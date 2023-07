De zon staat hoog aan de hemel, de lucht is felblauw en er staat een verfrissend windje. Je kunt niet anders dan de zon ingaan. Als we je vertellen dat je een…

Wat doe je tegen een zonverbrande huid?

En dan is het opeens prachtig weer. De zon staat hoog aan de hemel, de lucht is felblauw en er staat een verfrissend windje. Je kunt niet anders dan de zon ingaan. Als we je vertellen dat je een antizonnebrandcrème, liefst met een hoge factor, moet gebruiken, vertellen we je natuurlijk niets nieuws. Maar ondanks het feit dat iedereen doordrongen is van de gevaren van de zo geliefde zon, gebeurt het toch nog vaak dat we verbranden.

Het is gebeurd voordat je er erg in hebt. Een lichte huid kan in minder dan een kwartier verbranden. een donkere huid, vanwege de aanwezigheid van meer melanine, kan meer zon hebben maar ook die kan verbranden. Verbranding wordt veroorzaakt doordat de huid wordt blootgesteld aan meer zon (uv-straling) dan er melanine, de natuurlijke bescherming van de huid, in de huid kan worden aangemaakt.

Het verraderlijke van verbranden is dat je het in eerste instantie vaak niet door hebt en tijdens het verbrandingsproces gewoon in de zon blijft zitten. De verschijnselen worden vaak pas later zichtbaar. Maar dan is het al te laat.

De huid kleurt zich rood, voelt pijnlijk aan en kan zelfs blaren of grote blazen vertonen. De pijn is het meest intensief 12 tot 24 uur na de verbranding. Na drie tot acht dagen zal de huid vervellen. In ernstige gevallen kunnen zelfs verschijnselen als hoofdpijn, misselijkheid, verwardheid, koorts en bewusteloosheid optreden. In dat geval is het zaak om direct een dokter te raadplegen.

In de minder ernstige gevallen kunnen de volgende maatregelen enige verlichting geven:

Als de huid alleen rood kleurt en pijnlijk aanvoelt, maar zich geen blazen of blaren hebben gevormd, kan een lauw bad of een lauwe douche voor verlichting zorgen. Ook kun je de verbrande plekken afdekken met een verkoelende kompressen die je in water en melk hebt gedoopt. Gebruik tijdens het douchen of in bad geen zeep of andere agressieve producten.

Dep de huid voorzichtig droog. gebruik geen ruwe handdoek. Het zal overbodig zijn op te merken dat het scheren of ontharen van een verbrande huid geen goed idee is.

Blaren of blazen kun je afdekken met een droog verband om ontstekingen te voorkomen. Ook in dit geval is het echter raadzaam een dokter te raadplegen.

De verbrande huid heeft verder baat bij een vochtinbrengende crème. Een probaat middel is aloe vera. Gebruik echter geen vette crèmes als vaseline.

Ook komkommer kan verlichting geven, bijvoorbeeld aan de gezichtshuid. Snijd de komkommer in plakjes en leg ze op je gezicht. Blijf zo enige tijd liggen. Vervang de plakjes regelmatig met verse plakjes die meer verkoeling geven.

Een aspirine of ibuprofene kan helpen tegen de pijn die de verbranding met zich brengt. Maar ook hier geldt weer dat het belangrijk is om tijdig de arts in te schakelen.

De inname van vitaminen (vooral vitamine a e e) en mineralen kunnen het genezingsproces bevorderen.

Blijf, zolang de huid verbrand is uit de zon en denk eraan om de huid de volgende keer goed in te smeren! Helaas onthoudt de huid iedere verbranding en laat iedere verbranding zijn sporen achter. elke verbranding is er een teveel.

