Borstspieren trainen

Welke vrouw houdt er nu niet van om haar hoofd neer te vleien op een brede borstkas? Een grote, beschermende borst met stalen spieren die zorgen voor een beschermd gevoel. Om nog maar niet te spreken over de aantrekkingskracht die een goed getrainde borstpartij die nonchalant schuilgaat onder een T-shirt, op vrouwen uitoefent.

Oké, we hebben genoeg gezegd. Je begrijpt wat we bedoelen. Interessant, zul je zeggen, maar ook gemakkelijker gezegd dan gedaan. Borstspieren groeien, net zoals andere spiergroepen, niet vanzelf en worden in het leven van iedere dag maar weinig gebruikt. Wat als je nu eens niet behept ben met een stalen borstkas? Het antwoord is simpel: heb je ze niet, train ze dan!

De enige manier om op een harmonieuze manier je borstspieren te ontwikkelen, is – zeker als je vanwege je werk een zittend leven leidt – ze in de sportschool trainen. En laten we een gespierde en gebeeldhouwde borst nu niet verwarren met een ‘vette borst’.

Maak je geen illusies, het is niet hetzelfde. Zelfs als je een T-shirt draagt, zie je het verschil… Met andere woorden, wil je een mannelijke en sexy borst dan is er geen ontkomen aan. Trainen is een must.

Hoe pak je het aan? Hier is een road-map voor drie maanden. Drie maanden voor het ontwikkelen en versterken van je borstspieren. Als je nu begint, lukt het je nog om tegen het begin van de zomer de resultaten te zien. Leg dat (strakke maar niet al te doorzichtige) T-shirt maar alvast klaar. Hier zijn onze adviezen:

Schrijf je in in de sportschool

Train tenminste drie keer per week en wijd twee trainingen daarvan aan je borstspieren

(en aan de andere spieren natuurlijk, anders loop je de kans dat je op een kalkoen gaat lijken. Zie je het voor je? Een stevige borst en buik maar voor de rest…)

Verdeel de twee trainingen per week als volgt

De ene training gaat het letterlijk om krachttrainingen, de andere training concentreer je je op de vormgeving en ‘strakker maken’ van de spiergroep. Een voorbeeld:

Maandag: borstspieren: medium-zware gewichten, 6 tot 10 herhalingen per sessie, drie basisoefeningen (bijvoorbeeld: barbell bench press, barbell inclined bench press en parallel bar dips) + de andere spiergroepen (bijvoorbeeld schouders en triceps).

Woensdag doe je de andere spiergroepen (bijvoorbeeld benen en biceps).

Vrijdag borstspieren: lichte gewichten, 10 tot 15 herhalingen per sessie, drie oefeningen om te ‘shapen’ (bijvoorbeeld dumbbell flyes, cable cross overs, inclined dumbbells press) + de andere spiergroepen (bijvoorbeeld rugspieren en buikspieren).

Zorg ervoor dat je spieren in de dagen tussen de verschillende trainingen voldoende rust krijgen om zich te herstellen en te groeien

Begin je training altijd met een paar ‘warm up’-series met lichte gewichten. Zo zul je meer uit je training kunnen halen en voorkom je blessures. Sluit je training af met een oefening die je spieren stretcht.

Controleer wekelijks of je vorderingen maakt

Je kunt dat bijvoorbeeld doen door een foto van jezelf te maken en de resultaten week per week te vergelijken. Heb je het idee dat je spieren zich niet op een harmonieuze manier ontwikkelingen, stel dan vast welke zones nog extra aandacht behoeven (als de hoge borstspieren bijvoorbeeld zich niet goed ontwikkelen, dan doe je wat meer ‘inclined bench’-oefeningen dan ‘flat bench’-oefeningen, en omgekeerd).

Let verder op je voeding

Heb je zin om je borstpartij te ontharen, ga dan je gang

Een gespierde en onthaarde borst maakt ongetwijfeld meer indruk dan een gespierde borst die onder een tapijtje van haar schuilgaat (je kunt er ook voor kiezen om niet al het haar weg te halen, maar om het alleen maar korter te maken, bijvoorbeeld met een elektrisch scheerapparaat. Persoonlijk geven wij hier de voorkeur aan). Veel succes (en vergeet niet dat het zomer is voor je het weet…)!

