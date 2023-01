LOUIS VUITTON MEN FALL WINTER 2023 COLLECTION © Louis Vuitton – All rights reserved

De herencollectie van Louis Vuitton voor winter 2023 2024 staat in het teken van statement fashion. Ofwel: aandachtstrekkers die de potentie hebben om cult te worden. De hele collectie, ontworpen door het team van wijlen Virgil Abloh en versterkt door Colm Dillane, staat in het teken van ‘peacocking’. Het is mode voor heren die niet ongezien over straat willen gaan.

LOUIS VUITTON MEN FALL WINTER 2023 COLLECTION © Louis Vuitton – All rights reserved

Uitgangspunt is het klassieke herenkostuum dat geheel op de schop wordt genomen. Niet alleen qua proporties maar ook qua kleuren en fantasieën. Naïeve, bijna kinderlijke tekeningen sieren klassieke, formele pakken, en ook joggingpakken, een ander Leitmotiv in deze collectie.

Op een boxy overjas in een neutrale kleur prijken tekeningen van stukken fruit: appels, sinaasappels, kiwi’s. Hetzelfde design komen we tegen in een oversized maatkostuum. De heren dragen bucket hats en handtassen in groene fluo kleuren. Opvallend zijn ook de tekeningen op de pakken die de show afsluiten: herenpersonen in pak tegen een blauwe lucht en het klassieke patroon van een schaakbord.

LOUIS VUITTON MEN FALL WINTER 2023 COLLECTION © Louis Vuitton – All rights reserved

LOUIS VUITTON MEN FALL WINTER 2023 COLLECTION © Louis Vuitton – All rights reserved

Naturel tinten en klassieke ruiten worden opgevolgd door ‘gecomputeriseerde’ afbeeldingen van een verontrustend gepixeld oog in grijstinten. Het oog prijkt op een lange overjas en een oversized trui met wederom wijde volumes. Opvallend zijn ook de kunstige camouflageprints in patchwork waarin gezichten zijn te ontdekken.

Monochrome looks komen in het zwart en neutrals maar ook in een warme wijnrode of chocoladebruine kleur. Neongroene details versterken hier en daar het kleurenpalet.

LOUIS VUITTON MEN FALL WINTER 2023 COLLECTION © Louis Vuitton – All rights reserved

LOUIS VUITTON MEN FALL WINTER 2023 COLLECTION © Louis Vuitton – All rights reserved

Het is een herencollectie met een opvallend silhouet, sterk, uitvergroot, met power shoulders, bivakmutsen en bucket hats. Halflange en lange overjassen worden afgewisseld door puffercoats. Op sommige kledingstukken prijken woorden, kreten die de mood van deze collectie verwoorden.

De total denim look is in verwassen donkergrijs: een lange overjas met revers wordt geshowd met een wijde vintagespijkerbroek met scheuren en een zwarte top. Maar niet alles is even wijd. Er zijn ook formele jassen die de taille accentueren.

LOUIS VUITTON MEN FALL WINTER 2023 COLLECTION © Louis Vuitton – All rights reserved

LOUIS VUITTON MEN FALL WINTER 2023 COLLECTION © Louis Vuitton – All rights reserved

Het is een collectie met duizend-en-één details, met opgestikte zakken, met contrasterende texturen – glanzend en mat -, met vele fantasieën en interessante modeaccessoires zoals de LV-tassen waarop de naïeve designs en camouflage prints terugkomen.

LOUIS VUITTON MEN FALL WINTER 2023 COLLECTION © Louis Vuitton – All rights reserved

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren.

Charlotte Mesman