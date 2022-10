Fast food is niet goed voor de gezondheid, maar dat het ook het risico op depressie vergroot, was nog niet bekend. Wie veel fast food eet, heeft 40% meer kans om depressief te worden, aldus de wetenschap.

Junk food (vooral fast food) vergroot het risico op depressie

Dat fast food slecht voor de gezondheid is, is niets nieuws. Een voedingspatroon dat rijk is aan vetten, transvetten, suiker en cholesterol kan onze gezondheid schaden. Dit weten we allemaal (of we zouden het moeten weten). Maar wie had ooit gedacht dat fast food en dergelijke ook het risico op depressie kunnen vergroten? Wie ongezond eet en zich regelmatig te goed doet aan junk food heeft tot 40% meer kans om depressief te worden, aldus een onderzoek van de Manchester Metropolitan University.

Buiten het bestek van de studie van de Manchester Metropolitan University vallen de deprimerende gevoelens die de ontevredenheid over ons lichaam, veroorzaakt door teveel en ongezond eten, teweeg kunnen brengen. Je zou kunnen zeggen, dat we eigenlijk al wisten dat er een link is tussen ongezond eten en depressieve gevoelens, maar tot nu toe was dit een indirect verband die met overgewicht, schuldgevoelens en lichaamsontevredenheid te maken heeft. Ook dit aspect legt volgens ons gewicht in de schaal. Maar nu terug naar het onderzoek van de Manchester Metropolitan University.

De ontdekking dat fast food de kans op depressie vergroot is voortgekomen uit een analyse van elf eerdere onderzoeken waarin het risico op depressie werd geassocieerd met een ‘ontstekingsbevorderend dieet’, en waarbij in totaal meer dan 100.000 deelnemers over de hele wereld betrokken waren.

Een ontstekingsbevorderend dieet is een dieet dat rijk is aan suiker, gehydrogeneerde vetten die onder meer in margarine en plantaardige oliën te vinden zijn, geraffineerde koolhydraten (zoals witte rijst), overmatig alcoholgebruik en bewerkte vleeswaren (bacon, boterhamworst, salami, filet americain, hotdogs). Een voedingspatroon dat is gebaseerd op dergelijke voedingsmiddelen vergoot dus het risico op depressie.

Verder bleek dat het mediterrane dieet op basis van olijfolie, tomaten, groenten en vis een antidepressief effect heeft.

Het onderzoek van de Manchester Metropolitan University is van groot belang omdat het mogelijkheden biedt om bepaalde vormen van depressie ook middels een dieet te bestrijden. Een dergelijke interventie is natuurlijk te prefereren boven het innemen van antidepressiva. Dergelijke medicijnen hebben, dat weet iedereen, kunnen ernstige bijwerkingen hebben en zijn potentieel gevaarlijk. Vanzelfsprekend zullen ernstige vormen van depressie niet met een enkel dieet bestreden kunnen worden. Zoals altijd, moet een afweging worden gemaakt tussen de ernst van de klachten, de baten die men bij een medicijn heeft, en de ernst van de bijwerkingen ervan.

Wil je meer weten over de samenhang tussen fast food en depressieve gevoelens, lees dan de publicatie van de Manchester Metropolitan University.

