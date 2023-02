Beelden geïnspireerd op tekeningen in de bibliotheek van de Meise Botanic Garden in België vormen de basis voor de levendige weergaven van…

‘Een studie van de natuurlijke wereld,’ is het thema van de herencollectie van Dries van Noten voor herfst winter 2023 2024. Schoonheid ontdekken in de surrealistische vreemdheid van de natuur. De nieuwe herencollectie van Dries Van Noten is een mix van motieven ontleend aan de flora en fauna, maar ook van de vrijheid en zelfexpressie van ravecultuur. Het resultaat? Dynamische nieuwe tailoring silhouetten.

De aardse tinten, de rauwheid van stoffen zoals jute en alpaca en de fijne breisels in nude tinten zijn geïnspireerd door een boek over het baanbrekende werk van de Duitse natuuronderzoeker en geograaf Alexander von Humboldt en zijn visionaire verkenningen van de natuurlijke wereld in de 19e eeuw.

Beelden geïnspireerd op tekeningen in de bibliotheek van de Meise Botanic Garden in België vormen de basis voor de levendige weergaven van tijgerlelies, kronkelende slangen en vliegende adelaars op overhemden, gebreide kleding en bomberjacks.

Met kunstige zeefdruktechnieken zijn pakken en jassen verrijkt met een abstract patronen. Materialen zijn als verweerd door de elementen: gewassen zijde, overgeverfde stoffen en gestructureerd breiwerk dat kwetsbaar is als kant. De pasteltinten zijn dof. Harige klompen aan de voeten van de modellen worden afgewisseld door stoere laarzen.

De silhouetten laten wijde schouders jassen met smalle taille zien. De broeken zijn vloeiend maar met scherpe hoge taille. Cabans zijn kort, met overdreven revers. De jassen hebben gedrapeerde schouders en zachte raglanmouwen. Verder zijn er cargobroeken, bovenkleding met meerdere zakkenen en gewatteerde, oversized puffa-jacks.