Herenmodetrends voor herfstwinter 2023 2024. Photo Celine, Dior, Etro

De wereld van de herenmode blijft verrassen, ontwerpers wedijveren om met originele en innovatieve ontwerpen te komen. Elk seizoen is een nieuw avontuur. De herenmodetrends voor herfst winter 2023 2024 die we op de catwalk zagen tijdens de modeshows in Milaan en Parijs vormden daarop geen uitzondering. De belangrijkste modetrend, als we er één willen uitlichten, is misschien wel het afstappen van traditie en een terugkeer naar originaliteit maar ook naar functionaliteit. Hier zijn de belangrijkste herenmodetrends voor herfst winter 2023 2024, de trends die de mannengarderobe deze herfst en winter zullen bepalen.

De terugkeer van de jas

Herenmodetrends voor herfstwinter 2023 2024. Photo courtesy of Dior

De jas is triomfantelijk teruggekeerd op de catwalks van Milaan en Parijs. Ontwerpers als Prada, Gucci en Dior Homme gaven dit klassieke kledingstuk een nieuw vleugje klasse mee, variërend van traditionele pasvormen tot oversized proporties. De nadruk werd gelegd op hoogwaardige materialen zoals kasjmier en wol. Jassen in felle kleuren en gedurfde patronen stonden ook centraal en knipoogden naar meer expressieve en persoonlijke stijlen.

Originele en unieke prints

Een andere trend die de catwalks domineerde was het gebruik van originele prints. Versace en Saint Laurent liepen voorop met hun gedurfde, grafische ontwerpen op pakken, shirts en broeken. Van abstracte patronen tot meer traditionele ruiten, de boodschap was duidelijk: het is tijd om prints te omarmen. Met deze trend kunnen mannen hun individuele stijl uitdrukken en toch een geraffineerde look behouden.

De opkomst van athleisure

De trend van athleisure blijft zich ontwikkelen en drukt ook zijn stempel op de modecollecties voor herfst winter 2023 2024. Fendi en Louis Vuitton presenteerden kledingstukken die de grens tussen sportkleding en formele kleding vervagen. Denk aan getailleerde trainingsbroeken, luxe hoodies en sportschoenen met unieke texturen en kleuren. Deze trend weerspiegelt de groeiende vraag naar comfortabele maar elegante kleding.

Leer opnieuw uitgevonden

Herenmodetrends voor herfstwinter 2023 2024. Photo courtesy of Celine

Leer was alomtegenwoordig in herenmodecollecties, maar niet zoals wij het kennen. Ontwerpers als Bottega Veneta en Hermès herontdekten dit materiaal en showden het in onconventionele kleuren zoals bosgroen, diep bordeauxrood en zelfs levendig geel. De stukken varieerden van jassen en broeken tot accessoires en toonden de veelzijdigheid en blijvende aantrekkingskracht van leer.

Knitwear

Herenmodetrends voor herfstwinter 2023 2024. Photo courtesy of Etro

Oversized gebreide kleding maakte een grote comeback op de catwalkshows. Merken als Dolce & Gabbana en Celine haakten bij deze trend aan en presenteerden gebreide truien en vesten in hun nieuwe collecties. Deze trend sluit aan bij de hang naar comfort en warmte en is perfect voor de koudere maanden.

De herenmodetrends voor herfst winter 2023 2024 zijn, kortom, een mix van comfort en individuele expressie. Of het nu gaat om de terugkeer van de jas, de opkomst van eclectische prints, de evolutie van athleisure, de heruitvinding van leer of de terugkeer van knitwear, elke trend daagt je uit om je eigen stijlstatement te maken.

