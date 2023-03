De Roma Spider, het nieuwste model van Ferrari, is vandaag aan klanten gepresenteerd tijdens een exclusief event in het El Badi paleis in Marrakesh

Ferrari Roma Spider: ‘La nuova dolce vita’ krijgt een passend vervolg

De Roma Spider, het nieuwste model van Ferrari, is vandaag aan klanten gepresenteerd tijdens een exclusief event in het El Badi paleis in Marrakesh. Deze tijdloos-elegante high-performance auto is een moderne interpretatie van de chique, avontuurlijke lifestyle van de jaren ’50 en ’60. De nieuwe spider vertrouwt op de afmetingen, volumes en specificaties van het zeer succesvolle Ferrari Roma V8 2+ concept, maar onderscheidt zich tegelijkertijd door een softtop; een feature die 54 jaar na de Ferrari 365 GTS4 uit 1969 voor het eerst weer terugkeert in een Ferrari-model met de motor in het vooronder.

Voor de Roma Spider heeft Ferrari gekozen voor een vernieuwend en modern softtop-design dat het uitbundige karakter van de spider onderstreept. Klanten krijgen uitgebreide personalisatiemogelijkheden, met keuze uit speciale stoffen en contrasterende stiksels. De softtop kan in slechts 13,5 seconden en bij snelheden tot 60 km/u worden geopend. De compacte afmetingen ervan komen de bagageruimte-inhoud en de veelzijdigheid van de auto ten goede. Een nieuw, gepatenteerd windscherm dat is geïntegreerd in de rugleuning van de achterbank, kan via een knop op de tunnelconsole worden geactiveerd, voor een verrassend interieurcomfort, zonder dat het systeem extra ruimte inneemt.

De Roma Spider behoudt de uitstekende dynamische eigenschappen van de Ferrari Roma en heeft de beste gewicht-vermogenverhouding in zijn klasse. Niet alleen vanwege zijn softtop, maar ook dankzij het volledig aluminium chassis en de 620 pk sterke V8 uit de motorenfamilie die vier jaar op rij werd uitverkoren tot International Engine of the Year. De krachtbron is gekoppeld aan Ferrari’s alom geprezen 8-traps DCT-transmissie die bekendstaat om zijn razendsnelle schakeltijden, uitzonderlijke schakelcomfort en mechanische efficiency.

De Ferrari Roma Spider is niet alleen verrassend eenvoudig te rijden, maar kan ook extreem dynamisch en responsief uit de hoek komen. Dat maakt hem tot de perfecte metgezel voor zowel korte weekendtrips als langere reizen. En altijd met die spannende Ferrari V8 sound op de achtergrond. Een aantal speciaal ontworpen features maakt deze auto zeer veelzijdig. Voorbeelden zijn de voor deze klasse toonaangevende bagageruimte inclusief het laadluik in de achterbankleuning om grotere spullen mee te nemen, en de standaard draadloze connectiviteit via Android Auto® en Apple CarPlay® Wi-Fi. En niet te vergeten de 18-voudig instelbare, verwarmbare ergonomische stoelen met optionele nekverwarming voor de koudere dagen.