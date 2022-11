Horoscoop 2023. Dit is jouw grote jaar horoscoop voor 2023

Horoscoop 2023: Boogschutter

Het is bewonderenswaardig hoe jij elke keer weer sterk en vol goede moed uit elk dal weet op te klauteren. Ook het afgelopen jaar heb je weer veel voor je kiezen gekregen, maar het jaar 2023 zou je wel eens in rustiger vaarwater terecht kunnen komen. Een last die je al jaren met je meetorst, zou in de loop van 2023 wel eens van je schouders kunnen afvallen. De sterren zetten je er dit jaar toe aan om orde in je leven te brengen. Reorganiseren is jouw motto. Met creativiteit en energie pak je de dingen aan en zet je ze naar je hand. Langzaam maar zeker krijg je alles weer onder controle en kun je weer rustig slapen.

Ook in de liefde is het een periode van aanpassingen en concessies. Sommige dingen moet je nu eenmaal door de vingers zien. Ze maken het leven er gemakkelijker op. Dit geldt niet alleen voor Boogschutters die al een relatie hebben, maar ook voor singles. Wie de perfecte partner zoekt, blijft zonder partner.

Op het werk en in geldzaken is het dit jaar zaak om niet al te absolute standpunten in te nemen. Kijk altijd om je heen voor alternatieven. Denk na voordat je beslissingen neemt en 2023 zou wel eens een succes kunnen worden.

