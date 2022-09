Kan je spiermassa verliezen door cardio fitness?

Als je een sportschool binnenkomt en dan bedoelen we een klassieke, traditionele sportschool, waar nog ‘ouderwets’ aan krachttraining wordt gedaan, dan zal je opmerken dat de cardio fitness ruimte, op enkele meisjes na, er verlaten bij ligt.

De heren concentreren zich bij de gewichten, de drukbanken zijn bezet, voor de krachtmachines moet je wachten tot je voorganger een set heeft gedaan. Het laat zich allemaal gemakkelijk verklaren: de meeste heren streven naar spiermassa.

En dat betekent: een vleesrijk dieet, eiwitdrankjes, voedingssupplementen en vitaminen, en verder heel veel krachttrainen. Het is de enige manier om sterke en hypertrofische spieren te krijgen (voor de goede orde: hypertrofie is toename van spiermassa zonder dat er nieuwe spiercellen worden gevormd).

Juist omdat het zo moeilijk is de gewenste resultaten te bereiken, concentreren de heren zich op het trainen met gewichten en mijden ze de cardio fitness ruimte. Juist ja, uit angst dat aërobe activiteiten tot verlies van spiermassa kunnen leiden.

Maar is dat ook zo? Verlies je spiermassa door cardio fitness?

Deze vraag is begrijpelijk en gegrond. Want ja, het is inderdaad zo dat als je met cardio fitness overdrijft je spiermassa afneemt. En het is om deze reden dat veel mannen met een boogje om de loopband en consorten heenlopen.

Maar nu is de volgende vraag natuurlijk: wat is ‘overdrijven’, wanneer overdrijf je met cardio fitness? Want feit blijft wel dat regelmatig cardio fitnessen – zonder te overdrijven – heel nuttig kan zijn als je kracht traint, ook als je doel alleen maar spieren, spieren en nog eens spieren is.

Om te beginnen stimuleert cardio fitness de vetverbranding, en dat komt een gespierd lijf ten goede want de spieren tekenen zich mooier af. Maar dat niet alleen. Cardio fitness heeft vele andere voordelen, en kan heel goed met krachttrainen en spiermassa worden gecombineerd. Mits… je maar niet overdrijft :-)

Wanneer overdrijf je met cardio fitness?

Als je te lang en te intens traint. Drie keer per week 30 minuten flink doorstappen op de loopband is echt niet teveel. Maar als je elke dag, maar dan ook elke dag, 60 minuten heel intensief op de loopband gaat rennen, dan wordt dat voor die personen die een toename van de spiermassa nastreven te veel.

Cardio trainingen zijn bovendien heel geschikt voor die dagen waarop je in je krachttrainingsschema een rustpauze inlast. Want een rustpauze betekent nog niet dat je niet even, voor zo’n 30 minuutjes, je benen op de loopband mag strekken.

Ook op dagen dat je niet in vorm bent of geen zin hebt om met gewichten in de weer te gaan, is cardio fitness een goed alternatief. Beter 30 minuten stevig doorstappen dan thuis op de bank blijven liggen. Zijn jullie het ermee eens?

En verder is het ook altijd nog een persoonlijke kwestie. Het ligt eraan hoe je lichaam op je trainingen, je voeding en je cardio fitness sessies reageert. Het kweken van spiermassa is een delicaat proces, het resultaat van een precair evenwicht tussen drie elementen (krachttrainen, voeding, cardio fitness). Met de tijd zul je je eigen lichaam beter leren kennen en begrijpen hoeveel van dit en hoeveel van dat je nodig hebt om de gewenste resultaten te bereiken.

