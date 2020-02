Strakke buikspieren. Dit is het geheim

Het geheim van strakke buikspieren zoals die van (fitness)modellen is NIET in de sportschool te vinden. Verbaast je dat? Daar kunnen we inkomen. In dit artikel leggen we uit waar het geheim ‘m dan wel in zit….

Maar laten we allereerst even wat fabels uit de wereld helpen.

Vergeet die covers van fitnessmagazines met daarop modellen met strakke buiken en beloften van trainingsschema’s die je binnen een paar weken een sixpack als die van de modellen opleveren. En vertrouw ook niet op die 10 à 20 minuten zweten op een cardiofitness machine. Natuurlijk helpt het allemaal wel maar je zult er nooit het resultaat dat jij wenst – een strakke platte buik en gebeeldhouwde buikspieren – mee bereiken.

Maar wat moeten we dan wel doen? vraag je terecht. Als je er met trainen en aerobics niet komt… hoe kom je er dan wel?

Met een dieet. Met je voeding.

De meeste trainers zijn het hierover eens. De discussie gaat alleen over het percentage van het belang van een dieet voor het bereiken van je resultaat. Maar men is het er in het algemeen wel over eens dat het dieet in ieder geval voor 70 à 80% verantwoordelijk is voor een sixpack. Denk je eens in: bijna 80% van het resultaat hangt dus af van het juiste dieet, de rest kun je verdelen over core training, sit-ups en cardio training.

Het is dus een illusie dat je overtollig vet verbrandt als je aan je dagelijkse routine een paar trainingen toevoegt en verder blijft eten zoals je dat altijd al deed. Tijdens 20 minuten intens lopen verbrand je – als je geluk hebt – weinig meer dan 200 calorieën.

Wat zijn 200 calorie:en aan tafel? Niets. IJs als dessert of een pizza en een paar biertjes en je zit er al ver overheen. Alles wat je eet telt – elk pondje gaat door het mondje – en als je denkt dat het je lukt om de calorieën die je tot je genomen hebt te verbranden met enkel trainen dan is dat – helaas – een illusie.

Wil je buikspieren als die van een model? Eet dan gezond, ga voor lichte en complete maaltijden, beweeg veel, en wees consequent in deze levenswijze.

