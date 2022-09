De nieuwe Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE: het begin van een nieuw tijdperk

De nieuwe Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE (gewogen brandstofverbruik gecombineerd: 6,9 l/100 km; gewogen CO 2 -emissie gecombineerd: 156 g/km; gewogen energieverbruik gecombineerd: 11,7 kWh/100 km)1 is een game changer in de 55-jarige geschiedenis van AMG. De nieuwste AMG van dit moment bevat state-of-the-art technologie uit de autosport, die gebaseerd is op de knowhow uit de Formule 1™. Hij heeft de krachtigste in serie geproduceerde viercilinder ter wereld. Een elektromotor met twee versnellingen op de achteras ondersteunt de 2,0 liter turbomotor die in de lengterichting voorin is geïnstalleerd.

De vermogensafgifte en koppelopbouw gebeuren zeer direct en zonder vertraging: net als in de Formule 1™ elimineert de elektrische ondersteuning van de uitlaatgasturbo het turbogat van de verbrandingsmotor, terwijl tegelijkertijd de elektrische aandrijving veel kracht biedt vanuit stilstand. De elektrische aandrijflijn en de high-performance 400V accu zijn AMG-exclusieve, interne ontwikkelingen. Ze onderstrepen de hoogwaardige engineeringcompetentie van de ontwikkelaars in Affalterbach. Net als in de Formule 1 is de accu speciaal ontworpen voor snelle vermogensafgifte en -opname. Het gecombineerde systeemvermogen van ​​500 kW (680 pk) en het gecombineerde maximale systeemkoppel van 1020 Nm zijn de hoogste waarden ooit voor de C-Klasse.

Een andere highlight van de nieuwe modelserie, die tegelijkertijd als Limousine en Estate wordt geïntroduceerd, is de voor het eerst voor een C 63 beschikbare volledige variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+. Dit systeem optimaliseert de overbrenging van het aandrijfvermogen op de weg en bevat een driftmodus voor nog meer rijplezier. Daarbij komt nog de standaard actieve achterasbesturing, een ander uniek kenmerk in dit segment.

“Met de C 63 S E PERFORMANCE openen we een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van ons merk. Zelfs 55 jaar na onze oprichting blijven we bij AMG de durf en de wil tonen om creatief te zijn, om iets speciaals te creëren. De nieuwe C 63 is een echte game changer. Zijn revolutionaire concept is een geheel nieuwe benadering van het segment, dat tot nu toe vooral werd gekenmerkt door de belofte van puur en alleen prestaties. Met een maximaal systeemvermogen van 680 pk lossen we die belofte inderdaad in. Maar het intelligente P3-hybride concept biedt veel meer. Ik ben ervan overtuigd dat met deze technologie, waarin veel knowhow uit de Formule 1™ is verwerkt, we ook een nieuwe groep klanten gaan aanspreken”, aldus Philipp Schiemer, voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-AMG GmbH.

“Met zijn performance-hybride aandrijving en elektrisch ondersteunde uitlaatturbo is de nieuwe C 63 S E PERFORMANCE een technologisch meesterwerk met een nieuwe aanpak. De geëlektrificeerde aandrijflijn biedt een geheel nieuwe rijervaring. De onmiddellijke reactie van de elektrische aandrijving op de achteras, de snelle koppelopbouw, de snelle vermogensafgifte en -opname van onze accu zijn zeer speciale kenmerken. Met de standaard achterasbesturing en de volledig variabele vierwielaandrijving met driftmodus illustreert de nieuwe C 63 wederom het hoge niveau van technische expertise waarover AMG beschikt”, aldus Jochen Hermann, technisch directeur van Mercedes-AMG GmbH.

Net als in de Formule 1 is de accu speciaal ontworpen voor snelle vermogensafgifte en -opname. De elektrische actieradius van 13 km maakt een praktische actieradius mogelijk, bijvoorbeeld in de stad of in woonwijken.

De technische gegevens in één oogopslag

Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE (waarden tussen haakjes: Estate) Systeemvermogen 500 kW (680 pk) Systeemkoppel1 1.020 Nm Benzinemotor 2,0 liter viercilinder lijnmotor met elektrisch ondersteunde uitlaatgasturbo Motorinhoud 1.991 cm3 Max. vermogen benzinemotor 350 kW (476 pk) bij 6.750 t/min Max. koppel benzinemotor 545 Nm bij 5.250-5.500 t/min Max. vermogen elektromotor 150 kW (204 pk) Max. koppel elektromotor 320 Nm Aandrijving AMG Performance 4MATIC+ vierwielaandrijving met volledig variabele koppelverdeling en driftmodus Transmissie AMG SPEEDSHIFT MCT 9G Verbruik, gewogen, gecombineerd2 combined combined 6,9 l/100 km (6,9 l/100 km) CO 2 -emissies, gewogen, gecombineerd2 combined2 156 g/km (156 g/km) Elektrisch energieverbruik, gewogen gewgewogewogenogegewogewogencombined2 11,7 kWh/100 km(11,7 kWh/100 km) Efficiëntieklasse n.n.b. Energiecapaciteit 6,1 kWh Elektrische actieradius2 13 km Acceleratie 0-100 km/h 3,4 sec. (3,4 sec.) Topsnelheid 250 km/h, optioneel 280 km/h (250 km/h, optioneel 270 km/h) Leeggewicht volgens EC 2.111 kg (2.145 kg)

1 Het totale systeem, afhankelijk van versnellingscombinatie.