Carola Fernandez, ons nieuwe featured model komt uit Argentinië

Carola Fernandez is ons nieuwe featured model. Dit mooie model komt uit Argentinië, uit Buenos Aires om precies te zijn. We brachten een supergezellige en creatieve morgen (een paar dagen voor het begin van de Fashion Week) in Milaan met Carola door.

Caro (zo wordt ze door haar vrienden genoemd) is een heel ervaren model wat het heel gemakkelijk maakt om met haar te werken. Ze begrijpt precies wat je als fotograaf voor ogen hebt, nog voordat je iets gezegd hebt. Ze is fotogeniek en absoluut videogeniek. Maar genoeg gezegd, bekijk ons short movie maar eens. We hebben ons door Carola (en Bewitched) laten inspireren. Bekijk ook de foto’s en vergeet niet om het interview met Caro(la) te lezen! Alessio

Carola Fernandez draagt lingerie van het Italiaanse merk Yamamay en wordt in Milaan vertegenwoordigd door The Wolves Model Agency (klik hier voor de website, en hier voor Instagram).

CAROLA FERNANDEZ VIDEO

CAROLA FERNANDEZ FOTO’S

Waar kom je vandaan? Uit Buenos Aires, Argentinië

Hoe ben je als model begonnen? Toen ik jong was, zei iedereen dat ik model moest worden, maar ik heb er nooit echt over nagedacht. Na de middelbare school ging ik op een dag met een paar vrienden naar een TV commercial casting, gewoon omdat één van hen ernaartoe wilde. Maar geen ons kreeg de job, hahahaha. Maar ze belden diezelfde week wel terug of we naar een andere casting wilden. Het was voor de hoofdrol in een Dove TV commercial en ik kreeg de opdracht. Ik moest ervoor naar Guayaquil in Ecuador. Iets in me zei toen ‘Je moet maar met het modellenwerk beginnen.’ En zo ben ik begonnen. Eerst met TV commercials, en later met mode, fotoshoots en runway.

Wat vind je leuk aan het modellenwerk? Ik vind het leuk om tegelijkertijd te reizen en te werken. Als je wat langere contracten hebt, leer je andere plaatsen op de wereld beter kennen, en andere culturen. Dat is zo interessant. En verder ontmoet je de hele tijd nieuwe mensen uit alle hoeken van de wereld. Dat geeft je een open kijk. Tegelijkertijd is het een business die je ertoe dwingt om de beste versie van jezelf te zijn, en om bijna dagelijks uit je comfort zone te komen, iets wat ook heel interessant is.

Wat vind je niet leuk aan het modellenwerk? Ik houd soms niet van de druk die ik op mezelf zet om dingen beter of op een andere manier te doen.

Je persoonlijke kledingstijl. Hoe kleed je je voor castings, een avondje stappen, je dagelijks leven? Ik draag voornamelijk ZWART. Hahaha… Ik houd van zwarte rokken, broeken, jurken, T-shirts, jassen, schoenen, alles. Soms voeg er een beetje wit aan toe. Maar ik ben geen kleurenmens, tenminste niet voor mijn kleding. Hahaha…

Caro en shopping. Je lievelingsmerken. Alleen shoppen of met vriendinnen? Ik houd van shoppen (zoals alle modellen, neem ik aan). Maar om eerlijk te zijn, heb ik zo mijn momenten. Soms koop ik bijna elke dag iets, en er zijn ook momenten waarop ik gewoon de dingen gebruik die ik al heb en waarop ik kleren op een andere en nieuwe manier combineer. Ik heb geen specifieke lievelingsmerken, ik gebruik kleren gewoon voor mijn eigen stijl.

Je droomopdracht. Als je een toverstokje had en een droom in vervulling zou kunnen laten gaan… wat voor droomopdracht zou je dan wensen? Ik zou nog heel lang het modellenwerk willen blijven doen, nog veel meer willen reizen en misschien wat meer directe bookings willen krijgen hahahah :) En een paar goede tijdschriften covers!

