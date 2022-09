Puur rijplezier, nieuwe updates: de BMW Z4 voor modeljaar 2023

BMW presenteert de BMW Z4 voor modeljaar 2023. De nieuwste versie van de open tweezitter is op tal van punten geüpdatet, is te herkennen aan frisse exterieuraccenten en biedt een rijkere standaarduitrusting. Ook is de optielijst uitgebreid met nieuwe aantrekkelijke items. Alle noviteiten onderstrepen meer dan ooit het sportieve karakter van de BMW Z4. Het zijn ideale ingrediënten om voort te bouwen op het succes van de BMW Z4 als symbool van puur rijplezier.



De BMW Z4 brengt de traditionele roadster-ervaring naar het moderne tijdperk dankzij krachtige motoren, achterwielaandrijving, pure focus op wendbaarheid en rijdynamiek, het klassieke stoffen cabriokap en het vooruitstrevende premium interieur. Het model wordt gekenmerkt door een nog sportievere uitstraling, onder andere doordat de uitrustingen van het Model M Sport nu ook standaard zijn voor de versies met een viercilindermotor. Vanwege de uitbreidingen in de standaarduitrusting komt het Model Sport Line te vervallen. Tegelijk is het aanbod uitgebreid met drie nieuwe carrosseriekleuren, 19 inch lichtmetalen M wielen en M koplampen Shadow Line waarmee klanten nog nadrukkelijker hun persoonlijke stempel op de BMW Z4 kunnen drukken.



Voortzetting van succesvolle roadster-traditie bij BMW.

De BMW Z4 – de vierde BMW Z na de BMW Z1 (1988-1991), BMW Z3 (1995-2002) en BMW Z8 (2000-2003) – staat al twintig jaar garant voor pure rijdynamiek. De eerste generatie BMW Z4 werd onthuld op de autoshow van Parijs in 2002 en zette nieuwe maatstaven op het gebied van open rijplezier in zijn klasse. Vier jaar na de introductie werd de BMW Z4 Roadster vergezeld door de BMW Z4 Coupé en werden beide modelvarianten leverbaar als high-performance BMW Z4 M met de 252 kW (343 pk) sterke zescilinder-in-lijn motor. In 2009 arriveerde de tweede generatie BMW Z4 die met zijn elektrisch bedienbare hardtop zowel de BMW Z4 Roadster als de BMW Z4 Coupé van de vorige generatie verving. Tevens werd zijn uiterlijk in de internationale designwereld zodanig geroemd, dat hij drie prestigieuze design awards in de wacht sleepte.



De huidige derde generatie BMW Z4 is sinds 2020 op de markt met keuze uit twee viercilindermotoren en een zescilinder-in-lijn motor in de BMW Z4 M40i, waarmee de BMW Z4 een unieke positie inneemt in zijn klasse. De BMW Z4 M40i neemt meer dan 30% van de wereldwijde verkoop voor zijn rekening en zelfs 48% van de afzet in Duitsland. Sinds de verkoopstart van de vierde generatie BMW Z4 zijn wereldwijd al 55.000 exemplaren verkocht. Na Duitsland, dat circa 26% van de verkoop voor zijn rekening neemt, gelden de Verenigde Staten, China, het Verenigd Koninkrijk en Japan als belangrijkste afzetmarkten. In een over het algemeen krimpend marksegment laat de BMW Z4 toch opmerkelijk constante verkoopresultaten noteren. Het is verreweg het populairste model met een toenemend marktaandeel in deze felbevochte klasse waarin uitsluitend Duitse premiummerken actief zijn.



Dynamischer dan ooit: standaard Model M Sport en vernieuwde BMW nierengrille.

Het rijgedrag dat is gericht op puur rijplezier – in combinatie met een atletisch ontwerp, een levendige aandrijflijn en uitzonderlijke wendbaarheid – zijn de belangrijkste succesfactoren van de BMW Z4 en hebben het model meerdere prestigieuze onderscheidingen opgeleverd. Voor modeljaar 2023 verlegt de BMW Z4 opnieuw de grenzen met zijn gespierde proporties en onberispelijke esthetiek, geleid door de huidige designtaal van BMW, evenals een groot aantal individuele details waarmee het exterieurdesign van de BMW Z4 de moderne interpretatie van de klassieke open tweezitter samenvat.



Dankzij het vernieuwde ontwerp oogt de BMW Z4 nu nog breder en krachtiger. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het M Sport uiterlijk dat nu ook standaard is voor de versies met een viercilindermotor. Het pakket omvat driedelige luchtinlaten aan de voorzijde, bekend van andere M modellen, dorpels met kenmerkende contouren en een achterbumper met opvallende randen aan weerszijden. De luchtinlaten aan de zijkant, die de luchtstroom naar de Air Curtains dirigeren om turbulentie in de wielkasten te verminderen, zijn eveneens opnieuw ontworpen. Daarnaast is de visuele impact van de vernieuwde BMW nierengrille aanzienlijk toegenomen dankzij de horizontale binnen structuur, waardoor ook de breedte van de auto visueel wordt versterkt. Bij de BMW Z4 M40i wordt de prestatiegerichte uitstraling extra benadrukt door de buitenspiegelkappen in Cerium Grau en trapeziumvormige uitlaatsierstukken. Verder wordt het sportieve, authentieke exterieurdesign van de BMW Z4 gekenmerkt door de heldere oppervlakken langs de flanken in combinatie met de dynamische karakterlijnen, de prominente Air Breathers bij de voorste wielkasten, de in de achterklep geïntegreerde spoiler, de slanke L-vormige achterlichten en de achterbumper met diffusorinzet. Het klassieke elektrisch bedienbare stoffen cabriokap is binnen tien seconden te openen of sluiten, ook rijdend bij snelheden tot 50 km/h.



Exclusieve 19 inch lichtmetalen M wielen en drie nieuwe carrosseriekleuren.

De BMW Z4 voor modeljaar 2023 is standaard uitgerust met onder andere 18 inch lichtmetalen M wielen in Dubbelspaak styling. Deze Bicolor wielen worden geleverd met 225/45 R18 banden op de vooras en 255/40 R18 banden op de achteras. Nieuw in het aanbod zijn de optionele 19 inch lichtmetalen M wielen die exclusief voor de BMW Z4 zijn ontworpen. Het V-spaak design in combinatie met de Jet Black matte afwerking en diamantgepolijste velgranden zorgen voor een zeer aansprekende en verfijnde uitstraling van opzij. Deze 19 inch wielen worden geleverd met voorbanden in de maat 255/35 ZR19 en achterbanden in 275/35 ZR19.



Het aanbod van carrosseriekleuren voor de BMW Z4 is zorgvuldig herzien en aangevuld met nieuwe expressieve varianten. Behalve de kleuren Thundernight metallic, Portimao Blau metallic en Skyscraper Grau metallic, die voor het eerst beschikbaar zijn voor de BMW Z4, bestaat het aanbod uit nog vier andere kleurvarianten die een breed spectrum beslaan tussen wit, zwart, rood en grijs – inclusief de matte BMW Individual carrosseriekleur Frozen Grey metallic. Het stoffen cabriodak van de BMW Z4 is onveranderd leverbaar in Anthrazit Silbereffekt als alternatief voor de standaardkleur zwart. Andere nieuwe opties zijn de M koplampen Shadow Line, naar wens in combinatie met de eveneens optionele adaptieve LED koplampen. De donkere inzetstukken van de koplampen geven de voorzijde voorkant een discreet sportieve uitstraling. Bovendien vormen ze een fraaie combinatie met het uitgebreidere M hoogglans Shadow Line exterieurpakket.



Klassieke sportwagencockpit met M-specifieke accenten.

Het interieur van de BMW Z4 biedt een op de bestuurder gerichte cockpit, sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen, naar voren gerichte lijnen en een beperkt aantal decoratieve oppervlakken. De BMW Z4 sDrive20i is standaard uitgerust met lederen bekleding Vernasca met keuze uit de kleuren Schwarz, Elfenbeinweiß, Cognac en Magma Rot.



Bij de BMW Z4 sDrive30i en BMW Z4 M40i zijn de stoelen standaard bekleed in een combinatie van leder en Alcantara met blauwe stiksels en een blauwe bies. Bij de BMW Z4 sDrive30i is de sportieve interieurambiance naar een nog hoger niveau getild dankzij het met leder beklede M Sportstuurwiel, M Sportstoelen, M specifieke pedalen en voetsteun voor de bestuurder. Tevens wordt de klassieke sportwagencockpit nu in de BMW Z4 sDrive30i gecombineerd met een dashboard in Sensatec.



Alle modelvarianten zijn standaard uitgerust met onder een windscherm, extra opbergruimte, een doorlaadsysteem, Park Distance Control met sensoren voor en achter, een automatisch dimmende binnenspiegel en automatische airconditioning met twee klimaatzones. Voor de BMW Z4 sDrive30i en BMW Z4 M40i komen daar ook Ambiance verlichting en M instaplijsten bij.



Hoogtoerige motoren en geavanceerde chassistechnologie.

De beschikbare benzinemotoren voor de BMW Z4 bieden een onmiddellijke vermogensafgifte, klimmen gretig in de toeren en staan garant voor uitstekende efficiency en souplesse. De 8-traps Steptronic Sport transmissie is standaard voor alle motorvarianten en komt standaard met schakelpaddles aan het stuurwiel en een Launch Control functie voor de snelst mogelijke acceleratie vanuit stilstand.



De uitzonderlijke status van de BMW Z4 als het gaat om aandrijftechnologie wordt vooral benadrukt door de topversie in de reeks. De zescilinder-in-lijnmotor met BMW M TwinPower Turbo technologie in de BMW Z4 M40i is ongeëvenaard in deze klasse en staat garant voor uitzonderlijke prestaties. De 3,0-liter motor levert 250 kW (340 pk) vermogen en 500 Nm koppel, goed voor een acceleratie van 0-100 km/h in 4,5 seconden. De BMW Z4 sDrive20i en BMW Z4 sDrive30i maken beide gebruik van 2,0-liter viercilindermotor met BMW TwinPower Turbo technologie. In de BMW Z4 sDrive20i is die goed voor 145 kW (197 pk) en 320 Nm, waarmee een acceleratie van 0-100 km/h in 6,6 seconden mogelijk is. De motor in de BMW Z4 sDrive30i genereert 190 kW (258 pk) en 400 Nm, goed voor een acceleratie van 0-100 km/h in 5,4 seconden.



Samen met zijn compacte afmetingen, beperkte gewicht, lage zwaartepunt, uitzonderlijk stijve carrosserie en onderstelstructuur, effectieve aerodynamica en welhaast perfecte gewichtsverdeling van 50:50 biedt de BMW Z4 alle ingrediënten voor een sportieve en meeslepende rijervaring. De intrigerende combinatie van wendbaarheid en comfort is te danken aan de geavanceerde ondersteltechnologie met dubbel gescharnierde veerpoten op de vooras en een achteras met vijf draagarmen. Daarbij is Variable Sport Steering standaard voor alle modelvarianten.



Het M Sportonderstel, nu standaard voor de BMW Z4 sDrive30i, optimaliseert de rijdynamiek met zijn stevige demper- en veerafstelling. De BMW Z4 M40i heeft een Adaptief M Onderstel met elektronisch gestuurde dempers en – net als de BMW Z4 sDrive30i – een M Sportremsysteem met keuze uit blauwe of rode remklauwen. De BMW Z4 M40i is ook standaard uitgerust met een M Sportdifferentieel op de achteras, dat tevens optioneel beschikbaar is voor de BMW Z4 sDrive30i.



Geavanceerde rijhulpsystemen en intelligente connectiviteit.

De BMW Z4 biedt klanten een groot aantal geavanceerde rijhulpsystemen die zowel het comfort als de veiligheid naar een hoger niveau tillen. De standaarduitrusting omvat Approach Control Warning met remfunctie, Lane Departure Warning met actieve rijstrookassistentie en Speed ​​Limit Info met weergave van inhaalverboden. Tot de opties behoren Cruise Control met Stop & Go functie, Lane Change Warning, Rear Collision Warning, Crossing Traffic Warning, Parking Assistant en Reversing Assist Camera. Het BMW Head-Up Display dat rij-informatie op de voorruit projecteert, is eveneens beschikbaar.



De nu standaard BMW Live Cockpit Professional biedt een intuïtieve bediening en intelligente connectiviteit, inclusief aanpasbare schermen voor het volledig digitale instrumentenpaneel en controledisplay. De schermen hebben beide met een diagonaal van 10,25 inch. De functionaliteit omvat ook BMW Maps navigatie, een multimediasysteem met harde schijf en de BMW Intelligent Personal Assistant.



*Het brandstofverbruik (WLTP) van de BMW Z4 sDrive20i bedraagt gemiddeld 7,4-6,9 l/100 km en de CO 2 emissie gemiddeld 166-157 g/km. Het brandstofverbruik (WLTP) van de BMW Z4 sDrive30i bedraagt gemiddeld 7,4-7,0 l/100 km en de CO 2 emissie gemiddeld 167-159 g/km.



Het brandstofverbruik (WLTP) van de BMW Z4 M40i bedraagt gemiddeld 8,1-7,9 l/100 km en de CO 2 emissie gemiddeld 184-179 g/km.



Alle cijfers met betrekking tot prestaties, brandstof-/elektriciteitsverbruik en emissies zijn onder voorbehoud. Alle vermelde modelvarianten, uitrustingskenmerken, technische gegevens en brandstof-/elektriciteitsverbruik en emissiecijfers hebben betrekking op het aanbod op de Duitse markt. Afmetingen hebben betrekking op voertuigen met de basisconfiguratie in Duitsland. Deze kunnen variëren afhankelijk van de wiel-/bandmaat en de geselecteerde optionele uitrusting.