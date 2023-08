Denk jij als zzp’er aan een financial lease van een auto? We zetten de voor- en nadelen voor je op een rijtje.

Dit zijn de voor- en nadelen van financial lease van een auto

Financial lease van een bedrijfsauto als zzp’er kan verschillende voordelen maar ook nadelen hebben. Het is belangrijk om goed uit te zoeken wat voor jou gunstig is. We zetten de belangrijkste pro’s en cons van een financial lease zzp voor je op een rijtje. Het rijtje is niet uitputtend maar een eerste aanzet om dit terrein te verkennen.

Voordelen van financial lease

Minimale investering. Met een financiële lease hoef je geen grote vooruitbetaling te doen om de auto te kopen. In plaats daarvan betaal je kleinere maandelijkse leasebetalingen, waardoor je eigen vermogen in je onderneming behoudt.

Vaste maandtermijnen. Een financiële lease maakt voorspelbare maandelijkse betalingen mogelijk, waardoor het gemakkelijker wordt om de uitgaven van je bedrijf te budgetteren en te beheren. Wil jij de kosten van jouw financial lease berekenen? Er bestaan online tools – leasecalculators – die je helpen om de maandtermijn van de door jouw gewenste lease auto in kaart te brengen.

Belastingvoordelen. De auto komt direct op je balans te staan. Hierdoor is de lease auto aftrekbaar voor zzp’ers waardoor het belastbaar inkomen van je onderneming mogelijk daalt. Verder kun je ook recht hebben op teruggave van de btw.

Geen gedoe met doorverkoop. Aan het einde van de leasetermijn kun je de auto eenvoudigweg inleveren bij de leasemaatschappij, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de verkoop of de afschrijvingswaarde.

Flexibiliteit. Financiële lease kan – afhankelijk van welke vorm je kiest – heel flexibel zijn. Soms kun je boetevrij aflossen zodat je kosteloos kunt overstappen op een andere auto. Een formule zonder kilometerbeperkingen biedt extra flexibiliteit. Lees dit soort dingen goed na in de lease-overeenkomst voordat je je handtekening zet.

Nadelen van financial lease

Kosten op lange termijn. Op de lange termijn kan het leasen van een auto duurder zijn dan kopen. Je betaalt immers rente over de financiering.

Geen eigendom. Een lease auto is niet van jou. Je zult het voertuig nooit helemaal bezitten. Aan het eind van de contractperiode doe je er weer afstand van (tenzij je het resterende bedrag betaalt en de auto overneemt).

Gevolgen van niet-betaling. Het niet nakomen van leasebetalingen kan negatieve gevolgen hebben, waaronder schade aan de kredietwaardigheid van je bedrijf.

Beperkte flexibiliteit. Leasecontracten kunnen gepaard gaan met kilometerbeperkingen en andere beperkingen op het gebruik van de auto. Dit kan een nadeel zijn als je bedrijf flexibiliteit nodig heeft op het gebied van kilometerstand of aanpassingen aan het voertuig.

Wegenbelasting, verzekering, onderhoud. Een ander punt van aandacht zijn aspecten als wegenbelasting, verzekering en onderhoud. Afhankelijk van de leasevorm en het contract kunnen deze kosten voor eigen rekening komen.

Uiteindelijk hangt de beslissing om als zzp’er een auto te leasen af van je specifieke zakelijke behoeften, financiële situatie en langetermijndoelen. Het is belangrijk om de voor- en nadelen zorgvuldig af te wegen voordat je een beslissing neemt. Overleg met een financieel adviseur of accountant kan waardevolle inzichten opleveren in de financiële gevolgen van het leasen van een auto voor jouw bedrijf.