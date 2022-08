De afgelopen jaren is het taboe haarkleuren voor de heren (hopelijk voorgoed) doorbroken. Volgens de haartrends voor winter 2022 gaan we (ook) bleachen.

Volgens de haartrends voor winter 2022 mogen de heren bleachen – Foto Charlotte Mesman

Voorheen riep de combinatie heren en haarkleuren (verven of bleachen) nog wel eens afkeurende blikken op. Inmiddels is dat taboe doorbroken. Volgens de haartrends voor winter 2022, maar ook voor zomer 2023, mogen we zelfs gaan bleachen.

We weten niet goed meer wanneer de ommezwaai kwam, maar feit is wel dat vooral ook de pastelhaarkleuren van de afgelopen jaren hebben gemaakt dat we anders tegenover haarkleuren voor heren staan.

Met die roze, blauwe en groene pastelkleuren werd duidelijk dat je met haarkleuren mag spelen. Dat je het allemaal niet zo serieus moet nemen. Bij haar verven denken we allang niet meer (thanks god) aan grijzende heren van middelbare leeftijd die een pakje donkere haarverf van de supermarkt over hun hoofd uitstorten in de hoop er jonger uit te zien.

Haarkleuren voor heren is cool geworden. Of het nu pastels zijn, of je je donkerder haar maakt, of het laat bleachen, met een knipoog naar de jaren ’80 (think Rod Stewart). Vooral dat laatste kan spannende resultaten opleveren.

Bleachen zal nooit een huge trend worden. We verwachten niet dat mannen zich hier op grote schaal aan zullen gaan wagen. Maar behoort wel tot de haartrends voor winter 2022. Stoer is het ook. En gemakkelijker dan je misschien denkt want over uitgroei hoef je je geen zorgen te maken. Zo’n donkere basis maakt je hair look er alleen maar cooler op.

Bekijk onze kapselfoto’s maar eens. Wie weet waag jij je eraan.

Charlotte Mesman voor ADVERSUS