Dit is waarom mannen ook zonnebrand moeten toevoegen aan hun skincare routine

Huidverzorging is vaak al een onderbelicht aspect in de meeste gezondheids routines van mannen en dat geldt misschien zelfs nog meer voor zonbescherming. Hoewel vrouwen vaak worden aangemoedigd om zonnebrand te gebruiken, lijkt dit niet het geval voor mannen. Het feit dat dit minder vanzelfsprekend is, is echter een misvatting, aangezien mannen net zo goed hun huid moeten beschermen tegen de schadelijke stralen van de zon. Zonnestralen kunnen namelijk je huid beschadigen en het risico op huidkanker vergroten, ongeacht geslacht. Bovendien kan te veel zonnebaden ook nog leiden tot vroegtijdige veroudering van de huid. In dit artikel leggen we verder uit waarom je zonnebrand in je huidverzorgingsroutine moet toevoegen.

De essentie van zonbescherming: verminder risico’s

Huidkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker en het aantal gevallen neemt elk jaar toe. Helaas hebben mannen een hogere kans om aan huidkanker te lijden dan vrouwen, wat deels komt doordat ze vaak minder aandacht besteden aan het beschermen van hun huid. UV-straling beschadigt de DNA-structuur van huidcellen, wat kan leiden tot ongecontroleerde celdeling en mogelijk huidkanker. Onderzoek toont aan dat als je jezelf dus regelmatig insmeert met een chemische of minerale zonnebrand, je de kans van huidkanker aanzienlijk kan verminderen. Gebruik dus dagelijks een zonnebrandcrème, wat zo kun je schade van je huid voorkomen en je hele huid gezondheid verbeteren!

Een gerimpelde druif als resultaat

Niemand wil er ouder uitzien dan je daadwerkelijk bent en dat geldt net zo erg voor mannen. UV-stralen zijn een van de grootste oorzaken van (vroegtijdige) huidveroudering: het breekt namelijk collageen en elastine af, wat leidt tot een slappe huid, zichtbare lijntjes en rimpels. Geen enkele man wil lijken op een zongedroogde druif op jonge leeftijd! Dus hoe kan je dit voorkomen? Juist, door naar verschillende experts zoals Dermatoloog Leenarts te luisteren en je dus regelmatig in te smeren met zonnebrand. Zelfs op de dagen dat er geen zon te zien is, kun je je huid beschadigen. Bij het smeren van zonnebrand iedere ochtend kun je tekenen van veroudering vertragen en een jongere uitstraling behouden.

Hoe sterker, hoe beter

Naast het tegengaan van kanker en huidveroudering, draagt zonnebrandcrème ook bij aan de algehele gezondheid van je huid. Het beschermt je huid namelijk tegen verandering, pigmentvlekken en andere vormen van huidbeschadiging die de zon veroorzaakt. Hoe lekker het ook kan zijn om te zonnebaden op het terras met een glaasje bier, je moet jezelf dus ook zo veel mogelijk beschermen tegen de zon als je een vlekkeloze teint wilt behouden. Een gezonde huid is namelijk veel veerkrachtiger en herstelt sneller van schade. Het dagelijks gebruiken van een zonnebrandproduct kan mannen dus niet alleen helpen om hun huid te beschermen, maar ook om te verbeteren.