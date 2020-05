Vitello tonnato. Kalfsvlees met frisse tonijnsaus voor bij het aperitief of als zomerdiner

Een bekend Italiaans gerecht is vitello tonnato. Meer dan een gerecht is het een aperitief dat bestaat uit plakjes mals (gekookt) kalfsvlees dat is overgoten met een fris tonijnsausje.

De saus op basis van tonijn en ei is verrassend lekker en zomers. De saus is bovendien heel gemakkelijk te maken. Volgens het originele recept kook je het kalfsvlees en gebruik je het kookwater voor de saus. Wij vervingen het kalfsvlees door rosbief, en de gebruikten een paar eetlepels bouillon als kookwater. Net zo lekker (en veel minder werk).

Ingrediënten

rosbief

1 blikje tonijn

3 eidooiers

6 ansjovisfilets

1 lepel kappertjes (plus wat kappertjes voor de garnering)

3 eetlepels bouillon

1 citroen (en/of azijn)

olijfolie extravergine

augurken voor de garnering

Bereiding

Doe de tonijn, de eidooiers, de ansjovis, de kappertjes, de bouillon, het sap van 1 citroen en een scheut olijfolie in de keukenmixer en mix alle ingrediënten tot een saus.

Leg de plakjes rosbief op een dienbord en bedek het vlees met de saus. Garneer met kappertjes, stukjes augurk en schijfjes citroen.

Serveer de vitello tonnato bij het aperitief. Het is ook een ideaal gerecht voor een zomerdiner op het balkon of in de tuin.

