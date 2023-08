De nieuwe Mercedes-AMG GT Coupé

De tweede generatie Mercedes-AMG GT Coupé is het nieuwe topmodel van Mercedes-AMG. Het model combineert uiterst dynamische rijeigenschappen met een grotere geschiktheid voor dagelijks gebruik. Hightech componenten zoals het AMG ACTIVE RIDE CONTROL-onderstel met actieve rolstabilisatie, de standaard achterasbesturing en actieve aerodynamica scherpen het rijgedrag verder aan. De sportieve coupé brengt zijn vermogen ook voor het eerst over op de weg met behulp van de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+.

In combinatie met de 4,0 liter AMG-V8-biturbomotor resulteert dit in een rijbeleving op het hoogste niveau. De exclusieve AMG-sportwagenarchitectuur met de composiet aluminium carrosseriestructuur maakt een configuratie als 2+2-zitter mogelijk. Voor een sportwagen in deze klasse betekent dit dat passagiers een zeer goed ruimtegevoel hebben en dat er voldoende ruimte is voor hun bagage. De nieuwe Mercedes-AMG GT Coupé – het vijfde in eigen beheer ontwikkelde model na de SLS, de eerste generatie van de tweedeurs GT, de GT 4-Door Coupé en de SL – toont opnieuw de hoge technologische competentie van het ontwikkelingsteam in Affalterbach.

Bij de introductie is de sportwagen leverbaar als AMG GT 63 4MATIC+ Coupé (brandstofverbruik gecombineerd WLTP 14,1 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd WLTP 319 g/km)[1] met een vermogen van 430 kW (585 pk) en als AMG GT 55 4MATIC+ Coupé (brandstofverbruik gecombineerd WLTP 14,1 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd WLTP 319 g/km)1 met een vermogen van 350 kW (476 pk).

Exterieurdesign: de evolutie van een modern, iconisch sportwagendesign

Het nieuwe dimensionale concept met optioneel 2+2-zitplaatsen bood de designers compleet nieuwe designmogelijkheden voor het exterieur. Door de lange wielbasis, de korte overhangen en de steil oplopende voorruit oogt de nieuwe AMG GT compact en krachtig. De evenwichtige proporties met dynamische greenhouse, volumineuze wielkasten en expressief front geven de indruk van een krachtige sportwagen die ook geschikt is voor dagelijks gebruik. Het zijaanzicht wordt gekenmerkt door vloeiend vormgegeven oppervlakken zonder overbodige lijnen of randen, tot de verzonken portiergrepen aan toe. De expressief vormgegeven schouderpartij achter geeft het model nog meer sportwagenappeal. De lichtmetalen velgen, die bijna naadloos aansluiten op de carrosserie, benadrukken de kracht en dynamiek. De actieve achterspoiler is naadloos geïntegreerd in de grote achterklep.

De diepe en brede AMG-specifieke grille zorgt voor een sterke presence. De markante koplampen met standaard DIGITAL LIGHT onderstrepen het unieke karakter. De dagrijverlichting met de karakteristieke drie ‘light dots’ zorgt voor nog meer herkenningswaarde. De nauwkeurige graphics in het donkere binnenwerk van de koplampen met geborstelde oppervlakken onderstrepen het performance luxury-design. De onderste luchtinlaat laat het front nog breder ogen. Het sportieve front wordt afgerond met de krachtige powerdomes op de motorkap.

De compacte greenhouse met fastback-silhouet en grote achterklep stelde de designers in staat om een lage en afgeronde achterzijde te realiseren met een actieve, uitklapbare spoiler. Het precieze, gedetailleerde ontwerp van de wielkastbekleding vormt een fraai contrast met de strakke en volle oppervlakken. De sterk geprononceerde schouderpartij geeft het voertuig een perfecte balans tussen elegantie en sportiviteit. De smalle, horizontaal verbonden led-achterlichten met duidelijke en precieze graphics zijn perfect geïntegreerd in het design van de achterzijde. De donkere led -achterlichten vormen een ideale symbiose met de koplampen dankzij de driedimensionale ‘light dots’ lichtsignatuur. Ze zijn standaard voorzien van de running light indicator-functie en de ‘Coming Home/Leaving Home’-animatie. De expressieve achterdiffusor met geïntegreerde dubbele uitlaatsierstukken rondt de dynamische achterzijde af.

4,0 liter AMG-V8-biturbomotor met twee twin-scroll turbo’s

Bij de introductie is de nieuwe AMG GT leverbaar met twee vermogensniveaus van de 4,0 liter AMG-V8-biturbomotor. De motoren worden volledig met de hand geassembleerd in de fabriek in Affalterbach volgens het principe ‘One Man, One Engine’. In het topmodel GT 63 4MATIC+ (brandstofverbruik gecombineerd 14,1 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd 319 g/km)[2] levert de motor een vermogen van 430 kW (585 pk) en een maximumkoppel van 800 Nm over een breed toerenbereik van 2.500 tot 4.500 t/min. Accelereren van 0 naar 100 km/h duurt slechts 3,2 seconden en de topsnelheid bedraagt 315 km/h. In de GT 55 4MATIC+ (brandstofverbruik gecombineerd 14,1 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd 319 g/km)2 levert de V8-motor een vermogen van 350 kW (476 pk) en een maximumkoppel van 700 Nm. De sprint van nul naar 100 km/h duurt 3,9 seconden en de topsnelheid bedraagt 295 km/h.

Speciaal voor de AMG GT werd de motor van een nieuwe carterpan, een verplaatste intercooler en actieve carterventilatie voorzien. De in- en uitlaatpoorten zijn geoptimaliseerd voor een effectievere gasuitwisseling en de uitlaatgasgeleiding voor de katalysatorbehuizing en het benzinepartikelfilter is vergroot. De engineers hebben het hogere vermogen van de AMG GT 63 4MATIC+ voornamelijk gerealiseerd door middel van een hogere turbodruk, een grotere luchtdoorvoer en aangepaste motorsoftware. Door al deze maatregelen maakt de achtcilinder indruk met zijn buitengewone vermogensafgifte met een krachtige boost bij alle toerentallen, gecombineerd met de hoogst mogelijke efficiëntie voor lage verbruiks- en emissiewaarden.