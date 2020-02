Paula Monnerat is ons nieuwe ADVERSUS featured model (uit Rio de Janeiro!)

Ik houd niet van de concurrentie tussen modellen onderling. Elk model is een model, elke opdracht is een opdracht, elke schoonheid is een schoonheid, elk lichaam is… enzovoorts… er is ruimte voor iedereen.

Laat ik direct met de deur in huis vallen. Paula is geweldig, een zonnige schoonheid uit Rio de Janeiro. Het komt niet vaak voor dat je met een model werkt dat zo mooi en zo grappig, zo intelligent en zo fotogeniek is. Ga al die eigenschappen maar eens in één model vinden. En toch, soms kom je dit soort zeldzaamheden tegen. Paula dus.

Paula is ons nieuwe featured model, en ze komt uit Rio de Janeiro (Brazilië). We fotografeerden haar in Milaan waar ze wordt vertegenwoordigd door The Wolves Model Agency (klik hier voor de website, en hier voor Instagram). Wil je meer over Paula weten, lees dan het interview. Voor deze shoot draagt Paula lingerie van het Italiaanse lingeriemerk Yamamay.

Maar kijk eerst de video ‘Secretly’ met Paula. We maakten deze ’60 seconden’-film in een paar minuten aan het einde van onze fotoshoot. Niet slecht, hè ;-) Alessio

Waar kom je vandaan? Ik kom uit Rio de Janeiro (Brazilië).

Hoe ben je als model begonnen? Ik was al model toen ik baby was. Mijn moeder ging met me wandelen en mensen vertelden haar dat ze me moest inschrijven bij een modellenbureau. Ik ben dus al 25 jaar model kkkk.

Wat vind je leuk aan het modellenwerk? Ik houd van uitdagingen. En verder leer ik andere culturen kennen, andere talen en andere landen. Dat is echt te gek.

En wat vind je niet leuk aan het modellenwerk? Ik houd niet van de concurrentie tussen modellen onderling. Elk model is een model, elke opdracht is een opdracht, elke schoonheid is een schoonheid, elk lichaam is… enzovoorts… er is ruimte voor iedereen.

Wat is je persoonlijke stijl? Hoe kleed je je voor een casting dag, voor een avondje stappen, in het dagelijks leven? Als ik ga werken, probeer ik me heel basic te kleden. Zonder bijous en altijd zonder make-up. Als ik uitga, draag ik trendy kleding: gewoonlijk stijlvolle broeken en leuke T-shirts. Altijd met bijous. En voor het dagelijks leven probeer ik me zo comfortabel mogelijk te kleden, shorts en basic T-shirts. Ik houd ook van basic kleding voor naar de sportschool!

Paula en shoppen. Wat zijn je favoriet merken? Ga je alleen shoppen of met vriendinnen? Ik ga graag met mijn moeder winkelen. Maar als ik echt op zoek naar iets speciaals ben, ga ik alleen. Mijn favoriete merk is Zara!!! Altijd!!!

Wat is je droomopdracht? Als je een toverstokje had en een modellenwens mocht doen die zou uitkomen… wat zou je droomopdracht dan zijn? Ik zou de wereld willen rondreizen om te doen waar ik het meest van houd: modellenwerk. En een heleboel talen willen leren. Ik zou dit het liefst samen met mijn familie doen!

