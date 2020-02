Kristina, ADVERSUS Featured Model

Je voelt direct of een klik met een model hebt. Het is een kwestie van een seconde. Je weet meteen wie je voor je hebt, of beter gezegd: wie je voor je camera hebt. Met Kristina, onze nieuwe featured model, was er zo’n instant klik. Een heel goede zelfs!

Kristina komt uit Canada en is een echte globetrotter. In haar eentje reist ze de hele wereld door, van modestad naar modestad. Wij ontmoetten Kristina in Milaan, Italië, waar ze momenteel woont en werkt. Het was ontzettend inspirerend om met haar te werken. Het was overduidelijk dat er een model voor me stond met enorm veel ervaring. Maar ik werd vooral getroffen door haar gratie en elegantie, iets wat je niet veel bij modellen tegenkomt. Daarnaast had ze ook nog eens gevoel voor humor. Bekijk de video maar eens, en de foto’s natuurlijk. Lees ook even het interview om Kristina beter te leren kennen. Alessio

VIDEO

Kristina wordt in Milaan vertegenwoordigd door Olympia Model Management http://www.olympiamodel.com @olympiamodel. Lees het interview maar bekijk eerst Kristina’s foto’s en video.

FOTO

Hoe oud ben je? 21

Hoe lang doe je al modellenwerk en hoe/waarom ben je begonnen?

Ik werd ontdekt tijdens een sportevenement waar ik met mijn familie was. De eigenaars van een modellenbureau kwamen op mij en mijn moeder af en vroegen of ik er ooit over had nagedacht om model te worden. Als kind al droomde ik ervan om runway model te worden dus ik was echt superopgewonden. Ik begon serieus als model te werken toen ik een contract tekende met Déjà Vu Model Management in mijn woonplaats. Ik heb er nooit spijt van gehad!

Waar heb je tot nu toe gewerkt en wat zijn je plannen voor de toekomst. Waar ga je na Milaan naar toe?

Ik heb in Tokyo, Japan, gewerkt en gewoond, en ook in Milaan. In de toekomst wil ik terug naar mijn eigen land en jonge aspirant-modellen opleiden voor het modellenwerk. Het lijkt me heel inspirerend om mijn ervaring aan te wenden om ze voor te bereiden op het volgende hoofdstuk van hun dromen.

Kristina en mode. Ben je een fashion addict? Wat zijn je lievelingsmerken?

Ik ben een absolute fashion addict. Mijn grootste zonde is schoenen.

Hoe zou je je persoonlijke stijl omschrijven? Wat draag je in je vrije tijd? En wat op casting dagen?

Mijn stijl verandert zo ongeveer elke dag. Soms ga ik voor gemakkelijke kleding en grijp ik naar een jogging broek en sneakers maar de volgende dag kan ik dan weer net zo goed een jurk en stiletto’s dragen. Mijn typische casting outfit is zwarte, strakke jeans met een of andere zwarte bodysuit en natuurlijk zwarte pumps (zwart zal nooit uit de mode gaan).

Wat vind je het leukst aan het modellenwerk?

Het beste eraan is dat je je persoonlijk ontwikkelt. Je krijgt een schitterende gelegenheid om uit je comfort zone te komen en te ontdekken hoe je persoonlijk wilt groeien. Dat we elke dag nieuwe mensen vanuit alle hoeken van de wereld ontmoeten, is een zegening die we soms voor vanzelfsprekend nemen.

Wat vind je niet leuk aan het modellenwerk?

Het ergste vind ik dat je weg bent van je familie en vrienden thuis. Die mensen zullen je altijd nauw aan het hart liggen, hoeveel je ook reist. Het is altijd fijn om naar huis terug te keren en bij ze te zijn.

ADVERSUS

Met dank aan Olympia Model Management in Milaan. http://www.olympiamodel.com en instagram @olympiamodel