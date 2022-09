De Milan Fashion Week voor zomer 2023 is in volle gang. Adversus is erbij. Beleef de streetstyle met ons mee.

Milan Fashion Week Zomer 2023 – Street style foto’s – Foto: ADVERSUS

De Milan Fashion Week voor zomer 2023 is in volle gang. Van 20 tot 26 september 2022 showen de Italiaanse modehuizen hun allernieuwste collecties op de catwalks. Maar wat er rond de show locaties gebeurt, is tenminste net zo interessant. Beleef het mee via onze street style foto’s van de Milano Fashion Week voor Zomer 2023.

Op deze pagina vind je de street style foto’s van dag 3 van de Milan Fashion Week. Op die dag showden onder meer Max Mara, Prada, Dsquared2 en Emporio Armani. Het was een intense dag. Niet alleen legden we het modevolk voor je vast, maar ook de influencers en modellen off-duty.

Zo poseerde topmodel Sora Choi voor ons. In alle drukte vonden we zelfs de tijd een video van haar te maken.

Bij de show van Dsquared2 trok het model J Adore Benjamin . met haar dreadlock staarten onze aandacht.

Tussen de vele stijlvolle en minder stijlvolle looks viel ons oog op een dame in een jurk met slangenprint met wel heel erg lange nagels.

Kortom, teveel dingen om allemaal op te noemen. We rennen van show naar show en proberen het beeldmateriaal zo snel mogelijk voor je te verwerken. Bekijk de video’s en street style foto’s en beleef de modeweek met ons mee.

