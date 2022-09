De Milan Fashion Week is in volle gang. Op de catwalks de mode collecties voor zomer 2023. Op straat modellen en influencers.

Modellen, street style, backstage en influencers bij de Milano Fashion Week Zomer 2023

De Milan Fashion Week is in volle gang. Op de catwalks presenteren de modehuizen hun nieuwe mode collecties voor lente zomer 2023 maar de echte show vindt plaats op straat. Daar vinden we influencers in de allernieuwste mode, de modevakmensen, fashion addicts en na afloop van de modeshows ook de modellen vers van de catwalk, vaak nog met de make-up en het haar van de show.

Modellen, street style, backstage en influencers bij de Milano Fashion Week Zomer 2023

De sfeer zit er goed in in Milaan. Het weer is voor het eerst wat herfstig wat iedereen goed uitkomt want men staat te trappelen om de nieuwe wintermode te dragen.

Modellen, street style, backstage en influencers bij de Milano Fashion Week Zomer 2023

Gisteren werd de aftrap van de modeweek gegeven door Diesel. De show trok behalve het gebruikelijke vakpubliek ook honderden, misschien wel duizend fashion addicts die zich vooraf online voor de show hebben kunnen registreren, iets wat hoogst ongebruikelijk is voor de modeshows die exclusief en selectief zijn. Alleen met een persoonlijke uitnodiging kom je binnen. Diesel doorbrak hiermee dus alle regels en opende zijn deuren voor het grote publiek dat – uiteraard – in denim was gekleed. Street style mode van de bovenste plank.

Modellen, street style, backstage en influencers bij de Milano Fashion Week Zomer 2023. Jessica Wang

Door de grote menigte die de modeweek tegenwoordig trekt, is het steeds moeilijker influencers en modellen te fotograferen, maar het is ons gelukt. Op onze street style foto’s zie je onder meer influencer Jessica Wang in een bijzonder sexy jurkje en topmodel Sora Choi.

Modellen, street style, backstage en influencers bij de Milano Fashion Week Zomer 2023. Model Sora Choi

Modellen, street style, backstage en influencers bij de Milano Fashion Week Zomer 2023

Bekijk de street style foto’s maar eens en beleef de Milan Fashion Week met ons mee. We zien snel weer bij je terug met nieuws rechtstreeks vanuit Milaan.

Modellen, street style, backstage en influencers bij de Milano Fashion Week Zomer 2023

Modellen, street style, backstage en influencers bij de Milano Fashion Week Zomer 2023

Benieuwd naar de street style mode voor de dames, klik hier

ADVERSUS