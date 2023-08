De nieuwe Alfa Romeo 33 Stradale

Alfa Romeo kondigt met trots de wedergeboorte van de 33 Stradale aan. Het sensationele nieuwe model is een manifest van de vele mogelijkheden van het Italiaanse merk op het gebied van design en rijbeleving, nu én in de toekomst. De nieuwe Alfa Romeo 33 Stradale wordt volgens een ambachtelijk proces met de hand gebouwd in een gelimiteerde oplage van slechts 33 exemplaren. De tweezits coupé combineert het erfgoed en de toekomst van het merk als het symbool van meeslepende Italiaanse sportiviteit.

Om een droom te kunnen waarmaken, zoals het reïncarneren van de legendarische 33 Stradale, is niet alleen een flinke dosis moed vereist, maar ook een snufje gezonde waanzin. Met dezelfde durf en visie als waarmee de originele 33 Stradale uit 1967 werd ontwikkeld, heeft het team van Alfa Romeo opnieuw een authentiek kunstwerk gecreëerd, met een perfecte combinatie van pure schoonheid en hoogwaardige technologie. Het doel was om de uitzonderlijke rijbeleving en de onsterfelijke charme van een icoon te herinterpreteren voor een selecte groep klanten, die vanaf het begin in het project hebben geloofd. De nieuwe 33 Stradale werd gecreëerd door de nieuw opgerichte Alfa Romeo ‘Bottega’ – een team van ontwerpers, ingenieurs en historici van het merk dat eerst naar potentiële kopers luisterde, waarna de auto samen werd gecreëerd – op dezelfde manier als in ambachtelijke boetieks uit de Renaissance en in de werkplaatsen van gerenommeerde Italiaanse carrosseriebouwers in de jaren zestig.

Geïnspireerd op het historische model uit 1967

De nieuwe 33 Stradale is ontworpen door ‘Alfa Romeo Centro Stile’, het designcentrum van Alfa Romeo. Het design is onmiskenbaar geïnspireerd op het historische model, maar met bepaalde

designelementen van Alfa Romeo’s nieuwste designtaal. De voorzijde wordt gekenmerkt door zijn krachtige en gespierde vorm, het iconische Alfa Romeo-schild en de complexe vormen van de elliptische koplampen.

Het profiel is dynamisch en slank, met ‘elytra’ vleugeldeuren en twee grote luchtinlaten aan de zijkant. Dankzij de hoekopening van de portieren en het grote zonnedak genieten inzittenden van een uniek uitzicht, vergelijkbaar met dat van de cockpit van een vliegtuig. De ‘brutale’ achterzijde wordt in evenwicht gehouden door de golvende voorzijde en straalt extra kracht uit dankzij de afgeknotte achterkant, V-vormige graphic en ronde achterlichtunits.

Schakel tussen verleden en toekomst

De nieuwe 33 Stradale beschikt over de allerbeste techniek van Alfa Romeo. Het model is opgebouwd uit een aluminium H-frame chassis en een koolstofvezel monocoque voor maximale stijfheid en gewichtsreductie. Samen met de geavanceerde wielophanging met actieve schokdempers staat de 33 Stradale garant voor uitzonderlijke rijsensaties en ongeëvenaard comfort.

De Alfa Romeo 33 Stradale fungeert daarnaast als ideale schakel tussen de verbrandingsmotoren uit het verleden en de elektrische toekomst. Het model wordt naar wens geleverd met een 3,0-liter V6 twinturbo benzinemotor met meer dan 620 pk. Er kan ook gekozen worden voor een volledig elektrische aandrijving met ruim 750 pk en een geschatte actieradius van 450 kilometer (WLTP). De beoogde topsnelheid bedraagt 333 km/u, terwijl de acceleratie van 0-100 km/u binnen drie seconden voltooid is. Net zo indrukwekkend zijn de remprestaties: van 100 km/u naar stilstand in minder dan 33 meter.