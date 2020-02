Spiergroei, trainen en voeding. Tips voor de ontwikkeling van spiermassa

Niet vies van een beetje spiermassa? Kom dan in actie. In de sportschool maar ook aan tafel. Zorg ervoor dat je weet wat je doet. Wil je spieren kweken, dan zul je het intelligent moeten aanpakken.

Bezoek jij (net zoals wij) de sportschool omdat je niet vies bent van een beetje meer spiermassa? Is spiergroei je doel? Lees dan dit artikel waarin we ingaan op de basis regels voor spiermassa, spiergroei en voeding.

We vertellen je hoe je het beste kunt eten om het trainen van je spieren te ondersteunen en spiergroei te stimuleren. Het zijn algemene regels waarbij we ervan uitgaan dat je al wat ervaring in de sportschool hebt. Laat je altijd, zeker in het begin, door sportinstructeur begeleiden.

Daar gaan we dan!

Heb je ooit gehoord van spieren die je in de sportschool traint, maar die je opbouwt in de keuken?

Wil je je spieren laten groeien, dan het heel belangrijk wat je eet. Je moet je spieren de nodige bouwstenen geven om na het trainen te kunnen herstellen en groeien.

Is spiergroei je doel dan zijn er vier elementen die niet in je dieet mogen ontbreken:

1. proteïnen (eiwitten), noodzakelijk voor de groei en het herstel van je spieren,

2. vetten, ze stellen je lichaam in staat om de hormonen die noodzakelijk voor de spiergroei te produceren en werken ontstekingremmend,

3. vitaminen en

4. mineralen, ze zorgen voor het correct functioneren van je metabolisme.

Het is niet alleen belangrijk wat je eet, maar ook wanneer je eet. Train niet met een lege maag.

Eet je de drie uren voorafgaand aan je training gewoonlijk niet, las dan 45 minuten voorgaand aan je workout een snack op basis van proteïnen en koolhydraten in. Om de groei van je spiermassa te stimuleren is het verder ook aan te raden om binnen 15 tot 60 minuten na afloop van je training proteïnen tot je te nemen.

Vergeet verder niet om voldoende te drinken: je spieren bestaan voor 70% uit water!

