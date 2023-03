Diesel man lente zomer 2023. Diesel is hot. De Diesel collectie voor zomer 2023? Total denim looks, speciale washes, cargobroeken. Hot, hot, hot

Diesel man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Diesel

Diesel man lente zomer 2023. Diesel is terug van weggeweest. Het modemerk maakt een enorm comeback met Glenn Martens als creatief directeur. De Diesel collectie voor zomer 2023 is nu al cult en dicteert een aantal grote modetrends zoals total denim looks, speciale washes en cargobroeken.

De modeshow van Diesel voor lente zomer 2023 was een enorme happening. Voor de deuren van de showlocatie verzamelden zich zo’n 5000 personen. Met deze show opende Diesel – iets wat ongekend is in de modewereld – de poorten voor het ‘gewone publiek’. Iedereen kon zich inschrijven via de website. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, was het motto.

Diesel man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Diesel

Diesel man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Diesel

Dit is heel ongebruikelijk in de modewereld waar de uitnodigingen voor modeshow strikt op naam zijn en exclusief voorbehouden aan pers, inkopers en andere modevakmensen.

Op de catwalk showde een zomercollectie voor dames en heren waarin, hoe kan het ook anders, denim centraal stond. Total denim looks waren ook voor dit seizoen nadrukkelijk aanwezig. Dus steek je van top tot teen in het spijkergoed en je bent up-to-date.

Diesel man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Diesel

Maar er was veel meer te zien. De denim washes bijvoorbeeld. Van zanderig beige tot vintage grijs. Met andere woorden: stoere coole denim met een ruige uitstraling. Let ook op de volumes. Oversized is nog steeds dé trend. Een nieuwigheid: lange denim overjassen voor de heren.

Diesel man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Diesel

Een andere modetrend die we bij Diesel tegenkwamen (maar ook op andere catwalks) is: cargobroeken. Bij Diesel zijn ze huge!

Vintage leer is ook een item, en ook hier geldt (net zoals bij de total denim looks) dat je leer met leer combineert. En net zoals voor het spijkergoed heeft ook het leer een vintage touch en onafgewerkte items. De mood is bikercore.

Diesel man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Diesel

Diesel man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Diesel

Volgens Diesel mag je verder aan je voeten dragen wat je wilt: stoere boots, maar net zo goed sneakers of teenslippers. Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren.

Charlotte Mesman voor ADVERSUS