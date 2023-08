De wintermaanden staan voor de deur, en de wereld van herenmode heeft al een duidelijke richting aangegeven over wat hot en trending zal zijn in het komende seizoen

Deze designer merken van heren zijn hot aankomende winter

De wintermaanden staan voor de deur, en de wereld van herenmode heeft al een duidelijke richting aangegeven over wat hot en trending zal zijn in het komende seizoen. Designer merken blijven altijd een statement maken, zowel op straat als op high-end evenementen. Dit zijn de merken waar je dit winterseizoen absoluut naar moet uitkijken.

Stone Island: functionaliteit ontmoet stijl

Stone Island staat bekend om zijn innovatieve gebruik van materialen en technologieën, wat resulteert in stijlvolle en functionele kleding. Deze winter zullen de jassen van dit merk, bekend om hun thermische eigenschappen en iconische kompaspatch, weer in de schijnwerpers staan.

Cp company: urban en trendy

Met hun kenmerkende goggles op de capuchons heeft CP Company een onmiskenbare stijl gecreëerd die zowel urban als chique is. Dit merk is de perfecte combinatie voor diegenen die comfort willen zonder in te leveren op stijl.

Dsquared: het beste van twee werelden

Dsquared, opgericht door de Canadese tweeling Dean en Dan Caten, biedt een mix van Canadese iconografie met Italiaanse tailoring. Hun opvallende ontwerpen en jeanscollecties zijn must-haves deze winter.

Zegna: luxe op zijn best

Als je het hebt over verfijnde elegantie en vakmanschap, dan is Zegna het merk waar je naar zoekt. Hun pakken, gemaakt van de fijnste materialen, geven elke man een verfijnde uitstraling, perfect voor de feestelijke wintermaanden.

Para Jumpers: voor de avontuurlijke man

Voor mannen die zich graag wapenen tegen de kou zonder in te leveren op stijl, biedt Para Jumpers een reeks robuuste, maar stijlvolle jassen die perfect zijn voor winteravonturen.

Canada Goose: trotseer de kou

Canada Goose heeft zich gevestigd als het toonaangevende merk voor jassen. Hun parka’s, bekend om hun warmte en duurzaamheid, zijn essentieel voor de strenge wintermaanden.

Woolrich: Amerikaanse traditie ontmoet moderne stijl

Met een rijke geschiedenis die teruggaat tot de 19e eeuw, blijft Woolrich moderne en stijlvolle winterkleding aanbieden die zowel praktisch als trendy is.

Ami Paris: Franse flair voor de winter

Ami Paris, onder leiding van designer Alexandre Mattiussi, brengt een frisse, Parijse touch aan de herenmode. Hun minimalistische en chique ontwerpen zijn dit seizoen perfect voor elke gelegenheid.

Arte Antwerp: streetwear met een verhaal

Arte Antwerp, een opkomend Belgisch merk, heeft de afgelopen jaren flinke golven gemaakt in de modewereld. Met hun unieke ontwerpen en nadruk op verhalen vertellen, zijn ze een merk om in de gaten te houden.

Aurelien: elegantie in elke stap

Bekend om hun luxe schoeisel, brengt Aurelien een combinatie van traditioneel vakmanschap en moderne esthetiek. Dit seizoen zullen hun schoenen ongetwijfeld menige outfit completeren.



Parajumpers: functioneel en modieus

Parajumpers staat bekend om hun technische expertise en de productie van jassen die zowel warm als stijlvol zijn. Oorspronkelijk geïnspireerd door de robuuste kleding van reddingswerkers in Alaska, combineert dit merk functionaliteit met mode. De kenmerkende details, zoals de parachutegesp, voegen een uniek tintje toe dat zowel trendy als tijdloos is.

Peuterey: Italiaanse elegantie ontmoet buitensport

Peuterey brengt de Italiaanse reputatie van stijl en vakmanschap naar de wereld van de buitensportkleding. Met strakke lijnen en luxe materialen biedt Peuterey de perfecte combinatie van functionaliteit en elegantie. Hun collecties bieden stukken die niet alleen geschikt zijn voor de koude maanden, maar ook voor elke stedelijke omgeving.

Vetements: de rebelsheid van haute couture

Vetements, wat letterlijk “kleding” betekent in het Frans, heeft de mode-industrie opgeschud met hun non-conformistische benadering van haute couture. Door alledaagse items te nemen en ze te transformeren met een gedurfde en experimentele twist, heeft Vetements de grenzen van traditionele mode verlegd. Hun stukken zijn vaak zowel provocerend als humoristisch, wat zorgt voor een unieke mix die geliefd is bij modekenners wereldwijd.

Flaneur Homme: de kunst van het flaneren

Flaneur Homme haalt inspiratie uit de klassieke Parijse “flaneur”, een persoon die zorgeloos door de stad dwaalt en geniet van het leven. Dit merk vertaalt die levenshouding naar hun kleding met relaxte pasvormen, subtiele kleuren en hoogwaardige stoffen. Flaneur Homme viert het genot van het leven en de eenvoudige momenten die het de moeite waard maken.

Daily Paper: een ode aan Afrikaanse cultuur

Als Amsterdams merk met wortels in de Afrikaanse cultuur, heeft Daily Paper een brug geslagen tussen de traditionele Afrikaanse esthetiek en moderne streetwear. Hun kledingstukken zijn vaak versierd met patronen en symbolen die eer bewijzen aan hun erfgoed. Maar Daily Paper gaat verder dan alleen kleding: het merk staat voor een gemeenschap en een gevoel van verbondenheid, waardoor het een favoriet is onder jongeren wereldwijd.

Deze winter belooft een mix van traditie, innovatie en wereldwijde invloeden in de herenmode. Zorg ervoor dat je voorbereid bent met de laatste trends en maak je stijlstatement met deze top designer merken.