6 Factoren die de textuur van je haar kunnen veranderen

In de loop van de tijd kan de textuur van je haar veranderen. Het kan stugger gaan aanvoelen of fijner worden. Een verandering in textuur kan je zelfs het idee geven dat je haar ‘onhandelbaar’ is geworden en dat zal ook zeker zo zijn als je je haarroutine niet aanpast.

Laten we eens kijken wat de oorzaken van een verandering in haartextuur kunnen zijn en wat eventueel de remedies zijn.

1. Ouder worden

Naarmate we ouder worden, verandert de textuur van ons haar. Dit is iets waar we allemaal mee te maken krijgen. Net zoals je huid (en de rest van je lichaam) ondergaat je haar in de loop der jaren wijzigingen.

Zo neemt de talgvetproduktie in de loop der tijd af waardoor het haar droger kan worden (iets wat voordelig kan zijn als je altijd erg vet haar hebt gehad). De hoeveelheid vet die zich gewoonlijk vanuit het haarzakje richting de hoofdhuid en de haren zelf verspreidt, neemt af. Ook kan het haar elasticiteit verliezen.

Voelt je haar droger aan dan voorheen, ga dan voor een shampoo voor droog haar, gebruik leave-in conditioners, hydrateer je haar met haarmaskers én voedt het met olie. Arganolie bijvoorbeeld kan je haar zichtbaar doen opknappen. Om de elasticiteit van het haar te herstellen raden de experts verder aan om proteïnerijke haarprodukten te gebruiken (informeer bij je kapper of bij de apotheek). Verder kun je je haar ook van binnenuit een handje helpen met door je voedingspatroon te integreren met biotin en silica.

2. Grijzend haar

Ook als je haar grijs begint te worden, kan de textuur veranderingen ondergaan. Vooral in de beginfase, als het net begint te grijzen, zal je haar dikker en harder aanvoelen. Ook dit kun je contrasteren met shampoo voor droog haar en goede leave-in conditioners.

3. Hormonen en medicijngebruik

Hormonen en medicijnen (een heel bekend voorbeeld is natuurlijk de chemotherapie) kunnen de structuur van je haar wijzigingen (of doen uitvallen). In deze gevallen is het belangrijk om na te gaan wat de precieze oorzaak is en zal de remedie daarmee nauw samenhangen.

4. Je bent wat je eet

Je bent wat je eet. Dat geldt ook voor je haar. Een streng dieet of een gebrek aan ijzer bijvoorbeeld kan de textuur van je haar beïnvloeden. Een uitgebalanceerd voedingspatroon is dan ook van groot belang voor de kwaliteit van je haar. Laaf je aan noten, peulvruchten en vis. Zorg ervoor dat je voldoende ijzer, vitamine A, biotin en zink, eiwitten en omega 3 vetten binnenkrijgt.

5. Haar-‘mishandeling’: overstyling, UV-straling, verkeerde haarproducten

Het zal niet vaak voorkomen dat mannen hun haar met te hete haarstylingsinstrumenten (föhn, steiltang) of chemische behandelingen (verven, permanenten of straighten) ‘mishandelen’. Maar de textuur van je haar kan ook veranderen door andere ‘verkeerde’ gedragingen zoals langdurige onbeschermde blootstelling aan de zon (denk aan de zomervakantie aan zee) of het gebruik van teveel of verkeerde haarproducten.

Langdurig gebruik van grote hoeveelheden gel bijvoorbeeld kunnen je haar ‘verstikken’. Kijk ook uit met haarproducten die alcohol bevatten. Alcohol kan het haar uitdrogen. Gebruik verder kwaliteit goede verzorgingsproducten (shampoo en balsem). De betere producten vind je in de kapsalon.

6. Aanhoudende stress

Iedereen heeft wel stress-momenten en dat is prima als de stress maar niet aanhoudend is. Langdurige stress kan een aanslag op je gezondheid en ook op de kwaliteit van je haar vormen. Gewoonlijk wordt het effect van aanhoudende stress na een paar maanden zichtbaar. De remedie is hier natuurlijk: stress vermijden, gezond eten en een gezonde levensstijl aanhouden.