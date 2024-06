Verander van look met lenzen of zelfs kleurlenzen. Zo doe je dat!

De overstap van een bril naar lenzen of zelfs kleurlenzen kan je uiterlijk en zelfvertrouwen boosten. Zo maak je de overstap naar een nieuwe look.

Als je al je hele leven een bril draagt, kan het idee om op een gegeven moment over te stappen op contactlenzen of zelfs kleurlenzen een opwindend vooruitzicht zijn. Het is dé manier om jezelf een nieuwe en – en waarom ook niet – verjongende look aan te meten. Misschien heb je er nooit over nagedacht en draag je een bril uit een zeker automatisme. Dan kan het echt leuk zijn om eens met lenzen te experimenteren.

Behalve een opvallende verandering in je look, bieden contactlenzen een vrijheid die je van een bril niet gewend bent. Ze zijn ook makkelijk te verkrijgen want je kunt lenzen online bestellen. Met kleurlenzen kun je bovendien een statement maken.

Voordelen van contactlenzen

Contactlenzen bieden veel gemak. Ze geven je alle vrijheid om te sporten, buitenactiviteiten te ondernemen of gewoon je dag door te brengen zonder het ongemak van een bril. Je hebt een breder gezichtsveld, je hebt geen last van beslagen brillenglazen en het montuur weegt niet op je neus.

Bovendien zijn je gelaatstrekken zonder bril nu eindelijk eens in volle glorie, om het zo maar te zeggen, zichtbaar. Contactlenzen zorgen voor een heel natuurlijk uiterlijk. Je ziet ze niet zitten. Omdat ze je gezicht onbelemmerd laten, zijn ze perfect voor een opvallende verandering in je uiterlijk. Je zult gegarandeerd complimenten krijgen.

Tegenwoordig zijn contactlenzen verkrijgbaar in verschillende typen, waaronder lenzen die zijn ontworpen om bijziendheid, verziendheid, astigmatisme en presbyopie te corrigeren. Ze bieden nauwkeurige zichtcorrectie zonder de noodzaak van omvangrijke monturen en dikke glazen. Er zijn tegenwoordig zelfs lenzen die tegelijkertijd zowel bijziendheid als verziendheid aanpakken. Je kunt ermee in de verte kijken maar je kunt er ook mee lezen. Al deze lenzen zijn online verkrijgbaar.

Soorten contactlenzen

Er zijn verschillende soorten contactlenzen. Voordat je eraan begint, is het goed je te informeren. Welke lenzen je kiest, hangt af van de conditie van je ogen en van je levensstijl. Zo zijn er daglenzen die ontworpen zijn voor eenmalig gebruik. Dit soort lenzen bieden gemak en hygiëne. Je gooit ze na elk gebruik eenvoudigweg weg, waardoor schoonmaken met lenzenvloeistof en opbergen niet meer nodig is.

Vind je het niet erg om je lenzen dagelijks te reinigen en desinfecteren en bespaar je liever wat op de kosten, dan zijn maand- of tweewekelijkse lenzen misschien jouw ding. Deze lenzen vervang je, je begrijpt het al, maandelijks of tweewekelijks, afhankelijk van het merk.

En dan zijn er nog torische lenzen, speciaal voor mensen met astigmatisme. Deze lenzen hebben, anders dan standaardlenzen die sferisch zijn, een geometrische vorm. Op deze manier corrigeren ze de onregelmatige vorm van het hoornvlies.

Kleurlenzen

Kleurlenzen zijn ontzettend leuk als je nog een stapje verder wilt zetten en niet alleen je bril naast je neer wil leggen, maar ook met een heel andere kleur ogen voor de dag wil komen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed scala aan tinten, waaronder natuurlijke tinten en intense kleuren, zoals groen en hazel en zelfs paars, zodat je met verschillende looks kunt experimenteren.

Afhankelijk van het effect dat je wilt bereiken, heb je de keuze tussen ondoorzichtige en transparante kleurlenzen. Ondoorzichtige kleurlenzen geven je ogen een heel andere kleur mee terwijl transparante kleurlenzen je natuurlijke oogkleur te versterken

Je kunt kleurlenzen elke dag dragen of ze alleen indoen voor speciale gelegenheden, zoals Halloween of een feest waarop je extra wilt schitteren. Een pick-up line heb je niet meer nodig, je ogen spreken voor zich.

Overigens is het helemaal niet gezegd dat je een brildrager moet zijn voor deze lenzen. Ook als je perfect ziet, zijn kleurlenzen een superleuke optie om je uiterlijk een extra twist mee te geven. Want kleurlenzen zijn op sterkte én zonder sterkte verkrijgbaar. Iedereen kan ze dus dragen, zelfs als je geen zichtcorrectie nodig hebt.

Lenzen kopen

Kleurlenzen zonder sterkte kun je zelf gemakkelijk online kopen. Je hebt er geen voorschrift voor nodig. Het is alleen een kwestie van de kleur kiezen en een keuze maken tussen maand- en daglenzen. Heb je nooit eerder lenzen gedragen, lees je dan wel even goed in hoe je ze moet inzetten en hoe je ermee moet omgaan.

Als je je bril verwisselt voor lenzen met sterkte, laat je dan adviseren door een optometrist of goede opticien zodat je precies weet wat voor soort lenzen bij jou passen. Daarna kan je je lenzen gewoon online bestellen. Het blijft natuurlijk wel van belang dat je je ogen regelmatig laat controleren en de sterkte van je lenzen eventueel aanpast.

Meer zelfvertrouwen

Tot slot nog dit. De overstap van een bril op contactlenzen of experimenteren met kleurlenzen kan je uiterlijk een spannende boost meegeven en je zelfvertrouwen vergroten. Het is een leuke manier om uitdrukking te geven aan je eigen persoonlijkheid, want daar gaat het uiteindelijk om.