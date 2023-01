Fendi Man herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of FENDI

Gezellig, sexy, cool. Met deze woorden opent het persbericht over de herencollectie van Fendi voor herfst winter 2023 2024, ontworpen door Silvia Venturini Fendi, artistiek directeur van de Maison’s Accessories and Men’s Line.

De mood van de herencollectie van Fendi voor herfst winter 2023 2024

De nieuwe herencollectie van het Italiaanse modehuis is een concentraat van verfijnd comfort, alledaagse weelde en de elegantie met een onverwachte twist. Revolutionair en tegelijkertijd klassiek zoals we dat van Fendi mogen verwachten.

Fendi Man herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of FENDI

De herenkostuums krijgen een nieuwe dynamiek dankzij zachte en gepatineerde texturen. Het mannelijke silhouet krijgt een dromerige allure. Asymmetrieën en onverwachte volumes voegen geometrische patronen en beweging aan de klassieke tailoring toe en onthullen onverwacht wat blote huid.

Het kleurenpalet

Fendi Man herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of FENDI

Ook in deze herencollectie komen we de karakteristieke Fendi materialen tegen: dubbelzijdig (en omkeerbaar) kasjmier, gestructureerd leer en jacquardzijde verlicht door discotinten zilver, indigo en paars. Het zijn deze materialen die het op zich sobere kleurenpalet met tinten als duifgrijs, haver, omber, mokka, mauve, lavendel, donkerblauw en zwart naar een hoger niveau tillen.

Het silhouet

Nauw sluitende bovenkleding contrasteert met de sensualiteit van de knitwear en ongestructureerde overhemden. Dekenjassen, poncho’s en vrijetijdspakken van geribbeld kasjmier worden gesloten met O’Lock-ritsen. Broeken met vloeiende lijnen worden gecombineerd met gedrapeerde rokken. Temidden van de vele gelaagde silhouetten komen de double-breasted jasjes met satijnen revers opvallend streng en puur over.

Een nieuw logo: Fendi Shadow

Fendi Man herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of FENDI

Gemêleerde texturen zijn er in overvloed. Het Fendi Astuccio logo krijgt een nieuw jasje in de vorm van het Fendi Shadow logo dat in uitvergrote vorm prijkt op sjaals van mohair, dekens, voeringen met franjes en pakken met krijtstrepen. Het effect is er een van discrete extravagantie: de Fendi-man is in zijn element op straat, thuis of op de dansvloer.

Fendi Man herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of FENDI

De mode accessoires

De nieuwe mode accessoires van Fendi – Photo courtesy of FENDI

De nieuwe herencollectie is doordrenkt met een speelse charme. De Peekaboo tas krijgt metalen schouderbanden, terwijl de Baguette opnieuw is ontworpen in leer met all-over utilitaire zakken. De nieuwe hobo bag afgewerkt in Fendi Shadow suède, en de bucket bags in FF-geborduurde kasjmier zijn verrijkt met franjes. Op de nieuwe Chiodo-rugzak ontstaat een futuristisch designstatement door de combinatie met het FENDI Shadow-motief in zwart leer.

Het FF-logo siert de hak van de Cuban-laarzen, de Fendi Frame loafers en veterschoenen, terwijl de FENDI Flow-sneakers een comeback maken, dit keer met scuba-details, in mesh of transparant.

De juwelen van het seizoen, ontworpen door Delfina Delettrez Fendi, artistiek directeur van de FENDI Jewellery-lijn, showen het nieuwe FENDI Shadow-motief in armbanden, kettingen en vierkante hangers. In elkaar grijpende FF-motieven sieren oorbellen en kettingen met grafische schakels, terwijl de O’Lock het nieuwe ronde polshorloge met dubbele wijzerplaat verrijkt.

