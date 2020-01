Tyler is ons nieuwe ADVERSUS Featured Model

Blond haar, een fris, open gezicht, een slank figuurtje, 19 lentes jong. Tyler komt uit Canada en we werkten met haar in Milaan. Het werd een supershoot

Je kunt nog zoveel foto’s van een model bekijken… tot op het moment dat ze voor je staat weet je niet wat voor karakter ze heeft. De laatste tijd mag ik me op dat punt gelukkig prijzen. Om een of andere reden waren alle modellen waar ik onlangs mee gewerkt heb superaardig en ontzettend gezellig. En mooi natuurlijk. Dit geldt ook voor Tyler, een schitterend hoogblond model uit Canada. Iedereen moet wel dol zijn op dit mooie, rustige meisje met een sportief, pittig karakter. Het was ontzettend prettig werken. Tyler was enthousiast en bovendien opvallend volwassen voor haar jonge leeftijd. En mooi natuurlijk, maar dat heb ik al gezegd.

VIDEO

Wij maakten deze foto’s en video op een koude maar zonovergoten morgen in Milaan waar Tyler moment gebaseerd is. Tyler wordt in Milaan vertegenwoordigd door Olympia Model Management http://www.olympiamodel.com @olympiamodel. Lees het interview maar bekijk eerst Tylers foto’s en video.

FOTO

Hoe oud ben je en waar kom je vandaan?

Ik ben 19 en ik kom uit British Columbia Canada.

Hoe ben je als model begonnen?

Ik ben altijd al gefascineerd geweest door het modellenwerk omdat mijn moeder het vele jaren heeft gedaan, en zoveel foto’s en goede herinneringen eraan heeft overgehouden. Ik dacht dat het een goed idee was om in haar voetstappen te treden.

Waar brengt het modellenwerk je na Milaan?

Het plan is dat ik eerst een tijdje naar huis ga en dan weer uitvlieg, misschien voor een paar maanden in Tokyo.

Tyler en mode. Ben jij een fashion addict? Wat zijn je lievelingsmerken?

Ik houd van de mode maar ik ben niet altijd volgens de laatste mode gekleed. Maar natuurlijk ben ik dol op alle dure merken :-) Haha…

Wat zijn je hobby’s? Doe je aan sport?

Ik ben heel atletisch. In Canada doe ik heel veel aan sport zoals

mountain biking

skiƫn

voetbal

dansen

yoga

En hiking natuurlijk!

Wat is je persoonlijke kledingstijl? Hoe kleed je je in je vrije tijd? En hoe kleed je je als je castings hebt?

Mijn persoonlijke stijl is soms heel sportief. Ik kleed me graag gemakkelijk. Op casting dagen kleed ik me meer trendy en modieus, en probeer ik professioneel voor de dag te komen.

Wat vind je het leukst aan het modellenwerk?

Het leukste aan het modellenwerk vind ik om samen met professionals een resultaat te leveren dat beantwoordt aan de image van de klant. En om creatief bezig te zijn.

En wat vind je niet leuk aan het modelzijn?

Het ergste voor mij is dat ik soms heel vroeg moet opstaan. Ik ben dus echt GEEN ochtendmens :-)

ADVERSUS

Met dank aan Olympia Model Management in Milaan. http://www.olympiamodel.com en instagram @olympiamodel