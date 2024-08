De geheel nieuwe BMW M5

De BMW M5 luidt een nieuw tijdperk in. Met 40 jaar historie gaat de legendarische high-performance sedan zijn zevende modelgeneratie in. Het nieuwe BMW M GmbH model heeft nu voor het eerst een geëlektrificeerde aandrijflijn. Een modelspecifieke versie van het M HYBRID systeem geeft de nieuwe BMW M5 een maximaal systeemvermogen van 535 kW/727 pk en een maximumkoppel van 1.000 Nm. De BMW M5 combineert een krachtige BMW M TwinPower Turbo 4,4 liter V8-benzinemotor me een elektromotor van de vijfde generatie. Deze brengt de kracht via een M Steptronic-transmissie met acht versnellingen en MxDrive vierwielaandrijving over naar de weg. Deze technologie zorgt voor een indrukwekkende acceleratie van 0 naar 100 km/u in 3,5 seconden.



Het indrukwekkende vermogen en de aantrekkelijke prestaties van de nieuwe BMW M5 gaan gepaard met een nieuwe interpretatie van het hoogwaardige design waar M bekend om staat. De uitgebouwde wielkasten met een rand van slechts 10 mm hoogte gecombineerd met de brede in carrosseriekleur gespoten zijbumpers, de sculpturale voorkant en de modelspecifieke C-stijl met nieuw lijnenspel — inclusief een in reliëf aangebracht “M5” logo op de Hofmeister-knik — geven de auto een sportieve uitstraling die hem duidelijker dan ooit onderscheiden van de reguliere BMW 5 Serie Sedan. Tegelijkertijd zorgt een groot aantal in carrosseriekleur gespoten oppervlakken voor een puristisch en krachtig overkomen.



Het exterieurdesign accentueert — net als de sfeer van het luxueuze interieur, dat is uitgevoerd met M specifieke kenmerken — het diepgaande karakter van de nieuwe BMW M5. De BMW M5 biedt een gevoel van evenwicht en zekerheid dankzij enorme reserves aan kracht. Deze kracht blijft tijdens elektrische ritten discreet op de achtergrond. Maar wanneer de M5 over langere afstanden rijdt, laat hij zijn sportieve en dynamische persoonlijkheid zien. En op het circuit komt deze kracht volledig tot zijn recht.



Het M HYBRID-systeem, plus de aandrijving en de ondersteltechnologie die is afgestemd op de specifieke prestatiekenmerken, geven de nieuwe BMW M5 rijdynamiek die ongeëvenaard is in dit marktsegment.



De wereldpremière van de nieuwe BMW M5 Sedan vindt plaats op het Goodwood Festival of Speed in Engeland in juli 2024. en de productie in de BMW Group Fabriek Dingolfing begint in diezelfde dezelfde maand. De wereldwijde en ook Nederlandse marktintroductie van de nieuwe BMW M5 staat gepland voor november 2024. De Nederlandse vanaf consumentenadviesprijs voor de BMW M5 Sedan bedraagt: € 144.347,- .



M HYBRID aandrijflijn in de nieuwe BMW M5: indrukwekkende prestaties en naadloos samenspel.

De BMW M5 Sedan beschikt over de nieuwste Plug-in Hybride aandrijflijn met M HYBRID technologie. De combinatie van een krachtige M TwinPower Turbo V8-benzinemotor en een in de versnellingsbak geïntegreerde elektromotor zorgen voor een systeemvermogen van 535 kW (727 pk). De nieuwste versie van de BMW M TwinPower Turbo 4,4 liter motor is voorzien van een zogenoemd cross-bank uitlaatspruitstuk en een geoptimaliseerd oliescheidingsproces. Koel- en olievoorzieningssystemen zijn ook geoptimaliseerd voor circuitgebruik. In de BMW M5 Sedan levert de benzinemotor een maximaal vermogen van 430 kW (585 pk) bij een toerental tussen de 5.600 en 6.500. Het koppel van 750 Nm is beschikbaar tussen de 1.800 en 5.400 toeren per minuut. De elektromotor levert een vermogen van 145 kW (197 pk) en een koppel van 280 Nm (tijdelijk tot 450 Nm in de pre-gearing stage).



Befaamde M rijdynamiek naar een nieuw niveau getild met de M HYBRID aandrijflijn.

De techniek afgeleid van de BMW M Hybrid V8 hypercar die deelneemt in het World Endurance Championship. Het vermogen van de elektromotor om direct vanuit stilstand vermogen op te wekken en het naadloze samenspel van de verbrandingsmotor en de elektromotor zorgen ervoor dat het M HYBRID systeem onverwijld reageert op elke beweging van het gaspedaal. De lineaire vermogensafgifte die typisch is voor BMW M-modellen komt hier in bijzonder aantrekkelijke vorm tot uiting. De V8-motor van de nieuwe BMW M5 kan tot 7.200 toeren per minuut draaien, waardoor de bestuurder een onafgebroken krachtontwikkeling ervaart, zelfs in de bovenste regionen van het toerentalbereik. De topsnelheid is standaard begrensd op 250 km/u, maar de begrenzer kan worden verhoogd tot 305 km/h met het optionele M Driver’s Pack.



Het sportuitlaatsysteem met M Sound van de nieuwe BMW M5 onderstreept de prestaties met een veelzijdig motorgeluid. De BMW M5 is uitgerust met elektrisch bediende kleppen en twee sets dubbele uitlaatpijpen, kenmerkend voor andere M-modellen. Elk van deze uitlaatpijpen heeft sierlijsten van 100 millimeter in zwart chroom.



BMW IconicSounds Electric zorgt voor een akoestische aanvulling tijdens elektrisch rijden. Dit M specifieke elektrische aandrijfgeluid zorgt voor reacties op bewegingen van het gaspedaal wanneer de auto volledig elektrisch rijdt. Met bepaalde configuraties van de aandrijflijn genereert hij ook een aantrekkelijk boostgeluid om het extra elektrisch vermogen boven op het vermogen van de V8-motor te benadrukken.



In de volledig elektrische modus kan de nieuwe BMW M5 snelheden halen tot 140 km/u halen. De hoogspanningsbatterij, geplaatst laag in de auto, heeft 18,6 kWh bruikbare energie. Dit maakt een elektrische actieradius van 67 tot 69 kilometer mogelijk, volgens de WLTP-testcyclus – een afstand die geen enkele concurrent kan evenaren. De laadaansluiting van de nieuwe BMW M5 maakt opladen met wisselstroom tot 7,4 kW mogelijk.



Het totale systeemvermogen, geleverd door zowel de verbrandingsmotor als de elektromotor, wordt via het intelligente M xDrive vierwielaandrijvingssysteem overgebracht naar het wegdek. In de 4WD Sport-modus is de afstelling van dit systeem bijzonder gericht op de achterwielen. De bestuurder kan echter ook de 2WD-modus selecteren. Hierdoor wordt de aandrijving uitsluitend naar de achterwielen gestuurd wanneer het Dynamic Stability Control is uitgeschakeld, wat in de smaak zal vallen bij ervaren bestuurders die de voorkeur geven aan een dynamisch rijden. Deze verder ontwikkelde versie van M xDrive — zoals het elektronisch geregelde actieve M-differentieel op de achteras — is speciaal afgestemd op de prestaties van de M HYBRID aandrijflijn.



Geavanceerde chassistechnologie met M-specifieke afstemming.

Het chassisontwerp van de nieuwe BMW M5 bestaat uit een vooras met dubbele draagarmen en een vijflink achteras met op maat gemaakte kinematica en elastokinematiek, plus een reeks andere speciaal afgestemde componenten. De elektrisch ondersteunde tandheugelbesturing met M Servotronic en variabele stuurverhouding heeft een vaste verbinding met het subframe van de vooras om optimale feedback van de weg en een hoge mate van stuurprecisie te waarborgen. In combinatie met de brede spoorbreedtes en de uitstekende torsiestijfheid van de carrosserie en chassisbevestigingen, produceert deze combinatie de rijeigenschappen waarvoor BMW M-modellen bekend staan, gekenmerkt door behendigheid, precisie en de lineaire opbouw van zijwaartse krachten wanneer de bestuurder doordrukt.



De BMW M5 is ook uitgerust met een standaard adaptief M onderstel, voorzien van elektronisch geregelde dempers en Integral Active Steering. Dit laatste systeem laat de achterwielen tot 1,5 graden mee sturen. M specifieke onderstelafstelling, de individueel selecteerbare instellingen en de mogelijkheid om de dempers op elk wiel afzonderlijk af te stellen, optimaliseren de connectie van de carrosserie met de weg en maximaliseren de het potentieel van de auto — van alledaags rijcomfort tot dynamische prestaties die klaar zijn voor het circuit. Door de achterwielen naar wens mee te draaien, wordt de richtingsstabiliteit bij hoge snelheid verbeterd, evenals de wendbaarheid en het comfort tijdens het manoeuvreren op lage snelheid.



Het M sportdifferentieel, in combinatie met de geïntegreerde besturing van alle dynamische systemen, zorgt voor optimale tractie, wendbaarheid en richtingsstabiliteit van de auto. De verschillende besturingssystemen werken naadloos samen om deze rijdynamische eigenschappen te verbeteren. Zowel de standaard M Compound remmen als de optionele cabon keramische remmen worden gecombineerd met een geïntegreerd remsysteem dat de bestuurder twee rempedaalinstellingen biedt. Lichtmetalen M wielen (20 inch op de vooras, 21 inch aan de achterzijde) zijn standaard en kunnen optioneel worden uitgerust met sportbanden.



Assistentiesystemen voor verzekerd en comfortabel rijden.

Een ruimere keuze aan standaard- en optionele assistentiesystemen voor automatisch rijden en parkeren dan bij het vorige model, tilt zekerheid en comfort tijdens het dagelijks rijden naar een nieuw niveau. De standaarduitrusting voor de nieuwe BMW M5 bevat functies zoals de Front Collision Warning, Lane Departure Warning inclusief rijstrookterugkeer met stuurondersteuning, de Evasion Assistant, de Attentiveness Assistant en Speed Limit Info. De optionele Driving Assistant Professional voegt Active Cruise Control met Stop&Go-functie toe, samen met technologie zoals de Steering and Lane Control Assistant en automatische Speed Limit Assist.



De nieuwe BMW M5 is standaard uitgerust met de Parking Assistant Plus inclusief Reversing Assistant. Ondertussen maakt de optionele Parking Assistant Professional het mogelijk om automatisch te parkeren en manoeuvreren over een afstand van maximaal 200 meter en dit te bedienen vanuit de auto of met een smartphone zonder in de auto te zitten.



Nieuwe mogelijkheden om de rijervaring aan te passen aan je persoonlijke smaak.

Het bedieningspaneel op de middenconsole van de nieuwe BMW M5 bevat een modelspecifieke samenstelling van knoppen die kunnen worden gebruikt om de rijervaring op verschillende manieren aan te passen aan individuele voorkeuren. De ‘SETUP’ biedt directe toegang tot de configuratie van de aandrijflijn, Drivelogic, onderstel, stuurinrichting, rempedaal en M xDrive, evenals de intensiteit van de recuperatie van remenergie. Met de M-knoppen op het stuurwiel kunnen twee configuraties worden opgeslagen en opgeroepen. De Launch Control-functie is beschikbaar in alle menu-instellingen van M Setup, met uitzondering van de 2WD-modus van M xDrive vierwielaandrijving.



Als er op de DSC-knop wordt drukt, wordt de ‘M Dynamic Mode’ geactiveerd, die de DSC later laat ingrijpen als het gaat om het toepassen van de reminvoer en het verminderen van het motorvermogen. Het is ook mogelijk om DSC volledig uit te schakelen. Met een andere knop kan de bestuurder de M modus selecteren. Wanneer er wordt overgeschakeld van ROAD naar SPORT, blijven de interventies van de rijhulpsystemen beperkt tot alleen de essentiële functies die nodig zijn voor sportief rijden, zoals de inhoud die op het informatiedisplay wordt weergegeven. Met M drive professional, kan ook de TRACK modus gebruikt worden. Andere kenmerken van M Drive Professional zijn de M Laptimer en de Boost Control-functie, die de dynamiek maximaliseert bij accelereren en bij inhaalmanoeuvres.



Het M HYBRID-systeem kan ook naar wens worden aangepast. Met de nieuwe M HYBRID knop kan de bestuurder kiezen tussen de HYBRID-modus — voor een intelligent geregeld samenspel tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor om de efficiëntie of prestaties te maximaliseren, afhankelijk van de rijsituatie — en de ELECTRIC instelling, waarbij de verbrandingsmotor alleen in werking wordt gesteld door het gaspedaal ver in te trappen of de schakelpaddles te gebruiken. De eControl-modus wordt gebruikt om de remenergie effectief terug te winnen en de acculading op een constant niveau te houden of bij te laden. En M Drive Professional voegt de DYNAMIC- en DYNAMIC PLUS-modi toe aan de mix, die de aandrijflijn en het koelsysteem voorbereiden om het vermogen op een constant hoog niveau te houden of om korte momenten van maximaal vermogen te genereren tijdens intensief rijden op het circuit.



Progressieve sportwageninterieur, M-specifieke displays op het BMW Curved Display, exclusieve sfeer.

Naast het M-specifieke bedieningspaneel op de middenconsole bevat interieur van de nieuwe BMW M5 ook een nieuw ontworpen M lederen stuurwiel met afgeplatte onderkant en verlichte M-knoppen, multifunctionele M stoelen met een breed scala aan elektrische aanpassingen en het BMW Curved Display dat, net als de standaard geleverde BMW Head-Up Display, M-specifieke weergave bevat. De standaard BMW Live Cockpit Professional brengt ook het BMW Maps navigatiesysteem en de Augmented View functionaliteit op het bedieningsdisplay.



De nieuwe BMW M5 is standaard voorzien van een verbeterde versie van BMW iDrive. Het is gebaseerd op BMW Operating System 8.5 en ontworpen voor gebruik via de iDrive controller en aanraak- en spraakbediening. Ook de standaard Merino lederen bekleding, de BMW Interaction Bar, airconditioning met vier zones, verwarmde voorstoelen, sfeerverlichting met M-specifieke binnenverlichting, waaronder Welcome and Goodbye Animation, en het glazen panoramadak spelen een rol in de exclusieve sfeer in het interieur. De standaarduitrusting voor de nieuwe BMW M5 biedt klanten het Bowers & Wilkins Surround Sound systeem, een draadloze oplaadlader, Comfort Access, een alarmsysteem en automatische bediening van de achterklep.



Tot de optielijst behoren het M Carbon exterieurpakket, een Alcantara-hemelbekleding, actieve stoelventilatie en een trekhaak. Vanaf de lancering worden ook modelspecifieke BMW M Performance-onderdelen aangeboden voor de nieuwe BMW M5. De selectie omvat gesmede lichtmetalen wielen van M Performance en exterieurcomponenten gemaakt van met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP).