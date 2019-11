Ze is niet alleen beeldschoon maar ook heel getalenteerd. Ze is de ster in onze nieuwe short movie ‘The Music Box’, een short movie met een klassieke, retro feeling.

Marta is ons nieuwe ADVERSUS Featured model. Ze is niet alleen beeldschoon maar ook heel getalenteerd. Ze is de ster in onze nieuwe short movie ‘The Music Box’. Het was Marta die ons met haar geraffineerde schoonheid inspireerde tot dit korte filmpje. Marta heeft een klassieke, bijna retro uitstraling die tegelijkertijd ook heel modern is. Toen we haar zagen, schoot ons direct een concept te binnen voor de short movie die we met haar wilden filmen. Het kon niet anders dan een filmpje in een retro ‘Breakfast at Tiffany’s’-stijl worden. Marta overtrof alle verwachtingen. Ze is een geboren actrice! Bekijk de video en foto’s hieronder maar eens.

Marta wordt in Milaan vertegenwoordigd door THE WOLVES MANAGEMENT.

Marta in onze nieuwe short movie ‘The Music Box’

FOTO’S

Waar kom je vandaan?

Ik ben Marta en ik kom uit Polen.

Hoe ben je als model begonnen?

Het begon allemaal op mijn zestiende toen ik meedeed aan de Elite model Look. Ik had me daarvoor ingeschreven omdat ik er al vanaf mijn zesde van droom om model te worden. Ik won de contest en tekende een contract met New York. Zo is het begonnen.

Wat vind je leuk aan het modellenwerk?

De meeste modellen antwoorden waarschijnlijk dat ze het reizen het leukst vinden. Ik vind het in ieder geval erg leuk aan het modellenwerk. Ik reis graag de wereld rond. Nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe keukens uitproberen. En ik houd ook van de mode… dus…

MARTA INTERVIEW

Wat heb je gestudeerd en hoe zie je je toekomst voor je?

Ik heb gestudeerd aan de Academy of Fine Arts, heb mijn master degree gehaald, en ben grafisch ontwerper. Ik maak screen prints en mode illustraties. Ik vind het leuk om de kennis die ik tijdens mijn studie heb opgedaan te mixen met mijn ervaring als model, en het is mijn droom om in de toekomst bij Vogue Poland te werken.

Houd je van shoppen?

Ik ben gek op shoppen, ik ben er verslaafd aan. Voorheen ging ik vooral shoppen bij winkelketens als Zara, H&M en dergelijke maar sinds drie jaar ben ik een vintage lover. Ik shop alleen nog maar bij tweedehandswinkels om coole, unieke items te zoeken. Ik zal niet snel iemand op straat tegenkomen die hetzelfde draagt als ik.

Wat is je favoriete stad?

Mijn lievelingssteden zijn New York, Tokyo en Milaan. Misschien vanwege de mensen waar ik mee werk, en het eten. Ik houd van de energie van New York, de drukte, alles moet snel. Maar ook al heeft iedereen haast, toch doen ze allemaal coole dingen en de mensen zien er allemaal heel fashion forward uit. Als ik daar werk, is het altijd heel creatief. Het is ook fijn om met Japanners te werken. Ze hebben een andere kijk op de mode, en het is heel leuk om in Tokyo te wonen, het eten is ook fantastisch, en hun cultuur is uniek…

