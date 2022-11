Horoscoop 2023. Dit is jouw grote jaar horoscoop voor 2023

Horoscoop 2023: Stier

Dit jaar zou een geliefd persoon je wel eens heel hard nodig kunnen hebben. Pas daarbij echter op dat je jezelf niet wegcijfert of dat je in de slachtofferrol vervalt. Leg alle liefde en geduld die je hebt aan de dag maar baken je eigen vrijheid zorgvuldig af. Alleen als je juiste balans weet te vinden tussen genegenheid en liefde voor anderen en voor jezelf, zul je dit jaar in harmonie doorbrengen. Ook op je werk zou er wel eens hard aan je getrokken kunnen worden. Een sterke persoon als jij roept nu eenmaal dit soort reacties op. Zet paaltjes en trek je grenzen, in welke omgeving je ook bent en wat je ook doet. Een onverwachte verliefdheid, of je nu Single bent of niet, zou je dit jaar wel eens uit je evenwicht kunnen brengen. Wees niet bang voor intense gevoelens en emoties – ze horen bij het leven -. Beleef ze tot in het diepst van je ziel. Je zou wel eens sterker uit de strijd kunnen komen en van het jaar 2023 een waardevol jaar kunnen maken.

