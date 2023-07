In dit artikel kijken we naar de functie van de schouderspieren, de basisprincipes van trainen voor massa en leggen we uit hoe je deze principes kunt…

Trainingsgids voor meer schoudermassa: bredere en sterkere schouders

Als het aankomt op een sterke, goed aftrainde lichaamsbouw kan het belang van goed ontwikkelde schouders niet worden ontkend. In dit artikel kijken we naar de functie van de schouderspieren, de basisprincipes van trainen voor massa en leggen we uit hoe je deze principes kunt toepassen op een schoudertraining. We geven je ook een aantal voorbeelden van oefeningen, gewichten die je kunt gebruiken, herhalingen en sets, evenals advies over hoe vaak je de schouders moet trainen en de meest effectieve deelroutines.

De functie van de schouderspieren

De schouder bestaat uit een complexe groep spieren en gewrichten die samenwerken om stabiliteit en een groot bewegingsbereik te bieden. De belangrijkste spieren in de schouderpartij zijn:

Deltoids . Dit zijn de grootste en meest zichtbare spieren van de schouder. Ze bestaan uit drie koppen: de voorste, middelste en achterste deltaspieren. Deze spieren zijn verantwoordelijk voor verschillende schouderbewegingen, zoals adductie, flexie en extensie.

. Dit zijn de grootste en meest zichtbare spieren van de schouder. Ze bestaan uit drie koppen: de voorste, middelste en achterste deltaspieren. Deze spieren zijn verantwoordelijk voor verschillende schouderbewegingen, zoals adductie, flexie en extensie. Rotator cuff . Een groep van vier kleinere spieren – de supraspinatus, infraspinatus, teres minor en subscapularis – die het schoudergewricht stabiliseren en ondersteunen tijdens de beweging.

. Een groep van vier kleinere spieren – de supraspinatus, infraspinatus, teres minor en subscapularis – die het schoudergewricht stabiliseren en ondersteunen tijdens de beweging. Trapezius. Een grote, vliezige spier die zich uitstrekt van de schedelbasis tot het midden van de rug en het schouderblad.

Om de schouderspiermassa te vergroten, is het noodzakelijk om deze basisprincipes te volgen:

Progressieve overbelasting. Verhoog geleidelijk het gewicht, het volume of de intensiteit van de training om spiergroei te stimuleren.

Fundamentele bewegingen. Focus op oefeningen waarbij meerdere gewrichten en spieren betrokken zijn om de spieractivatie en het groeipotentieel te maximaliseren.

Rust en herstel. Geef je spieren voldoende tijd om te herstellen tussen trainingen door, meestal 48-72 uur per spiergroep.

Voeding. Eet een uitgebalanceerd dieet met voldoende eiwitten, koolhydraten en gezonde vetten om spiergroei en herstel te bevorderen.

Hier zijn enkele effectieve oefeningen om je schoudermassa te vergroten:

Staande military press . Deze samengestelde beweging richt zich op het hele deltaspiercomplex, met speciale nadruk op de voorste en laterale (middelste) koppen.

. Deze samengestelde beweging richt zich op het hele deltaspiercomplex, met speciale nadruk op de voorste en laterale (middelste) koppen. Zijheffen met halters : Een isolatieoefening die vooral de laterale deltaspier aanpakt en helpt om breedte in de schouders te creëren.

: Een isolatieoefening die vooral de laterale deltaspier aanpakt en helpt om breedte in de schouders te creëren. Hoge cable face pulls . Een uitstekende oefening voor de achterste deltaspier en rotator cuff spieren, die de spierbalans bevordert.

. Een uitstekende oefening voor de achterste deltaspier en rotator cuff spieren, die de spierbalans bevordert. Upright barbell rows met halterstang. Uitstekend voor het ontwikkelen van de bovenste trapezius, geeft massa aan de bovenrug en schouders.

Volg deze algemene richtlijnen voor training om massa te ontwikkelen:

Voer 3-4 sets van 8-12 herhalingen uit voor elke oefening.

Rust 60-90 seconden tussen de sets.

Gebruik een gewicht dat je uitdaagt en stimuleert, maar waarmee je tijdens elke set de oefening tot de laatste herhaling toe correct kunt uitvoeren.

Algemene tips voor grotere schouders

Train je schouders 1-2 keer per week als onderdeel van een uitgebalanceerde training voor het hele lichaam.

Geef prioriteit aan fundamentele bewegingen, zoals de military press, om de algehele spiergroei in de schouders te stimuleren.

Doe ook isolatieoefeningen, zoals side raises en face pulls, om specifieke deltakoppen aan te pakken en een evenwichtige spiergroei te bevorderen.

Zorg voor juiste houding en een correcte uitvoering en vermijd het gebruik van te zware gewichten om blessures te voorkomen en optimale spieractivering te garanderen.

Verwaarloos de rotator cuff oefeningen niet, die helpen de schouder gezond te houden en de spiergroei te ondersteunen.

