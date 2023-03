Fitness. Het plafond bereikt: wat dan?

Je hebt de hele winter keihard getraind. Helaas valt het behaalde resultaat na al die maanden vies tegen. Het lijkt alsof de ontwikkeling van je spieren tot stilstand is gekomen, ondanks al je inspanningen. Wat een frustratie!

Gefeliciteerd, je hebt het ‘plafond’ bereikt. Deze term wordt vaak onder bodybuilders gebruikt en ze bedoelen daarmee dat je lichaam op een bepaald moment zo gewend is geraakt aan het gebruikelijke trainingsprogramma, dat het geen behoefte meer heeft om te groeien en sterker te worden.

Wat doe je als je lichaam niet meer reageert op je trainingsprogramma?

Simpel. Je hoeft je lichaam alleen maar wakker te schudden, op een nieuwe manier te stimuleren en te laten begrijpen dat het opnieuw moet werken zoals wij willen.

Hoe doe je dat?

Met de 5 onderstaande technieken breng je je lichaam en spieren opnieuw in beweging.

1) Rust. Gun je spieren een week rust. Na deze verplichte pauze bruist je lichaam weer van energie.

2) Verander van oefeningen. Staar je niet blind op dezelfde oefeningen, maar experimenteer, informeer op de sportschool welke oefeningen je nog meer kunt doen, en breid je repertoire uit. Iedere oefening stimuleert de spieren op een andere manier. Door je spieren elke keer anders te gebruiken, worden ze niet lui. Je zult zien dat ze daar op reageren…

3) Wissel van gewichten. Gebruik in plaats van zware eens een keer lichte gewichten. Je zult zien dat je spieren positief reageren op deze verandering.

4) Maak gebruik van geavanceerde technieken (niet al te veel, misschien 1 of 2 keer per maand…) zoals de ‘giant-sets’ of ‘super-sets’. Doe 2 à 3 oefeningen voor dezelfde spiergroep (voorbeeld: bench press, inclined dumbbell press, cable crossovers voor de borstspieren) en voer ze achtereenvolgens zonder rustpauze uit. Op deze manier stimuleer je je spieren meer dan normaal en zullen zij zich extra moeten inspannen om zich aan te passen. Hoe? Door groter en sterker te worden.

5) Werk samen met een trainingsmaatje. Op sommige momenten, als je er echt bijna doorheen zit, is het prettig als er iemand bij je is, die je stimuleert om vol te houden en door te gaan. Het belang van een trainingspartner wordt vaak onderschat. Trainen jouw vrienden in dezelfde sportschool? Doe er je voordeel mee!

