansgedraaid met bicolor oppervlakken. De aerodynamica van deze velgen is ook geoptimaliseerd door hun speciale vorm. De voertuigbreedte wordt geaccentueerd door de tweedelige achterlichten met zwart-donkerrood verbindingselement. En de optische onderrijbeveiliging in chroom rondt de achterzijde fraai af.

Het interieur: modern en sportief

De nieuwe GLC Coupé is standaard voorzien van het modern ogende AVANTGARDE interieur. Het dashboard is overzichtelijk ingedeeld. De bovenkant heeft een vleugelachtig profiel inclusief smallere, ronde luchtuitstroomopeningen. De onderkant onderscheidt zich door een royaal sierpaneel dat naadloos overgaat in de gewelfde middenconsole. Het 12,3” (31,2 cm) lcd-bestuurdersdisplay met hoge resolutie lijkt boven het vleugelprofiel en het sierpaneel te zweven. Het 11,9” (30,2 cm) centrale display rijst op uit de middenconsole en lijkt eveneens boven het sierpaneel te zweven. Net als het dashboard is het schermoppervlak enigszins naar de bestuurder gericht.

Het moderne en gereduceerde design van de portierpanelen omlijst beide uiteinden van het dashboard. Het middendeel van de portieren met geïntegreerde armleuning verandert van een verticaal vlak naar een horizontaal vlak. In lijn met het design van de middenconsole heeft het voorste gedeelte de vorm van een metalen hightech element. Het kan worden gebruikt als hand- of sluitgreep en herbergt de functies van de elektrische ruitbediening. Nieuw is het ‘zwevende’ bedieningspaneel waarin de portieropener en de stoelverstelling is geïntegreerd

Bij het stoeldesign wordt gespeeld met lagen en oppervlakken die de stoelen een visuele lichtheid verlenen. De hoofdsteunen en hun (gesloten) verbinding met de rugleuning zijn opnieuw vormgegeven. Een nieuwe optie (standaard bij de AMG Line) is het lederen dashboard met de bovenkant van de portieren in nappalederlook. Diverse sierdelen hebben innovatieve oppervlakken. Dit omvat interpretaties van openporig houtfineer in bruin, antraciet en zwart, met aluminium inlegwerk.

Maatconcept en praktische details voor dagelijks gebruiksgemak

De afmetingen onderstrepen de dynamische en krachtige uitstraling van de nieuwe GLC Coupé. Met een lengte van 4.763 mm is hij 31 mm langer dan zijn voorganger en 5 mm hoger. Ook de spoorbreedtes zijn vergroot, met 6 mm voor (nu 1.627 mm) en 23 mm achter (nu 1.640 mm). De toegenomen lengte van het voertuig komt ten goede aan de wielbasis en de overhangen voor en achter. De breedte is met 1.890 mm gelijk gebleven.

Het bagageruimtevolume is geschikt voor lange reizen: variërend van 545 liter (45 liter meer dan het vorige model) tot 1.490 liter (een plus van 90 liter) in de mild-hybrids en 390-1.335 liter in de plug-in hybrids. De EASY PACK-achterklep is standaard. Deze opent of sluit op handige wijze met één druk op de knop: via de contactsleutel, de schakelaar in het bestuurdersportier of de ontgrendelingsgreep op de achterklep.

Aanzienlijk verbeterde aerodynamica

In de aerodynamisch meest gunstige configuratie is de luchtweerstandscoëfficiënt (Cd-waarde) van de GLC Coupé slechts 0,27. Daarmee presteert hij drie honderdsten beter dan zijn voorganger (Cd = 0,30). De ontwikkelingsengineers optimaliseerden het voertuig wat betreft de luchtweerstand en het windgeruis met behulp van uitgebreide digitale stromingssimulaties (CFD – computational fluid dynamics) en tests in de aero-akoestische windtunnel.

De nieuwe GLC Coupé is een aangenaam stil voertuig met weinig afrol- en windgeruis. Dit wordt bereikt door een akoestische optimalisatie van de carrosserie en een geavanceerde geluidsisolatie. Een akoestisch folie in de voorruit behoort tot de standaarduitrusting. Het optioneel leverbare warmte- en geluidsdimmend glas voldoet aan nog hogere comforteisen. Een nieuwe optie voor de GLC Coupé is het panoramaschuifdak. Het biedt een aanzienlijk groter openingsoppervlak, dat 6 cm langer is dan bij de nieuwe GLC SUV. Bij felle zon kan het zonnedak worden afgedekt met een standaard zonnerollo.

De comfortuitrusting: op veel details verbeterd

ENERGIZING is de naam van het holistische concept van Mercedes-Benz voor gekoppelde comfortsystemen. Het optionele ENERGIZING PLUS-pakket activeert ze met een druk op de knop of via een spraakcommando en bundelt ze in maximaal zeven comfortprogramma’s. Tegelijkertijd creëert het systeem een passende sfeer in het interieur – bijvoorbeeld verkwikkend bij vermoeidheid of juist ontspannend bij een verhoogd stressniveau. De ENERGIZING COACH stelt een passend fitness- of wellnessprogramma voor op basis van voertuig- en ritgegevens. Wanneer de bestuurder een geschikte smartwatch draagt, houdt het systeem dankzij zijn intelligente algoritme ook rekening met informatie over vitale gegevens en het huidige welzijn.

Het AIR BALANCE-pakket maakt deel uit van het ENERGIZING PLUS-pakket. Het biedt een individuele, subtiele geurbeleving in het interieur – afgestemd op de persoonlijke voorkeuren en stemmingen. Tegelijkertijd wordt de buiten- en binnenlucht geïoniseerd en gefilterd. De optionele ENERGIZING AIR CONTROL controleert voortdurend de luchtkwaliteit in het interieur met behulp van luchtkwaliteits- en fijnstofsensoren. Als de drempelwaarden worden overschreden, schakelt de airconditioning over op luchtrecirculatie. Een tweetraps filter kan bovendien fijnstof en een groot deel van de verontreinigende stoffen uit de lucht filteren.

De standaarduitrusting: aanzienlijk opgewaardeerd

De standaarduitrusting van de nieuwe GLC Coupé omvat onder meer al de Line AVANTGARDE. Deze voorziet in grote displays, smartphone-integratie, een draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons en stoelverwarming voor. Daarnaast is de aanbodstructuur aanzienlijk vereenvoudigd. Uitrustingen die in het verleden vaak door klanten werden gecombineerd, worden nu als pakket aangeboden. Waar het gaat om designopties als kleuren, bekledingen, sierdelen en velgen, kunnen klanten hun voertuig net als voorheen individueel configureren.

De motoren: geëlektrificeerde viercilinders

De nieuwe GLC Coupé is leverbaar met geëlektrificeerde aandrijflijnen. De mild-hybrids zijn voorzien van een geïntegreerde startdynamo (ISG) van de tweede generatie en een 48V-boordnet. De geïntegreerde startdynamo in de mild-hybrids ondersteunt de verbrandingsmotor vooral bij lage toerentallen. In combinatie met de turbo zorgt dit voor een uitstekend vermogen. Het 48V-boordnet ondersteunt hybride functies als uitrollen (‘zeilen’), boosten en recupereren. Dit verhoogt de efficiëntie. De motoren starten ook snel en comfortabel met behulp van de ISG, waarbij de start-stopfunctie voor de bestuurder nauwelijks voelbaar is.

De drie andere motorversies zijn plug-in hybrids die voldoende actieradius hebben voor de dagelijkse ritten. Het verbeterde hybride rijprogramma reserveert de elektrische rijmodus voor de meest geschikte trajecten. Het geeft bijvoorbeeld voorrang aan elektrisch rijden op ritten in stedelijke gebieden. Ongeacht of het om een benzine- of dieseluitvoering gaat: als plug-in hybrid zijn alle varianten tijdens het rijden zeer efficiënt en tegelijkertijd uitgesproken dynamisch.

De actieradius-simulator: indicator voor de persoonlijke elektrische actieradius

Voor veel klanten is de elektrische actieradius een belangrijke factor bij de keuze voor een geëlektrificeerd voertuig. De actieradius-simulator van de nieuwe GLC Coupé houdt rekening met externe factoren als omgevingstemperatuur, rijprofiel en verwarmings- of koelingsbehoefte. Zo wordt duidelijk onder welke omstandigheden de werkelijke elektrische actieradius kan afwijken van de opgegeven waarde.

Aanzienlijk groter elektrisch rijgevoel

De hoge vermogensdichtheid van de hybride aandrijflijn is te danken aan een permanent bekrachtigde synchroonmotor met interne rotor. Het maximumkoppel van de elektromotor is vanaf 0 t/min beschikbaar, wat resulteert in een hoge souplesse bij het wegrijden en dynamische rijprestaties. Volledig elektrisch rijden is mogelijk tot een snelheid van 140 km/h. In de nieuwe GLC Coupé past Mercedes-Benz een elektromechanische rembekrachtiger toe. Deze regelt automatisch de flexibele overgang tussen hydraulisch remmen en recuperatie, afhankelijk van de rijsituatie, om onder alle omstandigheden een optimale energierecuperatie en remprestatie te garanderen. Daardoor wordt het maximale recuperatievermogen van 100 kW vaker bereikt.

De HV-accu is door Mercedes-Benz in eigen huis ontwikkeld. Hij heeft een geïnstalleerde capaciteit van 31,2 kWh. De optionele 60 kW DC-gelijksroomlader laadt een lege accu in circa 30 minuten. Standaard is een 11 kW AC-wisselstroomlader voor driefasig laden.

Onderstel: dynamiek en veiligheid

Het op dynamiek afgestemde onderstel van de nieuwe GLC Coupé bestaat uit een nieuwe vooras met vier draagarmen en een op een subframe gemonteerde onafhankelijke multilink achteras. De hybride uitvoeringen zijn standaard voorzien van luchtvering achter inclusief niveauregeling. Alle andere varianten zijn uitgerust met een sportonderstel. Variabele stuuroverbrenging is op alle uitvoeringen standaard. Als optie is de nieuwe GLC Coupé leverbaar met het techniekpakket. Dit omvat de AIRMATIC luchtvering en een actieve achterasbesturing met een stuurhoek tot 4,5°. Het AIRMATIC-systeem heeft een traploos verstelbare demping voor de compressie- en reboundfase van de schokdempers.

Het onderstel van de nieuwe GLC Coupé heeft een dynamisch design. Het is gebaseerd op een nieuwe vierarmige ophanging vooraan en een onafhankelijke multilinkophanging achteraan die aan een subframe is bevestigd. De hybride modellen zijn standaard voorzien van luchtvering achter inclusief niveauregeling. Alle andere varianten zijn voorzien van het sportonderstel. Ook de besturing met variabele stuuroverbrenging is over het algemeen standaard. De nieuwe GLC Coupé is als optie verkrijgbaar met het technologiepakket. Denk hierbij aan het luchtveersysteem AIRMATIC en actieve achterasbesturing met een stuurhoek van 4,5 graden. De AIRMATIC biedt traploos instelbare demping voor rebound- en compressietrappen van de schokdempers.

In combinatie met de optionele achterasbesturing (onderdeel van het technologiepakket) rijdt de nieuwe GLC Coupé extra wendbaar en stabiel. Bij snelheden onder 60 km/h sturen de achterwielen in de tegenovergestelde richting van de voorwielen – tot een hoek van 4,5° bij het parkeren. De wielbasis voelt dan korter aan, waardoor het voertuig wendbaarder wordt. De draaicirkel wordt daarbij met 90 cm verkleind tot 10,9 meter. Wanneer de snelheid boven de 60 km/h komt, sturen de achterwielen tot een hoek van 4,5° in dezelfde richting als de voorwielen. De virtueel verlengde wielbasis heeft merkbare voordelen in de vorm van een betere rijstabiliteit en hogere veiligheid bij hoge snelheden, tijdens snelle rijstrookwisselingen of plotselinge uitwijkmanoeuvres. Bovendien reageert het voertuig tijdens dynamische manoeuvres beter op stuurcommando’s. De achterasbesturing wordt gecombineerd met een directere stuuroverbrenging op de vooras, zodat het aantal stuurwielomwentelingen van aanslag tot aanslag wordt verminderd.

De assistentiesystemen: comfort en veiligheid

De nieuwste generatie rijassistentiepakket plus[2] bevat extra en doorontwikkelde functies. Deze verminderen de inspanningen van de bestuurder in het dagelijks verkeer voor comfortabeler en veiliger rijden. Bij gevaar kunnen de systemen adequaat reageren op dreigende botsingen. De actieve afstandsassistent DISTRONIC kan bijvoorbeeld een vooraf ingestelde afstand tot voorliggers aanhouden op alle soorten wegen: op snelwegen, provinciale wegen of in de stad. De actuele snelheidslimiet kan met een druk op de knop als snelheidsinstelling worden gekozen. De actieve remassistent met kruisingsfunctie kan nu met behulp van in het voertuig geïnstalleerde sensoren dreigende botsingen met kruisend of tegemoetkomend verkeer, of kop-staartbotsingen detecteren. Bij gevaar kan het systeem een akoestische en visuele waarschuwing geven. Als de bestuurder niet hard genoeg remt, kan het systeem ook helpen door de remkracht op adequate wijze te verhogen of een noodstop te initiëren. Een van de nieuwe functies van de actieve stuurassistent is rijstrookdetectie met behulp van een extra 360°-camera die vooral bij lage snelheden voordelen biedt, bijvoorbeeld bij het vormen van een noodrijbaan. Nieuw zijn de waarschuwingsfuncties voor stopborden en rode verkeerslichten van de verkeersbordenassistent.

Geavanceerde parkeersystemen voor ondersteuning bij het manoeuvreren

Dankzij krachtigere omgevingssensoren kunnen de parkeersystemen bestuurders beter ondersteunen bij het manoeuvreren. De integratie van de sensoren in MBUX maakt de bediening intuïtiever en wordt ondersteund door grafische weergave. De parkeerassistenten houden rekening met de optionele achterasbesturing en berekenen de rijstroken dienovereenkomstig. De noodremfuncties dienen ook ter bescherming van andere weggebruikers en kunnen zo de algehele verkeersveiligheid verhogen.

Het nieuwe parkeerpakket met 360°-camera is als optie leverbaar. Het omvat ook de ‘transparante motorkap’ en de functies van de actieve parkeerassistent met PARKTRONIC. Het zicht rondom en de hulp bij in- en uitparkeren vergemakkelijken het manoeuvreren: het centrale display geeft de directe omgeving duidelijk weer. Vier camera’s (voor, achter en beide zijkanten) leveren de beelden, die vanuit vogelperspectief worden gecombineerd tot een virtueel 360°-beeld. Bovendien geeft het display verschillende zichthoeken weer, zoals voor of achter het voertuig of een aanhangwagenmodus. Bestuurders bepalen zelf of ze met behulp van de displays zelf parkeren of dat ze de parkeerassistent de controle laten overnemen. De parkeerassistent met memoryfunctie is als optie leverbaar. Deze assistent onthoudt parkeerplaatsen, zoals de weg van en naar uw garage thuis. Nadat het inleren is voltooid, laat het systeem degene achter het stuur kiezen of hij of zij automatisch wil parkeren. Als er obstakels worden gedetecteerd, stopt het systeem totdat deze zijn verwijderd.

DIGITAL LIGHT: extreem helder met optionele projectiefuncties

De nieuwe GLC Coupé is standaard voorzien van high-performance led-koplampen. Als optie is DIGITAL LIGHT leverbaar. Het licht wordt gegenereerd door een matrix van lichtgevende diodes (leds) in de koplampunit die individueel kan worden aangestuurd. Dit maakt afhankelijk van de omstandigheden een gerichte en dynamische verdeling en regeling van het licht mogelijk. Het resultaat is een uitstekend zicht voor de bestuurder zonder dat andere weggebruikers worden verblind. DIGITAL LIGHT is als optie leverbaar met projectiefunctie. Dit biedt extra veiligheid voor de bestuurder en maakt communicatie met andere weggebruikers mogelijk. Het kan bijvoorbeeld het rijden veiliger maken door hulplijnen, symbolen en animaties te projecteren. De slimme technologie markeert voetgangers in de gevarenzone met een spotlightfunctie en verduidelijkt hun positie met geprojecteerde richtingspunten. Er wordt een waarschuwingssymbool getoond wanneer bestuurders op opritten van snelwegen of straten met eenrichtingsvekeer in tegengestelde richting rijden. Hetzelfde waarschuwingssymbool verschijnt voor het doorrijden bij rode verkeerslichten of stopborden.

Veilig en comfortabel in het terrein offroad met de GLC Coupé

Net als voorheen is de nieuwe GLC Coupé ook geschikt voor rijden in ruw terrein en heeft hij diverse nieuwe uitrustingen en systemen die op dat gebruik zijn gericht. Tot de standaarduitrusting behoren het rijprogramma ‘Offroad’ en DSR (Downhill Speed Regulation). De plug-in hybrids maken het mogelijk om volledig elektrisch te rijden in het terrein. Doordat het volledige koppel van de elektromotor van 440 Nm beschikbaar is vanaf de eerste motoromwenteling, is het vermogen altijd goed te doseren. Dit maakt zeer nauwkeurig en gecontroleerd rijden mogelijk, zelfs in uitdagend terrein. Omdat de elektromotor bovendien alleen energie verbruikt als het voertuig daadwerkelijk in beweging is, zal de vermogensbehoefte bij normale offroad-snelheden laag zijn. Daardoor is een lange volledig elektrische rijtijd mogelijk, zelfs in moeilijk terrein.

In offroad-modus biedt de GLC Coupé in combinatie met de 360°-camera een ‘transparante motorkap’. Het centrale display toont een virtueel beeld onder het voertuig aan de voorzijde, inclusief de voorwielen en hun stuurstand. Hierdoor kan de bestuurder obstakels zoals grote stenen of diepe kuilen eerder en gemakkelijker herkennen.

De offroad-screenmodus gebruikt de twee displays voor overzichtelijke informatie, bedieningselementen en terreingerelateerde functies. Het combi-instrument toont onder meer de hellingshoek, topografische hoogte, geografische coördinaten en een kompas, evenals de rijsnelheid en het motortoerental bij gebruik met de verbrandingsmotor. Het centrale display toont de huidige positie van het voertuig in het terrein en de stuurhoek van de voorwielen. Als het voertuig over achterasbesturing beschikt, wordt ook de stuurrichting van de achterwielen weergegeven. Alle rijfuncties die relevant zijn voor terreinrijden kunnen eenvoudig op één screen worden bediend.

Het technologiepakket (optie) met AIRMATIC luchtvering inclusief niveauregeling en actieve achterasbesturing biedt ook comfortvoordelen in het terrein. Zo maakt AIRMATIC een grote bodemvrijheid in het terrein mogelijk, ongeacht de belading, en een lange veerweg voor optimale tractie. De achterasbesturing vergroot de wendbaarheid in het terrein nog verder.

Nieuw bij de GLC Coupé: het aanhangwagenmenu en de aanhangwagenrouteplanner: in het centrale display kunnen routes worden gepland die geschikt zijn voor het rijden met de vooraf gedefinieerde aanhangwagen. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met toegestane breedtes en hoogtes langs de route. Zodra de aanhangwagen is aangekoppeld en de elektrische verbinding tot stand is gebracht, vraagt de routeplanner de bestuurder om input via MBUX. Hangt er een kleine aanhangwagen achter het voertuig? Of een grotere, zoals een caravan of paardentrailer? Of een fietsdrager? Het doel van deze en andere innovaties en functies voor gebruik als trekkend voertuig is om het trekken van aanhangwagens zo veilig en aangenaam mogelijk te maken. De vierwielaandrijving 4MATIC zorgt voor uitstekende tractie op elke ondergrond. Bij het trekken van een aanhangwagen wordt het ESP®-aanhangwagenstabilisatie geactiveerd. Het systeem kan dynamische instabiliteit tijdens het rijden compenseren.

De verbeterde aanhangwagenassistent (optie) in de nieuwe GLC Coupé maakt manoeuvreren met een aanhangwagen gemakkelijker, veiliger en comfortabeler. Het systeem regelt automatisch de stuurhoek van het trekkende voertuig tot een snelheid van 5 km/h en op een helling tot 15 procent. Het is ook geïntegreerd in MBUX en kan intuïtief worden bediend. Naast het stabiliseren van de combinatie bij het achteruitrijden kan het systeem voor het eerst ook assisteren in door de bestuurder bepaalde bochten met een hoek tot 90°. De assistent bestuurt het trekkende voertuig automatisch en houdt de gekozen hoek aan. Dit maakt een nauwkeurigere positionering van de aanhangwagen mogelijk. De bestuurder kan ook de functie ‘rechtuit trekken’ kiezen wanneer de aanhangwagen de gewenste rijrichting heeft bereikt en rechtuit moet rijden. Het gehele manoeuvreerproces kan worden gevolgd vanuit verschillende cameraperspectieven op het centrale display. Dynamische hulplijnen geven het traject en de breedte van het voertuig weer.

Hoge passieve veiligheid

Rechtse of linkse besturing, met benzinemotor, dieselmotor of als plug-in hybrid: op het gebied van crashveiligheid voldoen alle modellen aan de strenge veiligheidsnormen van Mercedes-Benz.

Samen met de bekende PRE-SAFE®-beschermingsconcept voor frontale en kop-staartbotsingen vormt PRE-SAFE® Impulse Side een virtuele kreukelzone rond het voertuig. Het systeem is optioneel leverbaar in combinatie met het rijassistentiepakket plus. Omdat bij een botsing van opzij slechts een beperkte kreukelzone beschikbaar is, kan de getroffen bestuurder of voorpassagier al vóór de botsing weg van het gevaar in de richting van het midden van het voertuig worden geschoven, zodra het systeem een dreigende botsing van opzij detecteert. Daartoe blaast het systeem in een fractie van een seconde luchtkamers in de zijwangen van de voorstoelleuningen op.

Het veiligheidsconcept van de GLC Coupé is gebaseerd op zijn carrosserieconstructie met bijzonder stijve passagierscel, gericht vervormbare crashstructuren en een samenspel van veiligheidsgordels, gordelspanners en airbags, afhankelijk van de situatie. Naast de wettelijke voorschriften voldoet het voertuig ook aan de interne testeisen en testcriteria van Mercedes-Benz. Deze zijn afgeleid van echte ongevallen.

De inzittenden worden bij een ongeval bijzonder goed beschermd door de voertuigstructuur. Deze omvat alle gebieden – front-end structuur, passagierscel, zijwanden en voertuigbodem. Alle structurele elementen en carrosseriedelen zijn zo ontworpen dat ze bestand zijn tegen spanningen, dankzij de materiaalmix en de juiste wanddiktes. Het totaalconcept leidt tot een homogene lastverdeling en een hoge energieabsorptie. Tegelijkertijd vermindert dit de vertragingsbelasting van de inzittenden. Bovendien wordt de inzittenden voldoende beschermende ruimte geboden.

Feiten & highlights

De belangrijkste feiten over de nieuwe Mercedes-Benz GLC Coupé in het kort

Exterieurdesign: de uitstraling wordt bepaald door het sportieve coupésilhouet. Al bij de eerste aanblik geeft het een gevoel van elegantie, dynamiek en offroad-avontuur. Andere karakteristieke elementen zijn de optische chromen onderrijbeveiliging, de zwarte dakreling en de optionele treeplanken. Nieuwe gevormde zijranden maken een modelspecifiek statement. De koplampen sluiten subtiel aan op de grille, waardoor de sportieve, krachtige uitstraling van het voertuig wordt benadrukt. In combinatie met het optionele DIGITAL LIGHT zijn voorzien van dagrijverlichting-ellipsen. Een andere visuele highlight is de grille met het Mercedes-Benz pattern (standaard).

Interieurdesign: het interieur van de GLC Coupé combineert sportiviteit met een eigentijds design, met het horizontaal in twee delen verdeelde dashboard, royale sierpanelen en een staand centraal display dat erboven lijkt te zweven. Het avantgardistische stoeldesign en de portierpanelen benadrukken de hoge kwaliteit van het interieur.

Geluidscomfort: de nieuwe GLC Coupé is een aangenaam stil voertuig met zeer gering afrol- en windgeruis. In dat opzicht overtreft hij zelfs het hoge niveau van zijn voorganger. Samen leveren alle maatregelen een grote bijdrage aan de ‘welkom thuis’-sfeer die typisch is voor Mercedes Benz.

MBUX: de nieuwste generatie van het infotainmentsysteem beschikt over twee grote displays en full-screen navigatie.

Bedieningsgemak: “Hey Mercedes” reageert nog beter op spraakinvoer dan voorheen, met geoptimaliseerde leermogelijkheden. De MBUX Smart Home-functie maakt van de GLC Coupé een mobiel controlecentrum voor een connected woning. De MBUX spraakassistent is nu uitgebreid met een nieuwe Mercedes me service – de audiogids ‘Tourguide’.

Entertainment: MBUX integreert alle belangrijke muziekstreamingdiensten, inclusief persoonlijke voorkeuren en instellingen. Het optionele Burmester® surround sound system beschikt over vijftien luidsprekers en een totaalvermogen van 710 watt.

Aandrijfsystemen: net als de SUV is de nieuwe GLC Coupé systematisch ontworpen voor elektrificatie. Het modellengamma omvat viercilinder benzine- en dieselmotoren, altijd gecombineerd met een elektromotor. Vier daarvan zijn mild-hybrid motoren met een geïntegreerde startdynamo (ISG) van de tweede generatie. De drie andere motorvarianten zijn plug-in hybrids. Alle plug-in hybrids hebben een elektrische actieradius van meer dan 100 km (WLTP).

More electric than ever: omdat de elektrische actieradius toereikend is voor de dagelijkse ritten, kunnen deze meestal volledig elektrisch worden afgelegd. Het verbeterde hybride rijprogramma reserveert de elektrische rijmodus voor de meest geschikte trajecten. Elektrisch rijden krijgt bijvoorbeeld voorrang bij ritten in stedelijke gebieden.

Comfort en wendbaarheid: het sportonderstel en de stuurinrichting met variabele overbrengingsverhouding zijn standaard bij de nieuwe GLC Coupé. Andere componenten zijn een nieuwe vooras met vier draagarmen en een onafhankelijke multilink achteras met trekstang aan de achterzijde. Deze compenseert zijdelingse krachten, wat het rijgedrag stabieler maakt. De luchtvering AIRMATIC heeft een traploos verstelbare demping voor de in- en uitgaande slag.

Wendbaar en veilig: de wendbaarheid en rijstabiliteit worden verhoogd dankzij de optionele achterasbesturing, gecombineerd met een directere stuurverhouding op de vooras. De stuurhoek op de achteras is maximaal 4,5°. Dit verkleint de draaicirkel met 90 cm, tot 10,9 meter.

Een sterke performer, zowel op als buiten de gebaande paden: de GLC Coupé heeft aanzienlijk verbeterde on- en offroad-eigenschappen bij ongunstige weersomstandigheden en op trajecten met onverharde wegen. Daartoe behoren de vereenvoudigde bediening via het offroad-screen, het verbeterde overzicht dankzij de ‘transparante motorkap’ als onderdeel van de optionele 360°-camera alsmede een optimale tractie en rijveiligheid dankzij de verbeterde regelsystemen. Bij de plug-in hybrids is volledig elektrisch terreinrijden mogelijk.

Luchtweerstand: in zijn aerodynamisch meest gunstige configuratie is de luchtweerstandscoëfficiënt (Cd-waarde) van de GLC Coupé slechts 0,27. Daarmee presteert hij drie honderdsten beter dan zijn voorganger (Cd = 0,30).

Assistentiesystemen: de nieuwste generatie rijassistentiepakket plus bevat extra en doorontwikkelde functies, waaronder de actieve afstandsassistent DISTRONIC, de actieve stuurassistent en de verkeersbordenassistent. Nieuw zijn het parkeerpakket met 360°-camera en ‘transparante motorkap’, de parkeerassistent met memoryfunctie en de aanhangwagenassistent.

DIGITAL LIGHT: deze koplamptechnologie (optie) zorgt voor een uitstekende verlichting en extra functies, zoals de optionele projectie van hulplijnen en waarschuwingssymbolen op de weg.

Comfortuitrusting: verbeterd zijn ENERGIZING AIR CONTROL, AIR BALANCE, GUARD 360°, de sfeerverlichting en andere systemen. Het nieuwe panoramaschuifdak is 6 cm langer dan bij de GLC SUV. De optionele multicontourstoel die deel uitmaakt van het ENERGIZING PLUS-pakket, beschikt nu over extra massagefuncties.

Gebruik als trekkend voertuig: het nieuwe aanhangwagenmenu en de aanhangwagenrouteplanner maken het gebruik als trekkend voertuig veiliger en aangenamer. Bovendien biedt de vierwielaandrijving 4MATIC optimale tractie op elke ondergrond.

[1] Om de Mercedes me connect services te kunnen gebruiken, dient u een Mercedes me ID aan te maken en de gebruiksvoorwaarden voor de Mercedes me connect services te accepteren. De getoonde diensten en hun beschikbaarheid en functionaliteiten zijn met name afhankelijk van het automodel, het bouwjaar, de geselecteerde meeruitvoeringen en het betreffende land.

[2] De rijassistentie- en veiligheidssystemen zijn hulpmiddelen en ontslaan de bestuurder niet van diens verantwoordelijkheid als bestuurder. De instructies in de gebruiksaanwijzing en de daar beschreven systeemgrenzen dienen in acht te worden genomen..

[3] De weergegeven cijfers zijn de WLTP CO2-cijfers gemeten volgens artikel 2 nr. 3 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153. De brandstofverbruikscijfers zijn berekend op basis van deze cijfers.

[4] De weergegeven cijfers zijn de WLTP CO2-cijfers gemeten volgens artikel 2 nr. 3 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153. De brandstofverbruikscijfers zijn berekend op basis van deze cijfers. Het energieverbruik [en de elektrische actieradius] zijn bepaald op basis van Verordening nr. 2017/1151/EU.