Binnen drie maanden ben jij in vorm!

De feestdagen waarin we allemaal – laten we eerlijk zijn – teveel eten, te diep in het glaasje kijken en tot vroeg in de morgen doorfeesten, zijn voorbij. Onze lichamelijke conditie, onze gezondheid en de ‘slanke lijn’ hebben weken onderaan ons prioriteitenlijstje gestaan. Maar nu breekt een nieuw seizoen aan en leven we langzaam naar de zomer toe. En als we het over de zomer gaan hebben, dan gaan we aan ons lichaam denken. En wij denken met je mee…

…om ervoor te zorgen dat jij, vanaf de eerste warme zonnestralen van het jaar, trots, slank en strak uit de kleren kunt gaan. Om ervoor te zorgen dat je dit jaar op het strand nu echt eens een goéd figuur slaat… Daarom hebben wij voor jou een trainingsschema van drie maanden gemaakt.

Om direct mee aan de slag te gaan. Zodat je er in de lente al klaar voor bent! O ja, en het schema is zoals gewoonlijk heel goed te doen.

In ons schema gaan we ervan uit dat je drie keer per week traint. Drie simpele trainingen van circa 60 minuten. Niets bijzonders dus. Het mooie is dat we op tijd beginnen. We hoeven dus niet op het laatste moment nog alle zeilen bij te zetten, maar kunnen langzaam maar zeker toewerken naar een strak en getraind lijf. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je de kantjes er niet vanaf loopt.

Zo ga je te werk

1) Train op maandag, woensdag of vrijdag. Of op andere dagen als er maar tenminste één dag tussen de ene training en de andere zit.

2) Verdeel elke training in tweeën: een deel wijd je aan vetverbranding, het andere deel aan het trainen met gewichten. Zo stimuleren we het metabolisme om (sneller) vet te verbranden en werken we aan een strakker lijf (en waarom niet, een grotere spiermassa). Maar laten we het schema eens nader bekijken. We zullen de drie wekelijkse trainingen aanduiden met A, B en C. We geven je geen specifieke oefeningen, want ieder heeft zo zijn eigen favoriete oefening. Maar we geven je wel een indicatie voor de lengte van de rustpauzes (heel belangrijk!) tussen de series, voor het aantal herhalingen en oefeningen per week.

Training A

20 minuten cardiofitness

Borstspieren 3 verschillende oefeningen, 3 series per oefening. Rustpauze tussen elke serie: 45”. Aantal herhalingen: 8 per serie voor de eerste oefening, 10 per serie voor de tweede oefening en 12 per serie voor de derde oefening.

Schouders 2 oefeningen, 4 series per oefening. Rustpauze tussen elke serie: 45”. Aantal herhalingen: 10 per serie voor de eerste oefening en 12 per serie voor de tweede oefening.

Triceps 2 oefeningen, 4 series per oefening. Rustpauze tussen elke serie: 45”. Aantal herhalingen: 10 per serie voor de eerste oefening en 12 per serie voor de tweede oefening.

Training B

40 minuten cardiofitness

Benen 3 verschillende oefeningen, 3 series per oefening. Rustpauze tussen elke serie: 45”. Aantal herhalingen: 8 per serie voor de eerste oefening, 10 per serie voor de tweede oefening en 12 per serie voor de derde oefening.

Buikspieren 2 verschillende oefeningen, 3 series per oefening, 20/25 herhalingen per serie.

Training C

30 minuten cardiofitness

Rugspieren 3 verschillende oefeningen, 3 series per oefening. Rustpauze tussen elke serie: 45”. Aantal herhalingen: 8 per serie voor de eerste oefening, 10 per serie voor de tweede oefening en 12 per serie voor de derde oefening.

Biceps 2 oefeningen, 4 series per oefening. Rustpauze tussen elke serie: 45”. Aantal herhalingen: 10 per serie voor de eerste oefening en 12 per serie voor de tweede oefening.

Buikspieren Twist-oefening met de stok. Duur van de oefening: 5 minuten. Wil je meer over dit onderwerp weten, klik dan hier.

Volgende week zullen we dieper ingaan op de voeding, een onderwerp dat even belangrijk is als het trainingsschema. In de tussentijd kunnen jullie wennen aan het trainingsschema, dat gemakkelijk te volgen is en vast en zeker resultaten zal opleveren, als je tenminste regelmatig traint…

ADVERSUS