Street style Milano Fashion Week Zomer 2023 – Foto: ADVERSUS

Als je ons vraagt wat we tijdens de afgelopen Milan Fashion Week op de straat, dus qua street style, hebben gezien, dan antwoorden we je met één woord: een circus. De omgeving rond de show locaties werd steevast gemonopoliseerd door drommen influencers, wannabees en fans.

Voeg daar een lange rij van donkerblauwe limousines met chauffeur aan toe die hun gasten voor de ingang moesten afleveren en ook weer ophalen. Om het nog maar niet te hebben over de vele taxi’s waarin de minder belangrijke genodigden arriveerden. En dan nog het normale verkeer. Het wegennet rond de showlocaties raakte steevast verstopt, en het getoeter en gevloek was niet van de lucht. De chaos was compleet.

Ga dan maar eens je werk als street style fotograaf doen. Je moet wel duizend paar ogen hebben. Ten eerste om niet onder een auto te komen. Ten tweede om de juiste influencers te spotten. En dat is zo gemakkelijk nog niet. Want het aantal wannabees groeit elk seizoen exponentieel.

Steeds meer mensen die niets met de modewereld te maken hebben, presenteren zich op de show locatie in look and feel van het modemerk dat showt, en gaan dan pontificaal voor de lenzen van de fotografen staan. Het is soms ronduit zielig om te zien hoe dan de lenzen van de camera’s naar de grond zakken en hoe het geklik verstomd. Soms zelfs staan deze wannabees de ‘echte’ influencers in de weg, en dan worden vriendelijk maar beslist verzocht alsjeblieft ergens anders te gaan staan.

Modellen off-duty

Een ander belangrijk moment in het street style gebeuren, is als de modellen na afloop van de show naar buiten komen. Het is dan altijd maar weer afwachten of het gaat lukken om ze te fotograferen. Soms zijn ze relaxed en kun je mooie plaatjes schieten, soms moeten ze razendsnel naar de volgende show, soms hebben ze er geen zin in, en soms zelfs moeten ze poseren omdat het modemerk waarvoor ze gelopen hebben dat van ze verlangt. Want zover is het al gekomen in het street style gebeuren.

Zoals gezegd, is de modeweek in Milaan ten einde. Onze indruk is dat de modeshows zelfs steeds minder belangrijk worden. In een wereld waarin de communicatie steeds sneller en directer is, zijn catwalkshows misschien een anachronisme en moet er naar een andere formule gezocht worden.

Maar zolang die er niet is, lijken de modehuizen zich vast te grijpen aan hun invloedrijke gasten – tiktokkers, instagrammers, influencers -. Dit zijn de zogenaamde ‘experts’ in social marketing, en de ontwerpers passen zich daaraan aan.

