Maak jij je constant zorgen om je vader of moeder op leeftijd die nog zelfstandig woont? Dan is personenalarmering een uitkomst

Personenalarmering: nooit meer ongerust om ouder op leeftijd

We leven in een tijd waarin we van alles en nog wat aan ons hoofd hebben. Dan kunnen constante zorgen om een oudere vader of moeder, of misschien een geliefde tante of oom op leeftijd, die nog steeds zelfstandig wonen vaak te veel worden.

In dat geval is personenalarmering een uitkomst. Niet alleen geeft het jezelf rust maar het zorgt ook voor een veilig gevoel bij de senioren in kwestie. In geval van nood zullen zij direct en gemakkelijk alarm kunnen slaan.

Personenalarmering

Personenalarmering is een alarmsysteem dat zowel binnenshuis als buitenshuis werkt. Het gaat om eenvoudige en compacte alarmapparaatjes die om de nek of als horloge kunnen worden gedragen. Alle typen personenalarmering zijn voorzien van een paniekknop die in noodgevallen kan worden ingedrukt om hulp in te roepen.

De apparaatjes maken verbinding met internet of een mobiel netwerk en zijn niet afhankelijk van een vaste locatie. Ook als vader, moeder, tante of oom graag op stap gaat, geven dit soort apparaatjes een beschermd gevoel.

Welk type?

Voor welk type personenalarmering je kiest, hangt af van de situatie. Zit vader of moeder vaak thuis, dan kan een ketting handig zijn. Voor buitenshuis is een horloge heel geschikt.

Ook is het goed om je te verdiepen in het type hulpverlenende service die het alarmsysteem biedt. De kosten voor het apparaatje zijn eenmalig; de kosten voor die service worden maandelijks in rekening gebracht. Kies je voor het meest omvattende pakket dan komt er in geval van nood, met één druk op de knop, zelfs direct een hulpverlener aan huis.

Vergoeding?

Personenalarmering wordt helaas niet gedekt door de basisverzekering, maar valt vaak wel onder aanvullende verzekeringen. Ook bieden sommige gemeenten en zorgverzekeraars subsidies of kortingen. In sommige gevallen kun je een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) voor een vergoeding. Zoek dit uit als je voor een personenalarmering kost.

In ieder geval is personenalarmering een geweldige uitkomst om een senior veiligheid en jezelf rust te bieden.