De nieuwe Mercedes-Maybach SL Monogram Series: ultieme open air-ervaring

Met de Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series (voorlopige waarden, energieverbruik gecombineerd: 13,7 l/100 km; CO 2 -emissie gecombineerd: 312 g/km; CO 2 -klasse: G) presenteert Maybach het sportiefste model uit de geschiedenis van het merk. Ook nieuw voor Mercedes-Maybach is de unieke samenhangende combinatie van kleuren en materialen voor het exterieur en interieur, met het Maybach pattern als verbindend designelement. Deze bijzondere accenten komen overal terug, van voor tot achter, van binnen en van buiten. Bij de introductie worden voor de open tweezitter twee zorgvuldig samengestelde designconcepten aangeboden: de Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series Red Ambience onderscheidt zich door een nieuwe tweekleurenlak in obsidiaanzwart metallic en MANUFAKTUR granaatrood metallic. Bij de Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series White Ambience contrasteert obsidiaanzwart metallic met MANUFAKTUR opaalwit magno. Het uitzonderlijk briljante rood en het elegante wit belichamen beide sensualiteit, schoonheid en elegantie. Daarmee brengen de kleuren de filosofie en het rijgevoel van het nieuwe model perfect tot uitdrukking. Andere lakkleuren zijn mogelijk op speciaal verzoek van de klant. Het interieur bevat duurzaam gelooid, kristalwit MANUFAKTUR nappaleder Exclusief en sierdelen in glanzend zilverchroom. De introductie start in Europa in het voorjaar van 2025, andere landen volgen later.

Iconisch design met exclusieve Maybach-stijlelementen en nieuwe dubbele scoop

In lijn met de merkfilosofie biedt de Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series een holistische, sensuele ervaring. De contouren van de merkspecifieke, verchroomde grille zijn verlicht, net als het subtiel verwerkte opschrift ‘MAYBACH’. De motorkap met rechtopstaande Mercedes-ster heeft in het midden een verchroomde vin die van voor naar achter loopt. Om de exclusiviteit verder te vergroten, is de obsidiaanzwarte motorkap als optie leverbaar met een Maybach pattern in grafietgrijs uni. Het proces om dit pattern te realiseren is zeer complex en wordt deels met de hand uitgevoerd. Eerst krijgt de motorkap een grondlaag, die vervolgens met de hand wordt geschuurd. Daarna wordt het Maybach pattern erop gedrukt. Elke processtap is onderworpen aan hoge technische eisen en wordt uiterst precies uitgevoerd. Aansluitend wordt de motorkap gecoat met matte blanke lak, opnieuw met de hand geschuurd en tot slot nogmaals voorzien van een laag matte blanke lak. Het binnenwerk van de koplampen bevat een hoogwaardig accent in roségoud. De specifieke voorskirt benadrukt met horizontale luchtinlaten de breedte van het voertuig. Het voorruitframe is uitgevoerd in glanzend chroom. Andere chroomaccenten bevinden zich in de dorpelverbreders. De Mercedes-Maybach SL staat naar keuze op 21” vijfgaats of multispaaks gesmede velgen.

De uitgebreid geïsoleerde akoestische comfortkap bestaat uit lichtzwarte stof, met het Maybach pattern subtiel verwerkt in antraciet. De achterzijde wordt gekenmerkt door achterlichten met het Maybach-logo, een specifieje achterskirt met chromen sierlijst, een specifiek diffusordesign en uitlaatsierstukken met horizontale spijl. Achter de stoelen versterkt een aerodynamisch gevormde dubbele scoop de individuele look. Samen met de chromen vin op de motorkap geeft het de tweezitter van opzij gezien bijzonder elegante en sportieve proporties, vooral bij geopende kap.

Interieur met Maybach-specifieke uitrusting en helder kristalwit leder

In het interieur is met duurzaam gelooid, kristalwit nappaleder een uitzonderlijk verfijnde ambiance gecreëerd. Het leder is terug te vinden op de portierpanelen, de middenconsole en de merktypische comfortstoelen. De stoelbekleding heeft een nieuw bloemendessin. Ook de ruimte achter de stoelen is afgewerkt met wit leder. De gegalvaniseerde rugleuningen en de sierdelen in zilverchroom zorgen voor een schitterend contrast.

Het volledig digitale combi-instrument en het elektrisch in hoek verstelbare centrale display bevatten de Maybach-specifieke startanimaties en weergavestijlen. Eveneens merktypisch zijn het stuurwiel, de rvs pedalen en de rvs instaplijsten.

Hoog rij- en geluidscomfort gecombineerd met superieure achtcilinder-rijervaring

Ook voor het rij- en geluidscomfort gelden de hoogste normen. Uitgebreide maatregelen garanderen een stille en comfortabele rijervaring op Maybach-niveau. De maatregelen omvatten een geluidsgeoptimaliseerde uitlaat, een uitgebreid isolatie- en absorptiepakket, een op comfort gericht onderstel en zachte motorsteunen. De combinatie van 4,0 liter biturbomotor met 430 kW (585 pk) en soepel schakelende 9G TRONIC automatische transmissie met aangepaste gaspedaalkarakteristieken zorgt voor dynamisch, onovertroffen rijplezier op Maybach-niveau. De volledig variabele vierwielaandrijving 4MATIC+ biedt ook op gladde wegen een hoge tractie en verhoogt zo de rijveiligheid. De standaard achterasbesturing combineert wendbaarheid en stabiliteit voor een soepel en veilig rijgevoel.

Exclusieve collectie van MAYBACH Icons of Luxury

Ter gelegenheid van de introductie van de nieuwe Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, brengt MAYBACH Icons of Luxury een zorgvuldig samengestelde collectie uit in de boetieks en online store. De collectie omvat onder meer een leren jas, sneakers, sjaal, shopper en dog bag. Het design is geïnspireerd op de materialen en kleuren van de open tweezitter.