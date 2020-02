Barbara Mendez ADVERSUS featured model

Barbara Mendez: Vandaag ben ik hier, ik kan niet geloven dat dit echt gebeurt. Als het niet voor de mode was geweest, dan had ik niet zo snel een ander land leren kennen.

Met Barbara was het liefde op het eerste gezicht (professioneel gesproken). Barbara was net vanuit São Paulo, Brazilië, aangekomen in Milaan. Op een koude maar zonnige winterochtend hadden een afspraak om de video en de foto’s te maken die je hieronder ziet.

Barbara is mooi, ze is lang, ze heeft een perfect lichaam, en ogen waar ze iedereen mee betovert (letterlijk iedereen want het commentaar op Barbara’s video en foto’s is steevast ‘Oh, die ogen…’). Barbara Mendez is ons nieuw featured cover model.

Barbara Mendez wordt in Milaan vertegenwoordigd door Olympia Model Management http://www.olympiamodel.com @olympiamodel. Lees het interview maar bekijk eerst Barbara’s foto’s en video. Alessio

Hoe oud ben je en waar kom je vandaan? Ik ben 18 en ik kom uit São Paulo, Brazilië.

Hoe ben je als model begonnen? Ik ben in februari 2019 begonnen toen ik besloot om deze carrière een kans te geven… Ik ben begonnen met een cursus bij een modellenschool in de stad waar ik woon. Daar heb ik leren catwalk lopen, poseren, hoe je je moet kleden voor castings, hoe de markt werkt enzovoorts. Het is eigenlijk een soort ‘scouting agency’. Zodra mijn scout mij zag, zei ze me dat ik het in Europa en in andere plekken in de wereld helemaal zou gaan maken. Ze geloofde in mij en heeft mij de cursus cadeau gedaan. Toen ze zei dat ik het zou gaan maken, geloofde ik haar niet, maar ik zette door. Nu ben ik 18 en ben ik hier, als het niet voor de mode was geweest, dan had ik niet zo snel een ander land leren kennen. Ik ben zo dankbaar voor deze fantastische kans en voor deze ervaring die uniek in mijn leven is. Ik zal deze momenten voor altijd koesteren! ❤

Barbara en mode. Ben je een fashion addict? Wat zijn je lievelingsmerken? Ik was nooit echt een fashion addict, maar ik ben altijd verliefd geweest op de mode! Nu probeer ik er meer over te leren en kennis op te doen. Mijn lievelingsmerk is Nike en nu ook Dolce & Gabbana.

Wat zijn je hobby’s, doe je aan sport? Over het strand lopen, volleybal spelen met vrienden op het strand, ik ga naar de sportschool…

Wat is je persoonlijke stijl? Hoe kleed je je in je vrije tijd? En op castingdagen? Ik houd van zwarte kleding, van basics en geen fantasieën! Ik probeer altijd om inspiratie op te doen en met verschillende stijlen te experimenteren! Op castingdagen draag ik altijd zwarte kleren, baretjes, laarzen, whatever…

Wat is het beste aan het modellenwerk? Reizen en de wereld door je werk leren kennen, nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe culturen…

En wat vind je niet leuk aan het modellenwerk? Modellen worden behandeld als een ding!

