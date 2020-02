Dit jaar in vorm naar het strand? Strakker worden? Afvallen? Hoeveel kilo?

De zomer (en vooral ook de zomervakantie) komt snel dichterbij. Wil je in vorm op het strand verschijnen dan moet je nu toch wel in actie komen!

De zomer (en vooral ook de zomervakantie) komt snel dichterbij. Wil je in vorm op het strand verschijnen dan moet je nu toch wel in actie komen! Vandaag hebben we het over afvallen en strakker worden en het maken van een plan van aanpak. Onderdeel daarvan is (natuurlijk) het streven naar een strakkere buik. We hopen jullie met dit artikel weer even goed te motiveren :)

Strakker worden? Afvallen? Hoeveel kilo? Maak een plan van aanpak

We noemden het al even: plan van aanpak. Zoals met alle dingen in het leven moet je ook als je gaat sporten eerst een plan trekken en helder voor jezelf hebben wat je in de sportschool wilt bereiken. Wil je strakker worden? Of wil je afvallen? Of allebei? En als je wilt afvallen, hoeveel kilo’s wil je dan kwijt? Bespreek je doelstellingen met de sportinstructeur. Gaat het bij afvallen niet enkel om een paar kilo’s maar om meer, raadpleeg dan ook de huisarts of een diëtist.

De drie peilers. Kom geleidelijk op gang

Er zijn drie peilers voor het terugvinden van je lichamelijke vorm: bewegen, spieren trainen (met gewichten) en gezond voedingspatroon. Zou je ons vragen welke peiler het belangrijkst is, dan antwoorden je: het gaat niet zozeer om de volgorde waarin je deze peilers zet maar de manier waarop je ermee omgaat.

Vaak zetten we onszelf in ons enthousiasme op een streng regime en gaan we van de ene op de andere dag fanatiek bewegen, spieren trainen en ook nog eens aan de lijn doen. Een moderne manier van aanpak is echter om de drie peilers geleidelijk in je leven te introduceren (en ze er dan in te houden). De reden hiervoor is dat ons lichaam tijd heeft om zich aan te passen aan nieuwe prikkels van buiten af. Door de drie peilers geleidelijk in te voeren krijgt je lichaam de nodige tijd om zich aan te passen.

Zo zou je kunnen beginnen met een uitgebalanceerd voedingspatroon waarin groenten en fruit een belangrijke rol spelen. Na een dag of 15 voeg je er wat lichaamsbeweging aan toe. Dit kan een mix van aerobische activiteiten (fietsen, loopband, roeien) en van krachttraining zijn (je kunt bijvoorbeeld aan het eind van elke krachttraining 30 minuten fietsen of roeien op een laag of middenniveau, afhankelijk van je lichamelijke vorm). Op deze manier breng je een langzame stofwisseling weer op gang.

Een strakkere buik

Een van de grootste misverstanden in de sportschool betreft: buikvet. Het is niet waar dat je buikvet verbrandt door (enkel en alleen) intensief je buikspieren te trainen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar lokale vetverbranding (het verbranden van vet in probleemzones als de buik voor de mannen of heupen en billen voor de vrouwen) maar tot nu toe is er nog niets bewezen. Maar het is wel waar dat je met een combinatie van lichaamsbeweging en het regelmatig trainen van je spieren aardige resultaten kunt boeken. De buikomvang is echter ook erg gevoelig voor veranderingen aan tafel. Uiteindelijk zul je ook hier op drie fronten moeten werken.

Duidelijk zal zijn dat het geen zin heeft om je buikspieren fanatiek te trainen zonder daarbij te bewegen of te letten op wat je eet. Je mag dan misschien stalen buikspieren kweken maar die zullen verborgen blijven onder een laagje vet als je het probleem niet ook op andere fronten aanpakt.

Zoals gezegd, kan het goed werken om de ‘peilers’ geleidelijk in je dagelijks leven te introduceren. Je hebt dan niet het idee dat je direct op een streng regime staat en bovendien geef je je lichaam de tijd om zich aan te passen aan de stimulansen die je het geeft.

