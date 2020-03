Trainen in huis. Wat heb je nodig?

Laten we vooropstellen dat een goed uitgeruste sportschool nog altijd de meest geschikte omgeving is om te trainen. In de sportschool behaal je de beste resultaten. Maar er zijn momenten in het leven waarop de sportschool even uit beeld verdwijnt. Dat betekent niet dat je je lijf maar moet laten gaan. Er is namelijk maar heel weinig voor nodig om je lichaam in beweging te zetten, om in vorm te blijven en je voor te bereiden op de zomer.

Wat heb je nodig? Hoe richt je je sportschooltje-aan-huis in?

Een goede investering voor je sportschooltje-aan-huis is een vrij zware kettlebell. Koop ‘m op de groei want als je een voor een (te) laag gewicht gaat, ben je er op een paar weken op uitgekeken. Het advies is dus om direct een ietwat zwaarder gewicht te kopen (waarmee je je oefeningen natuurlijk wel voorzichtig opbouwt). Een andere nuttige aankoop is een halterset, bestaande uit een korte halter plus halterschijven zodat je je eigen dumbbells kunt samenstellen, en waarvoor je – eventueel verderop in de tijd -, als je meer getraind bent, extra schijven kunt kopen.

Heel handig is ook een vloermat, bijvoorbeeld een yogamatje (maar het mag ook een eenvoudiger exemplaar zijn). Zo’n vloermat komt je goed van pas voor oefeningen op de grond zoals buikspieroefeningen.

Als je wat ruimte en een beetje extra budget hebt, is een fitnessbank heel welkom (je vindt ze al voor minder dan 100 Euro), maar zonder lukt het ook.

En dan nu aan de slag!

Als je eenmaal over de juiste uitrusting beschikt, kun je aan de slag.

De kettlebell is echt een uniek iets. Dit fitness-artikel is nog relatief onbekend. Zoek het maar eens op op internet. Er zal een nieuwe wereld voor je opengaan. De kettlebell kun je voor allerlei dingen gebruiken: voor je warming-up, om je lichaamsspieren op een heel complete manier in beweging te zetten, om je buikspieren strakker te maken, om je schouders en rugspieren te trainen. Doe maar eens wat onderzoek op internet en begin vertrouwd te raken met dit fitness-instrument.

Dumbbells zijn heel geschikt om afzonderlijke spiergroepen te trainen. Als je (te) weinig gewicht in huis hebt, concentreer je dan op de correcte uitvoering van de oefeningen en span je spieren maximaal aan. Hiermee kun je een tekort aan gewicht compenseren.

De vloermat gebruik je voor buikspieren, crunches, plank, opdrukken… Dankzij dit matje kun je alle mogelijke grondoefeningen op je huiskamervloer uitvoeren.

Dit is alles. Zoals je ziet, heb je niet veel nodig om thuis te trainen. Nu is het nog een kwestie van even tijd vrijmaken, en een kwestie van DOEN.

