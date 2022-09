De mode collectie van Dior voor zomer 2023

De nieuwe mode collectie van Dior voor zomer 2023 is weer geweldig. Leidraad is een fantasie met plattegrond van Parijs.

Dior lente zome 2023 modecollectie vrouw. Photo courtesy of Dior

Eén van de modeshows waar wij dus echt van kunnen genieten, is die van Dior. En daarmee bedoelen we niet alleen het evenement zelf maar vooral ook de modecollecties. Want wij zijn een grote fan van Maria Grazia Chiuri, de Italiaanse modeontwerpster die aan het creatieve roer van het Franse modehuis staat.

Ook de modecollectie voor zomer 2023 is weer puur genieten. Chiuri (je spreekt dit uit als ‘Kjuri’) heeft zich voor deze collectie laten inspireren door een fantasie uit het historische archief van Dior. Deze fantasie die op een sjaal te vinden was, laat een oude plattegrond van Parijs zien. Zo komt het dat zwart-witte plattegronden van de Franse hoofdstad jassen en jurken in Diors nieuwe zomercollectie opleuken.

Maar er is natuurlijk nog veel meer te zien en beleven in de nieuwe collectie. Zo vinden wij de korte wijde lingeriebroekjes superleuk. Lingerie blijft dus ook voor zomer 2023 een bron van inspiratie. Bij Dior worden dat dus die lingeriebroekjes, maar ook beha’s in het zicht, en kantjes en bloemenprints (op een lichte maar ook zwarte achtergrond) die in een Parijse slaapkamer niet zouden misstaan.

Andere elementen die vaak in deze collectie terugkomen zijn, witte blouses, de combinatie zwart-wit, lange en korte plooirokken, romantische jurken zoals alleen Chiuri ze kan bedenken, en donkerblauwe denim met goudkleurige borduursels.

Een key item is de trench coat die we in verschillende versies tegenkomen. Topitems zijn de jurken met hoepelrok die ons mee terugnemen in de tijd. Kan het Franser? Maar net als het allemaal een beetje té zoetsappig dreigt te worden, gooit Chiuri er snel weer een legergroene cargobroek tegenaan.

De avond is een spektakel van zwarte en naturelkleurige opengewerkte en kanten jurken met wederom die lampenkap/hoepel vorm maar nu in het lang.

Let ook even op de mode accessoires: de netkousen, in het zwart of wit, en de schoenen met meerdere bandjes rond de kuit tot aan de knie. En de tassen: die bestaan aan kunstige bouwwerk van naturel koorden.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je alvast inspireren door deze nieuwe modecollectie voor zomer 2023.

In samenwerking met TRENDYSTYLE.NET